চকলং প্ৰথাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে এখন অসবৰ্ণ বিবাহ
ৰাজ্য়ত এফালে প্ৰচণ্ড গৰম, আনফালে খৰাংসদৃশ পৰিস্থিতি । পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ৰাইজে আয়োজন কৰিলে পৰম্পৰাগত ভেকুলীৰ বিয়া ।
Published : June 22, 2026 at 10:46 AM IST
সৰুপথাৰ : এজাক বৰষুণৰ বাবে ৰাইজে আয়োজন কৰিলে এখন বিশেষ বিয়াৰ । চকলং প্ৰথাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে এই বিয়াখন । দৰাৰ নাম ভেকুলা শৰ্মা আৰু কইনা ভেকুলী লাহন । অসবৰ্ণ বিবাহ যদিও ৰাইজে সম্পূৰ্ণভাৱে জনালে সঁহাৰি ।
সৰুপথাৰত খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া । সৰুপথাৰৰ নগাজৰি খনিকৰ গাঁৱত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিল এই বিয়াখন । বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰি এজাক বৰষুণৰ বাবে ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে এই বিয়াখন ।
সৰুপথাৰৰ নগাজৰি খনিকৰ গাঁৱত বৰষুণৰ তীব্ৰ অভাৱ আৰু খৰাং পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ স্থানীয় ৰাইজে উলহ-মালহেৰে এক ব্যতিক্ৰমী ভেকুলীৰ বিয়াৰ আয়োজন কৰে । বৰ্তমান সময়ত বৰষুণ নোহোৱা বাবে খেতিপথাৰত চিৰাল ফাঁট মেলিছে । কৃষকসকলে খেতিৰ বাবে কঠিয়াখিনিও সিঁচিব পৰা নাই। সেয়েহে, বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰি অতি সোনকালে বৰষুণ নমাই অনাৰ লোকবিশ্বাসক সাৰোগত কৰি গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ এই পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰে ।
অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাগত বিয়াৰ সকলো ৰীতি-নীতি নিখুঁতভাৱে পালন কৰা হয় । পানী তোলা, মংগলময় বিয়ানাম আৰু যৌতুক দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক 'চকলং' প্ৰথাৰে ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক নিয়ম অনুসৰি এই বিবাহ সম্পন্ন কৰা হয় । এই বিয়াখনে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ ওচৰত খেতিয়ক ৰাইজৰ কাতৰ প্ৰাৰ্থনাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "এইটো আমাৰ সমাজৰ, অসমীয়া সমাজৰ এটা পৰম্পৰা । আমি লোকাচাৰ বুলিও ক'ব পাৰো, অতীজৰে পৰা চলি অহা এটা পৰম্পৰা । সাধাৰণতে আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া কৃষকসকলে পানী বিচাৰি এনেকুৱা ভেকুলীৰ বিয়াৰ আয়োজন কৰে । গাঁৱৰ সকলো বুঢ়া-বুঢ়ীৰ লগতে ৰাইজে মিলি এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । এইখন বিয়াৰ দৰাঘৰ খনিকৰ গাঁৱত, ছোৱালী ঘৰ নগাজৰী গাঁৱত । দৰা হৈছে ভেকুলা শৰ্মা আৰু কইনা ভেকুলী লাহন ।"
মহিলাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি পূৰ্বতো দুবছৰ যিহেতু এনেকুৱা খৰাং বতৰৰ সন্মুখীন হৈছিলো, সেই সময়ত গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি ভেকুলীৰ বিয়াৰ আয়োজন কৰিছিলো । লোকবিশ্বাস মতেই আমি যেনেদৰে বৰষুণৰ বাবে বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো, সেই সকলোখিনি লাভ কৰিছিলো । এই বিয়াভাগ আহোমৰ নীতি-নিয়মেৰে চকলং প্ৰথাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছো ।"
আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "আমাৰ গাঁৱৰ বেছিভাগ লোকেই খেতিৰ লগত জড়িত । খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই আমি সকলোৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছো । বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃষকসকলে কঠিয়া পৰাকে ধৰি কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই । গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰো যাতে চৰকাৰেও আমাৰ এই খৰাং পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ কাৰণে কিবা অৰ্থ বা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে । বৰ্তমান সময়লৈকে আমি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা বিশেষ ফলপ্ৰসূ দেখা নাই ।"
লগতে পঢ়ক:দেশ ভক্তি-নাৰী শক্তিৰ শ্ল'গানেৰে চাইকেল চলাই লখিমপুৰত উপস্থিত মধ্যপ্ৰদেশৰ আশা
মুখ্যমন্ত্রীক শুভেচ্ছা সাধু-সন্যাসীৰ : 'মামা'কলৈ কি ক'লে কিন্নৰ সমাজৰ এগৰাকী সন্যাসিনীয়ে