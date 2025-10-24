৭৯ বছৰ বয়সত জীৱন নাট সামৰিলে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বৈকুণ্ঠ নাথ গোস্বামীয়ে

৭৯ বছৰ বয়সত জীৱন নাট সামৰিলে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বৈকুণ্ঠ নাথ গোস্বামীয়ে
প্ৰয়াত গোস্বামী সামাজিক-ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ বাবে জনপ্ৰিয় হোৱা সাপ্তাহিক নীলাচল কাকতৰ সম্পাদক হিচাপেও দায়িত্ব পালন কৰিছিল ।
Published : October 24, 2025 at 4:25 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বৈকুণ্ঠ নাথ গোস্বামীৰ দেহাৱসান । শুকুৰবাৰে শুই থকা অৱস্থাতে হেঙেৰাবাৰীৰ হাউচিং ক'লনীৰ নিজা বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে । মৃত্যুৰ সময়ত গোস্বামীৰ বয়স আছিল ৭৯ বছৰ ।
১৯৪৬ চনত পাঠশালাৰ বামুণকুছি গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা বৈকুণ্ঠ গোস্বামীয়ে ৰাজ্যৰ সংবাদ জগতলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছে । গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সুস্মিতা গোস্বামীৰ পিতৃ আছিল প্ৰয়াত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী ৷
বিশিষ্ট স্বাধীন সাংবাদিক, লেখক আৰু সম্পাদক বৈকুণ্ঠ নাথ গোস্বামীয়ে নিজৰ দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা আৰু গভীৰ চিন্তাধাৰাৰ লেখনীৰে অসমৰ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়াইছে বহু অৱদান ।
মুক্ত সাংবাদিকতাৰ লগতে কেইবাখনো কাকতত তেওঁ সংবাদ সেৱা আগবঢ়াইছিল । পাটনা(বিহাৰ) ৰ ইউনাইটেড নিউজ অৱ ইণ্ডিয়া (UNI)-ৰ ব্যুৰ' চীফ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা গোস্বামীয়ে প্ৰেছ ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া (পি টি আই)ৰ সৈতেও জড়িত আছিল । ইয়াৰোপৰি 'অসম ভূমি' নামৰ কাকতখনৰ সম্পাদকো আছিল গোস্বামী । সমান্তৰালকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে অগ্ৰদূত, দৈনিক জনমভূমি, নিউজ ষ্টাৰ আদি কাকতৰ সম্পাদকৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
প্ৰয়াত গোস্বামী সামাজিক-ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ বাবে জনপ্ৰিয় হোৱা সাপ্তাহিক নীলাচল কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল । মৃত্যুৰ সময়লৈকে গোস্বামী নিয়মীয়া বাৰ্তা আৰু অসমবাণী আদি কাকতৰ স্তম্ভ লেখক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ।
সাংবাদিকতাৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি গৈছে বৈকুণ্ঠ নাথ গোস্বামীয়ে । তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ - জ্ঞানমালা-I (লোককথা সংকলন), জ্ঞানমালা-II (লোককথা সংকলন), নিবন্ধ চয়ন (প্ৰবন্ধ সংকলন), অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আৰু অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা ।
উল্লেখ্য যে, দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱৰ প্ৰাক্তন সভাপতিও আছিল বৈকুণ্ঠ নাথ গোস্বামী ৷ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৰাকীৰ বিয়োগত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সাংবাদিকে ।
লগতে পঢ়ক: বিজ্ঞাপন জগতৰ কিংবদন্তি পীয়ুষ পাণ্ডেৰ মৃত্যু; শোকৰ লহৰ