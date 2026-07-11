উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী
কলগাছিয়াৰ চৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ মৰণক শৰণ দি প্ৰতিদিনে পাৰাপাৰ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক আৰু সাধাৰণ জনতা ৷
Published : July 11, 2026 at 11:27 AM IST
জনিয়া : উন্নয়নৰ পোহৰ নপৰা এখন গাঁও ৷ এই গাঁৱখনত উপযুক্ত পথ নথকাৰ বাবেই ৰামপুৰ চৰ গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিবলগীয়া হৈছে ৷ স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰৰ পিছতো মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ চৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ এখন স্থায়ী দলঙৰ সপোন পূৰণ হোৱা নাই ৷
ৰামপুৰ গাঁৱৰ পৰা চৰ ৰামপুৰলৈ যোৱা পথত থকা 'মৰা বেকী' নৈৰ সুঁতিৰ ওপৰত চৰকাৰী উদ্যোগ নথকাত স্থানীয় লোকে নিজা গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি এখন বাঁহৰ সাকো নিৰ্মাণ কৰি লৈছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰৰ ফলত দলঙখন এতিয়া ভাঙি-ছিঙি সম্পূৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷ বহু ঠাইত বাঁহ ভাঙি যোৱাত পাৰাপাৰ কৰা অতি বিপদজনক হৈ উঠিছে ৷ সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
প্ৰতিদিনে এই দলঙেৰে শতাধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ ৰাইজে জীৱনৰ শংকা লৈ যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, সাকোখনৰ বেয়া অৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাটাও সৰু-ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
তদুপৰি চৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ অধিকাংশ লোকেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ কিন্তু জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখনৰ বাবে নিজৰ উৎপাদিত ধান, শাক-পাচলি আৰু আন কৃষিজাত সামগ্ৰী বজাৰলৈ নিয়াত কৃষকসকলে প্ৰতিদিনে চূড়ান্ত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৷ উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অভাৱে তেওঁলোকৰ জীৱিকা গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷
তদুপৰি গাওঁখনৰে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখন দেখিলেই বিবাহ ঠিক কৰিবলৈ অহা পৰিয়ালৰ লোকে ৰাস্তা নাই, পিছপৰা ঠাই বুলি বিবাহ কৰাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷
ৰাইজে কয় যে বহুবাৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগক বিষয়টো অৱগত কৰাৰ পাছতো যদিও আজিলৈকে কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় বাস্তৱত সমস্যাৰ কোনো সমাধান দেখা নগ'ল বুলি স্থানীয় লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷
জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙৰ পৰিৱৰ্তে উক্ত স্থানত এখন মজবুত কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ লগতে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছে ৷ তেওঁলোকে লগতে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাও ব্যক্ত কৰে ৷