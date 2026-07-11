ETV Bharat / state

উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী

কলগাছিয়াৰ চৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ মৰণক শৰণ দি প্ৰতিদিনে পাৰাপাৰ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক আৰু সাধাৰণ জনতা ৷

Dilapidated bamboo bridge
জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 11:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া : উন্নয়নৰ পোহৰ নপৰা এখন গাঁও ৷ এই গাঁৱখনত উপযুক্ত পথ নথকাৰ বাবেই ৰামপুৰ চৰ গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিবলগীয়া হৈছে ৷ স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰৰ পিছতো মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ চৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ এখন স্থায়ী দলঙৰ সপোন পূৰণ হোৱা নাই ৷

ৰামপুৰ গাঁৱৰ পৰা চৰ ৰামপুৰলৈ যোৱা পথত থকা 'মৰা বেকী' নৈৰ সুঁতিৰ ওপৰত চৰকাৰী উদ্যোগ নথকাত স্থানীয় লোকে নিজা গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি এখন বাঁহৰ সাকো নিৰ্মাণ কৰি লৈছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰৰ ফলত দলঙখন এতিয়া ভাঙি-ছিঙি সম্পূৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷ বহু ঠাইত বাঁহ ভাঙি যোৱাত পাৰাপাৰ কৰা অতি বিপদজনক হৈ উঠিছে ৷ সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিদিনে এই দলঙেৰে শতাধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ ৰাইজে জীৱনৰ শংকা লৈ যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, সাকোখনৰ বেয়া অৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাটাও সৰু-ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

তদুপৰি চৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ অধিকাংশ লোকেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ কিন্তু জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখনৰ বাবে নিজৰ উৎপাদিত ধান, শাক-পাচলি আৰু আন কৃষিজাত সামগ্ৰী বজাৰলৈ নিয়াত কৃষকসকলে প্ৰতিদিনে চূড়ান্ত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৷ উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অভাৱে তেওঁলোকৰ জীৱিকা গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷

Dilapidated bamboo bridge
জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি গাওঁখনৰে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখন দেখিলেই বিবাহ ঠিক কৰিবলৈ অহা পৰিয়ালৰ লোকে ৰাস্তা নাই, পিছপৰা ঠাই বুলি বিবাহ কৰাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷

ৰাইজে কয় যে বহুবাৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগক বিষয়টো অৱগত কৰাৰ পাছতো যদিও আজিলৈকে কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় বাস্তৱত সমস্যাৰ কোনো সমাধান দেখা নগ'ল বুলি স্থানীয় লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷

জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙৰ পৰিৱৰ্তে উক্ত স্থানত এখন মজবুত কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ লগতে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছে ৷ তেওঁলোকে লগতে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাও ব্যক্ত কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : মাজুলীত উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা এটা অঞ্চল, ১০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বাঁহৰ দলং সাজিলে মহিলাই

আমাৰ দলংখন ভাগি থাকিল, এতিয়া স্কুললৈ যাব পৰা নাই... ! দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান কণমানি ভাগিনৰ

বিজেপি বিধায়কৰ সমষ্টিত মৰণত শৰণ দি বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থী

TAGGED:

জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলং
কলগাছিয়া
মৰা বেকী
ইটিভি ভাৰত অসম
DILAPIDATED BAMBOO BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.