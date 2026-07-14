বানত উটি অহা হৰিণকো নিদিলে ৰেহাই; বধ কৰি ভোজন তিনি গাঁৱৰ ৰাইজৰ !
একাংশ লোকে অসহায় নিৰীহ হৰিণটো বধ কৰি মঙহেৰে এসাঁজ খালে, যেন হৰিণৰ মঙহে বৈৰী !
Published : July 14, 2026 at 10:50 PM IST
লখিমপুৰ : কথাতে কয় বোলে বিপদত পৰিলে বাঘে-ছাগেও একেটা ঘাটতে পানী খায় । এয়া হৈছে ইতৰ প্ৰাণীৰ মহানুভৱতা । কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । লখিমপুৰত সংঘটিত এক ঘটনাই মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰাই নহয়, মানুহৰ প্ৰবৃত্তিৰ ওপৰতো প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে । কিয়নো লখিমপুৰত বানত উটি আহি প্ৰাণৰ মমতাত আশ্ৰয় লোৱা হৰিণকো জীৱশ্ৰেষ্ঠই নিদিলে ৰেহাই । বধ কৰি মাংস ভক্ষণ কৰিলে তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজে ।
লখিমপুৰৰ সোৱণশিৰি নৈ মাজৰ কোনো চাপৰিত আশ্ৰয় লৈ আছিল হৰিণা পহু । সোমবাৰে হোৱা বানৰ কবলত পৰি প্ৰাণৰক্ষা কৰিবলৈ সাঁতুৰি আহিছিল এটা হৰিণ । পিছে একাংশ লোকে অসহায় নিৰীহ হৰিণটো বধ কৰি মঙহেৰে এসাঁজ খালে, যেন হৰিণৰ মঙহে বৈৰী !
লখিমপুৰত জীৱশ্রেষ্ঠৰ নৃশংসতাৰ বলি হ'বলগা হয় এটা নিঃসহায় হৰিণ । বানত উটি অহা হৰিণ মাৰি খালে বৰভোজ । যিসময়ত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা অথবা বনজ সম্পদ ৰক্ষাৰ বাবে ৰজাঘৰে-প্ৰজাঘৰে আহ্বান জনাই আহিছে, সেই সময়ত বানত উটি অহা এটি অসহায় হৰিণক নৃসংশভাৱে হত্যা কৰি মঙহেৰে বৰভোজ খালে একাংশ জীৱশ্রেষ্ঠ নামধাৰী নিকৃষ্ট লোকে ।
ঘটনাটো মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় লখিমপুৰৰ ঘূণাসুঁতিত । ঘূণাসুঁতিৰ বাঘমৰা নামৰ ঠাইত এই কৰুণ অথচ ঘৃণনীয় ঘটনাটো সংঘটিত হয় । উল্লেখ্য, সোমবাৰে এনএইচপিচিয়ে নদীবান্ধৰ পানী সোৱণশিৰি নৈত এৰি দিছিল । ফলত নদীখনে লখিমপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল বানৰ সূচনা কৰে । নদীখনৰ মাজৰ চাপৰিসমূহো বানত ডুব যায় । তেনে কোনো চাপৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা এটা হৰিণা পহু প্ৰাণৰক্ষাৰ বাবে সাঁতুৰি উটি যায় ।
পিছে প্ৰাণৰক্ষা নহ'ল পহুটোৰ । পহুটো উটি গৈ ঘূণাসুঁতি অঞ্চলৰ বাঘমৰা নামৰ ঠাইত উঠেগৈ । তাতেই একাংশ নিকৃষ্ট লোকৰ চকু পৰে হৰিণটোৰ ওপৰত । একাংশ লোকে খেদি খেদি বধ কৰে অসহায় হৰিণটো । তাৰ পিছত হৰিণটো কাটি-কুটি মঙহেৰে এসাঁজ খোৱাত মত্ত হৈ পৰে তেওঁলোক । মানৱ নামধাৰী দানৱসকলে মহা তৃপ্তিৰে হৰিণটোৰ মঙহেৰে এসাঁজ তৃপ্তি পূৰায় ।
এই কথাৰ উমান পাই মঙলবাৰে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে এলেকাটোত অভিযান চলায় । ঘটনাৰ সাক্ষ্য-প্ৰমাণ সংগ্রহ কৰাৰ লগতে যিটো পৰিয়ালৰ মাটিত হৰিণটো মাৰি কাটিছিল, সেইখন ঘৰৰ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰি নিয়ে ।
আনহাতে, হৰিণটো বধ কৰা মূল অভিযুক্তজন পলাতক বুলি বিভাগীয় সূত্ৰত প্ৰকাশ । নিৰীহ অসহায় হৰিণটো এনেদৰে বধ কৰি ভক্ষণ কৰা হৃদয়হীন মানুহৰ কাণ্ডই সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে ।