ETV Bharat / state

ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক বিসৰ্জন বিজয়াৰ বিষন্ন সন্ধ্যা

অন্ত পৰিল শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ । ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ বিসৰ্জন দিলে ৰাজ্যৰ নৈ, উপ-নৈৰ বুকুত ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী বিসৰ্জন বিজয়াৰ বিষন্ন সন্ধ্যা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 10:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বেল বোধনেৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাক বিষন্ন মনেৰে ভক্তসকলে বিদায় দিলে । ঘোঁৰাত উঠি মৰ্তলৈ অহা দেৱীয়ে নাৱত উঠি উভতি গ'ল । চৌদিশে যেন এক বিষন্নতা । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বোৱতী নদীত দেৱীক বিদায় দিলে ৰাইজে ।

নগাঁৱত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে কলঙেৰে বিদায় দিলে দেৱীক

বিজয়া দশমীৰ দিনটোত নগাঁৱতো এক আৱেগিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে । দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে নগাঁৱতো এক ধামখুমীয়া দেখা গৈছে । কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিৰ বিসৰ্জন ঘাটত বিয়লিভাগৰ পৰা প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে নেহৰুবালি ঘাটত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে নগাঁও পৌৰসভাই সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । নেহৰুবালি ঘাটত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
বিসৰ্জন দিয়াৰ পূৰ্বে দেৱীৰ প্ৰতিমা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, নগাঁৱৰ নেহৰুবালি ঘাটত নগাঁও পৌৰসভা এলেকাৰ ৮৫ খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ’ব । নগাঁও পৌৰসভা এলেকাৰ ৮৫ খন পূজা মণ্ডপৰ ওপৰিও নগাঁৱৰ মুঠ ১২০ খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰা হ'ব ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
নগাঁৱৰ বিসৰ্জনৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰত বিসৰ্জনৰ বিষন্ন মুহূৰ্ত

অন্য এক শক্তিপীঠ শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক কামাখ্যা দেৱালয় য'ত বিৰাজমান সেই কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জখলাবন্ধাৰ দুৰ্গা পূজা, হাতীমূৰাৰ দশভূজা মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গাদেৱীৰ মন্দিৰ, শিলঘাট সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰ আদিত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
কলিয়াবৰৰ মাৰ্বলৰ প্ৰতিমা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰি, কলিয়াবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰুবৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা, ভিন্ন ঘাটত বিসৰ্জন কৰা হয় । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ভক্তসকলে, ষষ্ঠী বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে । ইফালে বিসৰ্জনৰ যাত্ৰাপথত এক উচৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
দেৱীক বিসৰ্জনৰ দিবলৈ অনাৰ পথত (ETV Bharat Assam)

ভোগদৈৰ বুকুত বিদায় দিলে দেৱীক

বেল বোধনৰে ষষ্ঠীত বেদীত দেৱী অধিষ্ঠিত কৰি সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী আৰু দশমী পূজাৰে মাক আৰাধনা কৰি বছৰটো বাবে বিদায় দিয়া হ'ল । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ভোগদৈ পূজাডুবি ঘাটত মা দুৰ্গাৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে । বিজয়া দশমী দিনা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু পৰম্পৰাৰে মাক আৰাধনা কৰা পিছতেই বিসৰ্জনৰ বাবে ভোগদৈ ঘাটলৈ লৈ অনা হয় ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
যোৰহাটত নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ আহিল কণমানি (ETV Bharat Assam)

মা বিসৰ্জনৰ এই পৰ্ব সাক্ষী হ'বলৈ ভোগদৈৰ পূজাডুবি ঘাটত দৰ্শনাথী ভিৰ অভাৱনীয় হাৰত পৰিলক্ষিত হয় । উৰুলি আৰু শংখ ধ্বনিৰে অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিয়া হয় । বিসৰ্জনত যাতে কোনোধৰণৰ বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সকলো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সাজু কৰি ৰখা হয় । যোৰহাটত এইবাৰ এশখনৰো অধিক পূজামণ্ডপত শাৰদীয় দুৎগোসৱ পালন কৰা হৈছিল । বিসৰ্জন পৰ্ব দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত চলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
দেৱী বিসৰ্জনৰ এক মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ লগতে ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী

বাক্সাৰ বৰমাত সমাজৰ পৰা আসুৰিক আৰু অপশক্তি বিনাশৰ কামনাৰে ৯৩ সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা হয় ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী । বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গাপূজা উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বৰমাৰ পৌৰপতি ৰজনী বৰজোৱাৰীয়ে ।

Vijaya Dashami 2026: Emarsion of Devi idols accross Assam in the end of Durga Puja
ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অগ্নি সংযোগ কৰে মুনমুন ব্ৰহ্মই (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে বিটিচিৰ ইএম মুনমুন ব্ৰহ্ম, এমচিএলএ ৰিদীপ কুমাৰ ডেকা, জিলা আয়ুক্ত কীনমে চাংচুং, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী বিসৰ্জন বিজয়াৰ বিষন্ন সন্ধ্যা (ETV Bharat Assam)

৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ বিজয়া দশমীৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী হিচাপে ৭০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহন কাৰ্যসূচী বৃহত্তৰ বৰমা অঞ্চলৰ লক্ষাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে উপভোগ কৰে । ৰং-বিৰঙৰ আতচ-বাজীৰে আকাশ ৰঙীণ কৰি ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অগ্নি সংযোগ কৰা হয় । বিটিচিৰ নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ ইএম, মুনমুন ব্ৰহ্মই ৰাৱনৰ প্ৰতিকৃতিত অগ্নি সংযোগ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সম্পন্ন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা

দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা, মণ্ডপ আৰু আলোকসজ্জাৰ নামত পশ্চিম বংগৰ শিল্পী-ব্যৱসায়ীলৈ কোটি কোটি টকা

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
দুৰ্গা পূজা ২০২৬
বিজয়া দশমী ২০২৬
বিসৰ্জন
VIJAYA DASHAMI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.