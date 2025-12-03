৭ দিনৰ ভিতৰত দোষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ভুক্তভোগী সাংবাদিকৰ
কৰ্তব্য পালনৰ বাবে যোৱা সাংবাদিকৰ অৰ্হতা পৰীক্ষা কৰা চি আৰ পি এফ জোৱানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ।
Published : December 3, 2025 at 1:32 PM IST
সৰুপথাৰ : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নিয়োজিত চি আৰ পি এফে এইবাৰ শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিলে কৰ্তব্য়ৰত সাংবাদিকক । প্ৰথমতে ভাবুকি আৰু তাৰ পিছত ৩ সাংবাদিকৰ মোবাইল ভাঙি শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইয়াৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে সাংবাদিক মহল ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সৰুপথাৰত । ইতিমধ্য়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত বিচাৰি ভুক্তভোগী সাংবাদিক কেইগৰাকীয়ে সৰুপথাৰ সমজিলা আযুক্তক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । লগতে চি আৰ পি এফৰ আই জি পি আৰু গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনলৈও স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সাংবাদিক সন্থাই । উত্থাপিত অভিযোগ মতে, সৰুপথাৰ ট্রাক মালিক সন্থাই চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধে ধান কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰাত চুঙাজানৰ নখুঁটি নামৰ অঞ্চলত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল সাংবাদিকৰ দলটো । অভিযোগ অনুসৰি ছেক্টৰ কমাণ্ডেণ্টগৰাকীয়ে কৃষকৰ ধান কঢ়িওৱা গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু ধন নিদিলে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰখাই থয় গাড়ীসমূহ ।
সেই বিষয়ে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা স্থানীয় সাংবাদিককেইগৰাকীয়ে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি সাংবাদিকৰ দলটোৰ লগতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ৰাইজৰ ওপৰত ১৫৫ নং চি আৰ পি এফৰ মনোহৰ ঝা নামৰ প'ষ্ট কমাণ্ডেণ্টৰ লগতে তেওঁৰ নিৰ্দেশত চি আৰ পি এফ শিবিৰটোৰ জোৱানসকলে সাংবাদিকৰ দলটোৰ ম'বাইল, কেমেৰা কাঢ়ি লৈ শাৰীৰিকভাবে অপদস্থ কৰে । এই আক্ৰমণৰ পৰা কুলেশ বৰা নামৰ সাংবাদিকগৰাকী কোনোমতে ৰক্ষা পৰে যদিও শিৱাশীষ শৰ্মা আৰু নবীন বৰাৰ লগতে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ট্রাক মালিক সন্থাৰ এজন সদস্যকো প্ৰহাৰ কৰে । চি আৰ পি এফৰ দলটো ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি বৈদ্য়ুতিন মাধ্য়মৰ সাংবাদিক এগৰাকীক মাটিত বগৰাই প্ৰহাৰ কৰে ।
সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি নিশাই উক্ত স্থানলৈ ৰাইজ ওলাই আহি চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল'গান দি উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত স্থানীয় নগা যুৱকসকলেও সহযোগ কৰে। সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ প্রতিবাদমুখৰ হৈ পৰাৰ সময়ত আক্রমণকাৰী চি আৰ পি এফৰ দলটোৱে সাংবাদিক নবীন বৰা আৰু শিৱাশীষ শৰ্মাক ধৰি নখুঁটি চি আৰ পি এফৰ শিবিৰলৈ চোঁচৰাই লৈ যায় । চি আৰ পি এফে এনেদৰে সাংবাদিকসকলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাত স্থানীয় ৰাইজ আৰু অধিক উত্তেজিত হৈ নখুঁটি চি আৰ পি এফৰ শিবিৰৰ সন্মুখত উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পিছত ঘটনাস্থলীত সৰুপথাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাতৰ, সীমান্ত দণ্ডাধীশ প্রিয়মজ্যোতি ফুকন, চুঙাজান আৰক্ষীৰ এটি দল উপস্থিত হোৱাৰ পিচত পৰিস্থিতিৰ শাম কাটে ।
এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিক কুলেশ বৰাই কয়,"সীমান্তত সীমান্তবাসীক সুৰক্ষা দিব নোৱৰা চি আৰ পি এফে কালি সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰে । ট্ৰাক মালিক সন্থাৰ এটা খবৰৰ ভিত্তিত সেই স্থানত তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ । উত্তৰত তেওঁলোকে আমাৰ সাংবাদিকৰ দলটোক গঁতিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে । প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিকৰ দুটাকৈ মোবাইল ভাঙি দিছে । তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ সন্মুখৰ পৰা কেনেকৈ বিষয়টো গাপ দিব পাৰি তাৰেই চেষ্টা কৰিছিল ।"
এই ঘটনা সন্দর্ভত নিশাই চুঙাজান আৰক্ষী থানাত প'ষ্ট কমাণ্ডেণ্ট মনোহৰ ঝাৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী সাংবাদিককেইগৰাকীৰ লগতে আৰু কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে পৃথকে পৃথকে দুখনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইফালে এই ঘটনাৰ পিচতে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লগতে সৰুপথাৰ সমজিলা সাংবাদিক সংস্থা, আপকু ধনশিৰি মহকুমা সমিতি, সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিকসকলে কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে । সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ প্ৰেছ ক্লাব, সৰুপথাৰ সাংবাদিক সংস্থা, আপকু সৰুপথাৰ সমজিলা সমিতিয়ে এক বৈঠকত মিলিত হৈ উক্ত ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।