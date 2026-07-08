নামভৰ্তিৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ উপ-সভাপতি

নামভৰ্তিৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ উপ-সভাপতি
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বি এড পাঠ্যক্ৰম পাছ কৰোৱা আৰু নামভৰ্তি কৰাই দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়া ৷
Published : July 8, 2026 at 9:52 AM IST
ডিব্ৰুগড়: এটাৰ পাছত আন এটা বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে উজনি অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় । বি এড পাঠ্যক্ৰমত আসন প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰা পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বি এড পাঠ্যক্ৰম পাছ কৰোৱা আৰু নামভৰ্তি কৰাই দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিলেও এই ঘটনাত এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন ৰাইজে ।
বিশ্ববিদ্যালয় সচেতন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবী বি এড পাঠ্যক্ৰম নামত ধন সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া বিগত কেইবাটাও বছৰৰ পৰা চলি আহিছিল । বি এড পাঠ্যক্ৰমত আসন প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰা পাছতেই এই ঘটনাক লৈ মুখ খুলিলে সভাপতি আশীষ ভূষণ গগৈয়ে ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতিয়ে ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাৱত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । সমগ্ৰ ঘটনাত এটা ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষীক উচিত তদন্তৰ আহ্বান স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতিগৰাকীৰ ।
তেওঁ সংবাদমেলত কয়, "বি এড পাঠ্যক্ৰমৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা বাবে স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়াক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এই ঘটনাৰ লগত বৃহৎ দুষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈ আছে । এই চক্ৰটোৱে ভৱিষ্যত দিনত আৰু বহুজন মাধুৰ্য চেতিয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব । সেয়ে আৰক্ষীয়ে এই চক্ৰটোক উৎখাত কৰিব লাগে ।’’
‘‘যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়াৰ নাম সাঙোৰ খাইছে গতিকে আৰক্ষীয়ে তেওঁক দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা নকৰা পৰ্যন্ত তেওঁক উপ সভাপতিৰ দায়িত্বৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ৷" তেওঁ লগতে কয় ৷
আনহাতে এই সংবাদমেলতে তৰ্ক আৰু আলোচনা বিভাগৰ সম্পাদকে কয়, "এই ঘটনাত কেৱল মাধুৰ্য চেতিয়া নহয়, কেইজনমান প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ কোনো লোক জড়িত থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ । এই ঘটনা যাতে পুনৰ নহয় তাৰ বাবে ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰতিজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ।’’
চক্ৰটোত আন একাংশ ব্যক্তি জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰি ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিজনে কয়, ‘‘বি এড পাঠ্যক্ৰমৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাত মাধুৰ্য চেতিয়াই এজেণ্ট হিচাপেহে কাম কৰিছিল । তেওঁ ধন সংগ্ৰহৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত চক্ৰটোলৈ ধন প্ৰেৰণ কৰি আহিছিল । বি এড পাঠ্যক্ৰম ধন লৈ আসন দিয়া কেতিয়াও এজন ছাত্ৰৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় । ইয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো লোক জড়িত থাকিব লাগিব । সেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।’’
উল্লেখযোগ্য যে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বি এড পাঠ্যক্ৰম পাছ কৰোৱা আৰু নামভৰ্তি কৰাই দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়া । একাংশ সচেতন ছাত্ৰ আৰু ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা ।
ভুক্তভোগী ছাত্ৰই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ দাখিল কৰা পাছতেই কৰ্তৃপক্ষই ৰজাভেটা আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ । বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এজাহাৰ লাভ কৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়াক । ইফালে ঘটনাৰ লগত জড়িত আন কেইবাজনকো বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰে’ল বিভাগত চাকৰি : ৪,০৯৮ টা কাৰিকৰী পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অনুমোদন