তিনিদিনীয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰণি

তিনিদিনীয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰণি
৬-৯ ছেপ্টেম্বৰলৈ দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে অসম, মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিব । সোমবাৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব ৷
By ANI
Published : September 6, 2026 at 11:55 AM IST
গুৱাহাটী: দেওবাৰে পুৱা দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণন অসমত উপস্থিত হৈছে ৷ তিনিদিনীয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণসূচীৰে বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী উপস্থিত হয় ৷ তেওঁক আদৰিবলৈ অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিত সিং, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াকে ধৰি একাংশ অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়া বিমানবন্দৰটোত উপস্থিত হয় ৷
৬-৯ ছেপ্টেম্বৰলৈ দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে অসম, মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিব । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাধাকৃষ্ণনে ঐতিহাসিক, সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সৈতে সংগতি থকা স্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰাৰ উপৰিও ধাৰাবাহিক শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আৰু জনসংযোগত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
Honoured to welcome Hon'ble Vice President of India, Shri @CPR_VP ji to Guwahati, on his maiden visit to Assam after assuming his office.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 6, 2026
Hon'ble Vice President will take part in a host of programmes and enrich us with his words of wisdom.@VPIndia pic.twitter.com/kfAuPcYTI6
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণনৰ ভ্ৰমণসূচী
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভ্ৰমণসূচী অনুসৰি, ৬ ছেপ্টেম্বৰ(দেওবাৰ)ৰ পুৱা তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত উপস্থিত হৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে কন্যা মহাবিদ্যালয় হিচাপে পৰিচিত গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰথমে অংশগ্ৰহণ কৰে । তাৰপিছত তেওঁ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলাকেন্দ্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
৭ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰথমে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব । তাৰপিছত তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কনভেনশ্বন চেণ্টাৰত উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসকলৰ লগতে একাংশ বিশিষ্ট নাগৰিকৰ সৈতে ৰাধাকৃষ্ণনে মত বিনিময় কৰিব ।
তাৰপিছতে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী মেঘালয় অভিমুখে ৰাওনা হ’ব ৷ শ্বিলংস্থিত ছ’ছ’ থাম অডিটৰিয়ামত ৰাজহুৱা অভ্যৰ্থনা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
আনহাতে, ৮ ছেপ্টেম্বৰ(মঙলবাৰ) ত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মণিপুৰৰ ইম্ফলত উপস্থিত হৈ মৈৰাঙস্থিত আইএনএ সংগ্ৰহালয় আৰু যুদ্ধ স্মৃতিসৌধৰ লগতে সৈনিক স্কুল পৰিভ্ৰমণ কৰিব । এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব ৷
৯ ছেপ্টেম্বৰত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণনে অৰুণাচল প্ৰদেশ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিধানসভাৰ গেলেৰী তথা সংগ্ৰহালয়টো পৰিদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰোপৰি তেওঁ ইটানগৰৰ শ্ৰৱণ আৰু দৃষ্টিশক্তিহীন লোকৰ বাবে থকা নেদাৰ নামলো, জৱাহৰলাল নেহৰু ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়, ড’নি প’লো মিছন স্কুল পৰিদৰ্শন কৰিব ।
Vice-President of India, Shri C. P. Radhakrishnan, arrived at Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati, today.— Vice-President of India (@VPIndia) September 6, 2026
He was received by Governor of Assam Shri Lakshman Prasad Acharya; Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma; and other dignitaries.
During his… pic.twitter.com/AbHUdPvEpG
বিমানবন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰণি
দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আদৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেওবাৰে পুৱাই বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটি ফুলৰ থোপাৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক অসমভূমিলৈ আদৰণি জনায় ৷ লগতে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাৰে অসমবাসীক সমৃদ্ধ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: অসমত ভূপেশ বাঘেল, পঞ্জাৱত শচীন পাইলটক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি