পহিলা ব'হাগত কিয় উদযাপন কৰা হয় বোকা বিহু ?

পহিলা ব'হাগত কিয় উদযাপন কৰা হয় বোকা বিহু ?
মাটিৰ মানুহ যিহেতু মাটিতে মিলিত হয়, সেয়ে আজোককাৰ দিনৰ পৰাই বোকা বিহু উদযাপন কৰি অহা বুলি গাঁওবাসীয়ে উল্লেখ কৰে ।
Published : April 15, 2026 at 3:06 PM IST
টীয়ক : আজি পহিলা ব'হাগ । ব'হাগৰ সাত বিহুৰ প্ৰতিটো দিনৰে এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আৰু পৰম্পৰা আছে । আনহাতে, স্থানভেদে ইয়াৰ ৰীতি-নীতিও পৃথক ।
প্ৰথম ব'হাগৰ দিনা টীয়কৰ ঢেকীয়াখোৱা দগাচুক ইন্দিৰা আদৰ্শ গাঁওবাসীয়ে পূৰ্বৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদযাপন কৰিছে বোকা বিহু । গাঁওখনৰ প্ৰায় ৪৫ ঘৰ মানুহৰ সকলো ওলাই আহি বোকা বিহু উদযাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে মাজুলীৰ পৰা খহনীয়াগ্ৰস্ত হৈ যোৰহাটলৈ আহিছিল এইসকল লোক । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক চৰকাৰে ঢেকীয়াখোৱাৰ এই অঞ্চলত সংস্থাপন দিয়ে । এইসকল লোকৰ মূল জীৱিকা মৃৎশিল্প আৰু নৌকা শিল্পৰ সৈতে জড়িত । মাটিৰ সৈতে জীৱন-জীৱিকা জড়িত থকাৰ বাবে ব'হাগৰ প্ৰথম দিনটোত এইদৰে পূৰ্বৰ পৰাই এইসকল ৰাইজে বোকা বিহু অনুষ্ঠিত কৰি সকলোৰে মাজত সমন্বয় তথা ভাতৃত্ববোধ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়, "আমি পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি ব'হাগৰ ১ তাৰিখে বোকা বিহু উদযাপন কৰোঁ । আমি বুলিয়েই নহয়, আমাৰ মাজুলীৰ পৰিয়ালবোৰেও উদযাপন কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰবাদ আছে আমি যিহেতু মৃৎশিল্পৰ সৈতে জড়িত মানুহ, আজিৰ দিনটোত বোকা সানিলে আমাৰ চৰ্ম ৰোগ নহয় । মাটিৰ মানুহ মাটিতে মিলিত হয় । সেয়ে আজোককাৰ দিনৰ পৰাই আমি বোকা বিহু উদযাপন কৰি আছোঁ ।"
ইপিনে জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ব'হাগ বিহু উদযাপন কৰিবলৈ দুখ লাগিছে বুলি সদৰী কৰি এজনে কয়, "আমি এইবাৰ বৰ দুখেৰে বিহু পাতিছোঁ । ডেকা-বুঢ়া সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দুখ পাইছোঁ । কেৱল ঐতিহ্য ধৰি ৰাখি আমাৰ মাজত সমন্বয়, ভাতৃত্ববোধ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এইদৰে গাঁৱৰ সকলো একত্ৰিত হৈ পথাৰত বিহু উদযাপন কৰিছোঁ ।"