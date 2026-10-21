অশ্বাৰোহণেৰে ধৰালৈ অহা দেৱীয়ে বিদায় ল'লে নাৱত উঠি : জয়ধ্বনিৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন

অশ্বাৰোহণেৰে ধৰালৈ অহা দেৱীয়ে বিদায় ল'লে নাৱত উঠি : জয়ধ্বনিৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন
গুৱাহাটীৰ সাতটাকৈ ঘাটত চলি আছে প্ৰতিমা বিসৰ্জনপৰ্ব ৷ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ভক্তগণে বিদায় দিলে দেৱী দুৰ্গাক ৷
Published : October 21, 2026 at 5:13 PM IST
গুৱাহাটী : আজি বিজয়া দশমী । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দুৰ্গতিনাশিনী মা দুৰ্গাক এই বছৰৰ বাবে ভক্তগণে বিদায় জনালে । পাঁচদিনীয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অন্তত মৰ্ত্যৰ পৰা বিদায় লৈ দেৱী দুৰ্গাই স্বামীৰ গৃহলৈ যাত্ৰা কৰে বুলি জনবিশ্বাস । দেৱী দুৰ্গাৰ বিদায়পৰ্বত ঢাক-ঢোল, শংখধ্বনি, উৰুলি আৰু জয়ধ্বনিৰ মাজেৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিছে ভক্তসকলে ৷
বিজয়া দশমী উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত আৰম্ভ হয় দেৱী দুৰ্গাৰ বিসৰ্জন পৰ্ব । ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূজা সমিতিসমূহে নিৰ্ধাৰিত ঘাটসমূহলৈ প্ৰতিমা লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয় । দেৱীৰ বিসৰ্জনক কেন্দ্ৰ কৰি ঘাটসমূহত ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ লগতে পূজা সমিতিসমূহৰ মাজতো দেখা যায় ব্যাপক তৎপৰতা ।
আনহাতে, গুৱাহাটী মহানগৰীত বিসৰ্জনপৰ্ব সূচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সাতটাকৈ ঘাটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি লাচিত ঘাট, পাণ্ডু ঘাট, চূণচালি ঘাট, সাওকুছি ঘাট, বশিষ্ঠ মন্দিৰ ঘাট, পানীখাইতি ঘাট আৰু সোণাপুৰ পুৰণি বজাৰ ঘাটত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন আৰম্ভ হয় ।
জানিব পৰা মতে, লাচিত ঘাটত ২৮০ খন পূজা মণ্ডপৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব যদিও বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৭০ টা মূৰ্তিৰ বিসৰ্জন হৈছে । লাচিত ঘাটত বিসৰ্জনৰ বাবে তিনিটাকৈ পৃথক স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰতিমাসমূহ সহজে আৰু নিৰাপদে বিসৰ্জন দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এইবাৰ ক্ৰেনৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
বাহনৰ পৰা ক্ৰেনৰ সহায়ত বৃহৎ প্ৰতিমাসমূহ নমাই বিসৰ্জন দিয়াৰ ব্যৱস্থাই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সুশৃংখলিত কৰাত সহায় কৰিছে । প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে ।
আনহাতে লাচিত ঘাটত অসম আৰক্ষীৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ দেৱী দূর্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় । তিনি জাই গুলী ফুটাই দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিয়ে আৰক্ষীৰ দলটোৱে ।
উল্লেখযোগ্য যে, এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৬০০ৰো অধিক দুৰ্গাপূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । পূজাৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিসৰ্জন পৰ্ব সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে আৰক্ষী-প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰলৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন পথত যান-বাহন চলাচল নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পথ নিৰ্দেশনাও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে ।
দেৱীৰ আগমনে কঢ়িয়াই অনা আনন্দ-উছাহৰ পিছত আজি বিদায়ৰ ক্ষণত ভক্তসকলৰ মাজত দেখা যায় বিষাদৰ ছাঁ । তথাপি পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতি অনুসৰি দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জন দি অহা বছৰ পুনৰ দেৱীৰ আগমনৰ কামনাৰে ভক্তসকলে প্ৰাৰ্থনা জনায় । হিন্দু বিশ্বাস অনুসৰি এইবাৰ দেৱী দুৰ্গা মৰ্ত্যলৈ আহিছিল ঘোঁৰাত উঠি আৰু গমন কৰে নাৱেৰে ৷
লগতে পঢ়ক: গালে-মুখে সেন্দূৰ সানি বছৰটোলৈ দেৱীক বিদায় : বিজয়াৰ বিষাদৰ মাজতো প্ৰাণভৰা সুখৰ অনুভৱ