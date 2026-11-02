অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও সঁচা : দুখন জিলাক সংযোগ কৰিছে এখন ভঙা বাঁহৰ দলঙে
বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়া পূৰ্ব জপিয়াত যাতায়াতৰ নামত ৰাইজে ভুগিছে চৰম দুৰ্ভোগ ।
Published : November 2, 2026 at 11:20 AM IST
জনীয়া: এখন বাঁহৰ দলঙে দুখন জিলাক সংযোগ কৰিছে । অসমত বিগত সময়ছোৱাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ গংগা বোৱা বুলি চৰকাৰে দাবী কৰাৰ সময়তো এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বাঁহৰ দলঙেৰেই যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে ।
স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰাই স্থানীয় ৰাইজে এখন দলঙৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধিৰ ওচৰত দাবী জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে কোনোৱেই এইক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । দুখন জিলাৰ সীমামূৰীয়া হোৱা বাবে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়া পূৰ্ব জপিয়াত যাতায়াতৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে । মৰা মানাহ নদীৰ ওপৰত আজিও এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । দৈনিক বিপদক নেওচি এইখন বাঁহৰ দলঙেৰে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক আৰু সাধাৰণ ৰাইজ পাৰাপাৰ হয় । স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা আজিলৈকে এখন পকী দলঙৰ অভাৱত জীয়াতু ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে ।
এই প্ৰসংগত এজন ছাত্ৰই কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঁহৰ দলঙেৰেই যাতায়ত কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে । বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰোতে আমি সকলোৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ।"
আন এজন ছাত্ৰই কয়, "এই দলংখনত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে । ৰাইজে এখন পকী দলঙৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ।"
এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়," দলং নথকা বাবে এইদৰেই বাঁহৰ দলঙেৰেই বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা বৰপেটালৈ আমি চিকিৎসাৰ বাবে যাবলগীয়া হয় । ৰোগীক এইখন দলঙেৰে অনা-নিয়া কৰিবলৈ বহু কষ্ট কৰিব লাগে । জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন আহিব নোৱাৰে ।"
প্ৰতিদিনে পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈকে এই বাঁহৰ দলঙৰেই অসংখ্য লোক পাৰাপাৰ হয় । বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ পথচাৰীলৈকে সকলোৱে জীৱনৰ আশংকা বুকুত বান্ধি পাৰ হ'বলগীয়া হয় । পৰিতাপৰ বিষয় যে, স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা আজিলৈকে অঞ্চলবাসীয়ে এখন উপযুক্ত পকী দলঙৰ মুখ দেখা নাই । সময়ৰ লগে লগে দলংখন জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে যদিও ৰাইজে যাতায়াতৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নথকাত বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে ।
কেৱল সাধাৰণ যাতায়াতেই নহয়, জৰুৰীকালীন সময়তো এই দলঙে সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ সমস্যাৰ । চাৰিচকীয়া বাহন অথবা ই-ৰিক্সা পাৰ হ'ব নোৱাৰে । ফলত কোনো লোক অসুস্থ হ'লে বা জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'লে ৰোগীক সময়মতে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াটো পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, বাৰিষা কালত নদীৰ পানী বৃদ্ধি পালে পৰিস্থিতি অধিক বিপজ্জনক হৈ পৰে । তথাপি উপায়হীন হৈ প্ৰতিদিনে এইখন দলঙৰেই যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ।
ইফালে, বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল হোৱাৰ বাবেই যেন সমস্যাটোৱে প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব লাভ কৰা নাই বুলি একাংশ স্থানীয় লোকে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে । সেয়ে ৰাইজে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল ইছলামক বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ মৰা মানাহ নদীৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী
মাজুলীত উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা এটা অঞ্চল, ১০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বাঁহৰ দলং সাজিলে মহিলাই