ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক বিসৰ্জন বিজয়াৰ বিষন্ন সন্ধ্যা

ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক বিসৰ্জন বিজয়াৰ বিষন্ন সন্ধ্যা
অন্ত পৰিল শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ । ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ বিসৰ্জন দিলে ৰাজ্যৰ নৈ, উপ-নৈৰ বুকুত ।
Published : October 21, 2026 at 10:04 PM IST
গুৱাহাটী: বেল বোধনেৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাক বিষন্ন মনেৰে ভক্তসকলে বিদায় দিলে । ঘোঁৰাত উঠি মৰ্তলৈ অহা দেৱীয়ে নাৱত উঠি উভতি গ'ল । চৌদিশে যেন এক বিষন্নতা । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বোৱতী নদীত দেৱীক বিদায় দিলে ৰাইজে ।
নগাঁৱত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে কলঙেৰে বিদায় দিলে দেৱীক
বিজয়া দশমীৰ দিনটোত নগাঁৱতো এক আৱেগিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে । দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে নগাঁৱতো এক ধামখুমীয়া দেখা গৈছে । কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিৰ বিসৰ্জন ঘাটত বিয়লিভাগৰ পৰা প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে নেহৰুবালি ঘাটত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে নগাঁও পৌৰসভাই সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । নেহৰুবালি ঘাটত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, নগাঁৱৰ নেহৰুবালি ঘাটত নগাঁও পৌৰসভা এলেকাৰ ৮৫ খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ’ব । নগাঁও পৌৰসভা এলেকাৰ ৮৫ খন পূজা মণ্ডপৰ ওপৰিও নগাঁৱৰ মুঠ ১২০ খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰা হ'ব ।
কলিয়াবৰত বিসৰ্জনৰ বিষন্ন মুহূৰ্ত
অন্য এক শক্তিপীঠ শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক কামাখ্যা দেৱালয় য'ত বিৰাজমান সেই কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জখলাবন্ধাৰ দুৰ্গা পূজা, হাতীমূৰাৰ দশভূজা মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গাদেৱীৰ মন্দিৰ, শিলঘাট সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰ আদিত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
ইয়াৰ উপৰি, কলিয়াবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰুবৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা, ভিন্ন ঘাটত বিসৰ্জন কৰা হয় । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ভক্তসকলে, ষষ্ঠী বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে । ইফালে বিসৰ্জনৰ যাত্ৰাপথত এক উচৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে ।
ভোগদৈৰ বুকুত বিদায় দিলে দেৱীক
বেল বোধনৰে ষষ্ঠীত বেদীত দেৱী অধিষ্ঠিত কৰি সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী আৰু দশমী পূজাৰে মাক আৰাধনা কৰি বছৰটো বাবে বিদায় দিয়া হ'ল । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ভোগদৈ পূজাডুবি ঘাটত মা দুৰ্গাৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে । বিজয়া দশমী দিনা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু পৰম্পৰাৰে মাক আৰাধনা কৰা পিছতেই বিসৰ্জনৰ বাবে ভোগদৈ ঘাটলৈ লৈ অনা হয় ।
মা বিসৰ্জনৰ এই পৰ্ব সাক্ষী হ'বলৈ ভোগদৈৰ পূজাডুবি ঘাটত দৰ্শনাথী ভিৰ অভাৱনীয় হাৰত পৰিলক্ষিত হয় । উৰুলি আৰু শংখ ধ্বনিৰে অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিয়া হয় । বিসৰ্জনত যাতে কোনোধৰণৰ বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সকলো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সাজু কৰি ৰখা হয় । যোৰহাটত এইবাৰ এশখনৰো অধিক পূজামণ্ডপত শাৰদীয় দুৎগোসৱ পালন কৰা হৈছিল । বিসৰ্জন পৰ্ব দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত চলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ লগতে ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী
বাক্সাৰ বৰমাত সমাজৰ পৰা আসুৰিক আৰু অপশক্তি বিনাশৰ কামনাৰে ৯৩ সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা হয় ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী । বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বৰমাৰ পৌৰপতি ৰজনী বৰজোৱাৰীয়ে ।
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে বিটিচিৰ ইএম মুনমুন ব্ৰহ্ম, এমচিএলএ ৰিদীপ কুমাৰ ডেকা, জিলা আয়ুক্ত কীনমে চাংচুং, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ বিজয়া দশমীৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী হিচাপে ৭০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহন কাৰ্যসূচী বৃহত্তৰ বৰমা অঞ্চলৰ লক্ষাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে উপভোগ কৰে । ৰং-বিৰঙৰ আতচ-বাজীৰে আকাশ ৰঙীণ কৰি ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অগ্নি সংযোগ কৰা হয় । বিটিচিৰ নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ ইএম, মুনমুন ব্ৰহ্মই ৰাৱনৰ প্ৰতিকৃতিত অগ্নি সংযোগ কৰে ৷