হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত নাম ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ’ প্ৰচাৰৰ অভিযোগ ; মুখ্যমন্ত্ৰীক চিবিআই তদন্তৰ দাবী বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ

২০১৫ চনত এক ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ পিছতেই বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এইধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে বুলিও বিধায়কে দাবী কৰে ।

বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 5:31 PM IST

তেজপুৰ: অসম বিধানসভাৰ ৭৫ নং চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ২০০১ চনত বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ সাধাৰো চাহ বাগিচাত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সৈতে তেওঁৰ নাম জড়িত কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে ।

হাজৰিকাই এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক শুকুৰবাৰে লিখিতভাৱে অৱগত কৰি ঘটনাটোৰ এক উচিত আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনায় ৷

বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ
বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ (ETV Bharat)
মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিতভাৱে অৱগত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিতভাৱে অৱগত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ (ETV Bharat)

বিধায়ক হাজৰিকাই কয়, ‘‘১০ মাৰ্চ তাৰিখে সামাজিক মাধ্যমত চতিয়া অঞ্চলৰ এজন যুৱকে ২০০১ চনৰ উক্ত ঘটনাৰ সৈতে তেওঁৰ নাম জড়িত কৰি এটা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিছে । কিন্তু ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বা তাৰপিছতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ অভিযোগ বা প্ৰমাণ নাছিল ৷’’

উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দুগৰাকী আদিবাসী শ্ৰমিকক চাহ বাগিচাত কেৰম খেলি থকা অৱস্থাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল । যোৱা ১০ মাৰ্চত সামাজিক মাধ্যমত এই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কৰা বুলি মানৱ হাজৰিকাই অভিযোগ আনে । আদিবাসী যুৱক ৰাজু গোৱালা আৰু পুষ্প মুণ্ডাক সেই সময়ত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিতভাৱে অৱগত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিতভাৱে অৱগত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয় যে ঘটনাটো ২০০১ চনৰ পাছত প্ৰায় ২০১৬ চনলৈকে শাসনত থকা চৰকাৰেও তদন্ত কৰিছিল আৰু সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াতো তেওঁৰ নাম কোনো ক্ষেত্ৰতে উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল । এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উদ্দেশ্যমূলকভাৱে তেওঁৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি জনমানসত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে বুলি অভিযোগ তোলে বিধায়কে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিতভাৱে অৱগত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ (ETV Bharat Assam)

পদ্ম হাজৰিকাই উল্লেখ কৰে যে ভিডিঅ’টো প্ৰস্তুত কৰা যুৱকজন ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত তৃতীয় বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল । ২০১৫ চনত তেওঁ এক ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ পিছতেই বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এইধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে বুলিও বিধায়কে দাবী কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিতভাৱে অৱগত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সমাজত সন্দেহ আৰু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক হাজৰিকাই চি বি আইৰ দৰে এখন নিৰপেক্ষ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে । লগতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । বিধায়ক হাজৰিকাই কয় যে তদন্তৰ জৰিয়তে সত্য পোহৰলৈ আহিব আৰু যিসকলে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে তেওঁলোকে উপযুক্ত শাস্তি পাব বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে ।

