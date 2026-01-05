ভোগালীৰ আনন্দ জুবিনময় ! নৰা-বাঁহেৰে গঞাই সাজি উলিয়ালে ৩০ ফুট উচ্চতাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় গীটাৰ

ভোগালীৰ আনন্দ জুবিনময় ! নৰা-বাঁহেৰে গঞাই সাজি উলিয়ালে ৩০ ফুট উচ্চতাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় গীটাৰ
এফালে পৰম্পৰা ৰক্ষা আৰু আনফালে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পথাৰতে সাজিলে গীটাৰ ।
Published : January 5, 2026 at 1:51 PM IST
নলবাৰী : ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীলৈ মাজত মাথোঁ আৰু কেইটামান দিন । ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী । মেজি, ভেলাঘৰ আদি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে গঞা । এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিব প্ৰাণৰ শিল্পীবিহীন প্ৰথমটো ভোগালী বিহু । যদিও পূৰ্বৰ দৰে আনন্দৰ পৰিৱেশ নাই, তথাপি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নলবাৰীৰ এখন গাঁৱৰ এটি চুবুৰীৰ ৰাইজে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰি উদযাপন কৰিব ভোগালী বিহু ।
নলবাৰীৰ বাউসীয়াপাৰাৰ বৈশ্য চুবুৰীৰ ৰাইজে এইবাৰ পথাৰত সাজি উলিয়াইছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় ৩০ ফুট উচ্চতাৰ এখন গীটাৰ । নৰা, খেৰ আৰু বাঁহেৰে গীটাৰখন প্ৰস্তুত কৰিছে চুবুৰীটোৰ ডেকাসকলে । বাউসীয়াপাৰাৰ যুৱক-যুৱতীৰ পৰা মহিলালৈ সকলোৱে প্ৰাণৰ শিল্পীৰ সোঁৱৰণত এই গীটাৰখন প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে মেজি আৰু ভেলাঘৰো সাজি উলিয়াইছে । উৰুকাৰ নিশা ইয়াতেই লগে ভাগে এসাঁজ খাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাইজে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "বৈশ্য চুবুৰীৰ ১০/১২জনীয়া যুৱকৰ দলে লগ হৈ প্ৰায় ১৫ দিনত গীটাৰখন সাজি উলিয়াইছে । আমাৰ চুবুৰীটোত ১৫/১৬টা পৰিয়াল আছো । ৬০ জন লোক বৈশ্য চুবুৰীৰ বাসিন্দা । জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই এই গীটাৰখন আমি সাজি উলিয়ালো ।"
এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তা সন্দৰ্ভত এজন যুৱকে কয়, "প্ৰতি বছৰে আমি নতুন নতুন আৰ্হি লৈ ভেলাঘৰ সাজো । যোৱা বছৰ আমি আলট্ৰা বাছৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ সাজিছিলো । তাৰ পূৰ্বে এখন নাও সাজিছিলো । এইবাৰ যিহেতু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই, সেই বাবে আমি তেওঁৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই গীটাৰখন সাজি উলিয়াইছো । বিহুৰ পিছতো এই গীটাৰখন এনেদৰেই ঠিয় হৈ থাকিব । প্ৰতিদিনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যঁচা হ'ব । যেতিয়ালৈকে গীটাৰখন বিনষ্ট নহয়, তেতিয়ালৈ এনেদৰেই উক্ত স্থানতেই থাকিব ।"
যুৱতী-মহিলাসকলো বহি থকা নাই :
"যিহেতু কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই, সেয়েহে জুবিন দাৰ স্মৃতিৰে তেওঁক উপহাৰ দিবলৈ তেওঁৰ মৰমৰ গীটাৰখন সাজি উলিয়াও । ১০/১২ ল'ৰাই গীটাৰখন সাজি উলিয়াইছে । আমি মহিলা-যুৱতীসকলে তেওঁলোকক চাহ-জলপান দিয়াৰ লগতে নৰা কটাত সহায় কৰি গীটাৰখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাত সহায় কৰিছো । ভোগালী বিহু বুলি ক'লে উলহ-মালহৰ এটি উৎসৱ; কিন্তু এইবাৰ আমাৰ মাজত জুবিন দা নাই । সেইকাৰণে আমাৰ মনবোৰো ভাল নহয় । তথাপি আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবই লাগিব । তেওঁকো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিবলৈ ইমানখিনি প্ৰয়াস কৰিছো ।"
ডেকাসকলৰ চিন্তাক জ্যেষ্ঠজনৰ উৎসাহ :
গাঁওখনৰ আন এজন ব্য়ক্তিয়ে কয়, "ডেকাসকলৰ এই পদক্ষেপ লেখত ল'বলগীয়া । তেওঁলোকে বছৰে বছৰে আকৰ্ষণীয় ভেলাঘৰ সাজি থাকে । এইবাৰ জুবিন গাৰ্গ নাই । সেইকাৰণে তেওঁৰ স্মৃতিত গীটাৰখন নিৰ্মাণ কৰিছে । আমি জ্যেষ্ঠসকলে তেওঁলোকৰ লগত থাকো, উৎসাহ যোগাও । কামবোৰ আমি চাই থাকো । গীটাৰখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত দৈনিক চাকি, ধূপ জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যচা হৈছে । গীটাৰখন যদি চৰকাৰে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আমি এই গীটাৰখন তাত অৰ্পণ কৰিবলৈও সাজু ।"
আনহাতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' আৰু বিহুগীত পৰিৱেশন কৰি বাউসীয়াপাৰাৰ বৈশ্য চুবুৰীৰ ডেকাৰ পৰা বৃদ্ধলৈ, কণমানিৰ পৰা যুৱতীলৈ সকলোৱে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ।