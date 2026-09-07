ETV Bharat / state

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ১১০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন

সোমবাৰে পুৱা নীলাচলস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় ৷

VICE PRESIDENT NORTH EAST TOUR
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণন (X@CMOfficeAssam)
author img

By PTI

Published : September 7, 2026 at 2:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণনৰ অসম ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিমটো দিন ৷ সোমবাৰে পুৱা নীলাচলস্থিত মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় ৷

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে ১১০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া কেইবাটাও আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । অনুষ্ঠানটোত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ননীগোপাল মহন্তৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে - শৈক্ষিক ভৱন, ছাত্ৰসকলৰ বাবে আৱাসিক ভৱন, আধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত মেছ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আৱাসিক ভৱন, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিভঁৰাল আৰু কৰ্মশালা ভৱনৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ, বিৰিঞ্চি বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ উন্নীতকৰণৰ লগতে গ্ৰেড-ডি কৰ্মচাৰীৰ বাবে আৱাসিক ভৱন নিৰ্মাণ ইত্যাদি ।

এই কোটিটকীয়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে কয়, ‘‘গৱেষক পণ্ডিতসকলে এনে বিষয়সমূহ বাছি ল’ব লাগে, যাতে সেইবোৰে কোনো জাতিৰ সমস্যাসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ দিশটোক লাভান্বিত কৰে ।’’

তেওঁ লগতে কয় যে শিক্ষাগ্ৰহণৰ লক্ষ্য কেৱল চাকৰি অৰ্জন কৰাটোতে নিহিত হৈ থাকিব নালাগে ৷ বৰং সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা আৰু উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হ’ব লাগে । একোটা শিক্ষানুষ্ঠানৰ স্থান গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’লেও ই প্ৰকৃত ছবিখন প্ৰতিফলিত নকৰে ।

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰকৃত পৰিচয় জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন, জ্ঞান সৃষ্টি আৰু সমাজলৈ যোগোৱা অৰিহণাৰ দ্বাৰাহে সংজ্ঞায়িত কৰা হয় । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয়, ‘‘বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কেৱল শ্ৰেণীকোঠাতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰং উৎকৃষ্টতা, উদ্ভাৱন আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এক কেন্দ্ৰ ।’’

আনহাতে, মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত স্বৰ্ণপদক বিজয়ীসকলৰ অধিকাংশই মহিলা । ‘‘এয়া নাৰী শক্তিৰ বাবে এক ইতিবাচক কথা । এক নীৰৱ বিপ্লৱ ঘটিছে আৰু ই আগন্তুক সময়ত বিকশিত ভাৰত(উন্নত ভাৰত)ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব’’ - তেওঁ লগতে কয় ৷

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয় বুলি উল্লেখ কৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ই কেৱল অসমৰে নহয়, তাৰ সলনি সমগ্ৰ দেশৰ এক প্ৰধান শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘এয়া নিষ্ঠা আৰু জনসাধাৰণৰ আশাৰ প্ৰমাণ হিচাপে থিয় দিছে আৰু দ্ৰুত প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ এই যুগত বিভিন্ন খণ্ডত ই অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । শিক্ষা কেৱল নিয়োগৰ মাধ্যম নহয়, ই সমালোচনাত্মক চিন্তা আৰু উদ্ভাৱনী শক্তিক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে ৷ পণ্ডিতসকলে জাতিৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিব লাগে আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ পথ মুকলি কৰিব লাগে ।’’

নিজৰ ভাষণৰ জৰিয়তে এটি খুব স্পৰ্শকাতৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আলোকপাত কৰে ৷ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলক ড্ৰাগছ সেৱনৰ পৰা বিৰত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈও উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আহ্বান জনায় ৷ একেটা অনুষ্ঠানতে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে দুখনকৈ গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সোমবাৰে পুৱা মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ এই পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘আজি গুৱাহাটীৰ পূজনীয় মা কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ । দেশবাসীৰ ধাৰাবাহিক বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ লগতে সকলোৰে মংগল, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ ৷’’

অসম ভ্ৰমণ সামৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মেঘালয় অভিমুখে ৰাওনা হয় ৷ শ্বিলংস্থিত ছ’ছ’ থাম অডিটৰিয়ামত ৰাজহুৱা অভ্যৰ্থনা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: ৯ বছৰৰ পাছত লাফিকুল ইছলাম হত্য়াৰ তিনি অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ, পৰিয়ালৰ পুনৰ তদন্তৰ দাবী

TAGGED:

C P RADHAKRISHNAN NORTH EAST TOUR
অসমত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণন
VICE PRESIDENT NORTH EAST TOUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.