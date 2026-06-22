বৰ্ষীয়ান সাংবাদিক ৰাজেন বৰকাকতিৰ দেহাৱসান
৭৩ বছৰে সক্ৰিয় সাংবাদিকতাত জড়িত থাকি ৯৪ বছৰ বয়সত বৰ্ষীয়ান সাংবাদিকগৰাকীৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ৷
Published : June 22, 2026 at 12:26 AM IST
নগাঁও: বৰ্ষীয়ান সাংবাদিক, ক্ৰীড়া সংগঠক ৰাজেন বৰকাকতিৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি । ৯৪ বছৰ বয়সত বৰ্ষীয়ান সাংবাদিক ৰাজেন বৰকাকতিৰ দেওবাৰে পুৱা নগাঁও চহৰৰ নিউ আমোলাপট্টিস্থিত নিজা বাসভৱনত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটে ৷ সাংবাদিকতা আছিল তেওঁৰ নিচা । মনে বিচৰা মতেই জীৱনৰ প্ৰায় শেষ সময়লৈকে সক্ৰিয় সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ লগতে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰাক্তন উপদেষ্টা হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷
সক্ৰিয় সাংবাদিকতাত জড়িত থাকি তেওঁ জীৱনৰ ৭৩টা বসন্ত পাৰ কৰিছিল ৷ ১৯৩২ চনৰ ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বৰকাকতিৰ জন্ম হৈছিল । ১৯৩৯ চনত তেখেতৰ পৰিয়াল নগাঁও চহৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী শেনচোৱাৰ পৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ নিউ আমোলাপট্টিলৈ স্থানান্তৰিত হয় । সৰুকালৰে পৰা বিভিন্ন খেলা-ধূলাৰ লগত জড়িত বৰকাকতি পিছলৈ জিমখানা ক্লাব, টাউন ক্লাব, ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাব আদিৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ নগাঁও ক্ৰীড়া সংস্থাৰ জন্মলগ্নৰে পৰা জড়িত হৈ পৰে । নগাঁৱৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক নুৰুল আমিন(যাৰ নামৰে নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়াম নামাকৰণ কৰা হৈছে) ৰ নেতৃত্বত বৰকাকতি দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে নগাঁও ক্ৰীড়া সংস্থাৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল । তদুপৰি তেওঁ বাস্কেটবল শাখাৰো সম্পাদক আছিল ।
১৯৬৭ চনত বৰকাকতিৰ তৎপৰতাতে সৰ্বপ্ৰথম অসম বাস্কেটবল খেল নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল । ১৯৭১ চনৰ পৰা ১৯৮৭ চনলৈকে তেওঁ অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । স্বৰূপাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে বৰকাকতিৰ নেতৃত্বতে অসমত বাস্কেটবল খেলে এক গতি লাভ কৰিছিল আৰু আজিৰ পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল । তেওঁ ১৯৭২ চনৰ পৰা সুদীৰ্ঘ ১২ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় বাস্কেটবল ফেডাৰেশ্য়নৰ সদস্য হৈ থকাৰ লগতে টেকনিকেল সমিতিৰো সদস্য আছিল ।
১৯৮২ চনত দিল্লীত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বাস্কেটবল দলটোৰ একেধাৰে বাছনি আৰু টেকনিকেল সমিতিৰ সদস্য থকাৰ লগতে টেবুল অফিচিয়েলো আছিল ।
বৰকাকতিৰ তৎপৰতাতে ১৯৮৪ চনত নগাঁৱত জুনিয়ৰ নেশ্যনেল বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল । বৰকাকতিৰ পিতৃ অমৰ বৰকাকতিৰ নামত প্ৰদান কৰা এটা কাপেৰেই অসমত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । বৰকাকতিৰ নেতৃত্বতে ১৯৮৯ চনত নগাঁৱত অসম মল্লযুঁজ সংস্থা স্থাপন হৈছিল । ১৯৮৯ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈকে তেওঁ সংস্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব থকাৰ লগতে মৃত্যু পৰ্যন্ত মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । বৰকাকতিয়ে আছাম আৰ্চাৰী এছ’চিয়েশ্যন, আছাম অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনৰ উপ-সভাপতি, নগাঁও ৰেছলিং এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতি, নগাঁও জিলা ক্ৰীড়া পেঞ্চনাৰ সন্থাৰ সম্পাদক আদি পদতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
তদুপৰি তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰ মিছন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মন্দিৰ আদিৰ লগতো জড়িত আছিল । তেওঁ নগাঁও উপভোক্তা সুৰক্ষা সমিতিৰো সভাপতি আছিল । বৰকাকতি শেনছোৱাস্থিত অমৰ বৰকাকতি বিদ্যালয়ৰ দাতা পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰো সদস্য আছিল । তেওঁ শংকৰী কৃষ্টি বিকাশ সমাজৰো প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল ।
১৯৫১ চনত বৰকাকতিয়ে মহাদেৱ শৰ্মাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত আৰু তেজপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত 'অৰুণ' নামৰ মাহেকীয়া কাকতখনৰ জৰিয়তে সাংবাদিকতাৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । ১৯৬৪ চনত তেওঁ প্ৰয়াত হৰেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত 'নতুন অসমীয়া' কাকতৰ নগাঁৱৰ সংবাদদাতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তদুপৰি ১৯৫১ চনতে শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰকাশিত 'ফ্ৰণ্টিয়াৰ টাইমছ' নামৰ কাকতখনৰ সংবাদদাতা হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । একেদৰে নগাঁৱৰ পৰা প্ৰকাশিত শুকদেৱ গোস্বামী সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'গঠন', পূৰ্ণচন্দ্ৰ শৰ্মা সম্পাদিত 'গণতন্ত্ৰ', গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত 'নৰ্থ-ইষ্ট অৱজাৰভাৰ' 'নিউজ ফ্ৰণ্ট', 'নিউজ ইষ্ট টাইমছ', বাংলা কাকত দৈনিক 'যুগশংখ' আদিত সাংবাদিক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
১৯৬৭ চনৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ 'দৈনিক অসম'ৰ আৰু ১৯৬৮ চনৰ পৰা 'সাপ্তাহিক জনমভূমি'ৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । প্ৰায় ৯০ বছৰ বয়সলৈকে সক্ৰিয় সাংবাদিকতাত জড়িত ৰাজেন বৰকাকতিয়ে শেষৰপিনে 'দ্যা চেণ্টিনেল' আৰু 'দ্যা আছাম পোষ্ট' নামৰ ইংৰাজী কাকত দুখনত নগাঁৱৰ সংবাদদাতা হিচাপে বাতৰি পৰিবেশন কৰিছিল ।
এগৰাকী লেখক হিচাপেও পৰিচিত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বৰকাকতীৰ গ্ৰন্থসমূহ হৈছে ক্ৰমে - 'ই কি আৰু কিয়’ (১৯৫৪ চন), 'ভুল কাৰ' (১৯৫৫ চন), 'পৰিবৰ্তন' (১৯৫৬ চন), 'জীৱনৰ গতিপথ' (১৯৫৮ চন) আৰু 'আমিও অসমীয়া' (১৯৬১ চন) । তেওঁ ১৯৬০ চনতে নগাঁৱত প্ৰয়াত মহেশ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীক সভাপতি, প্ৰয়াত জগত চন্দ্ৰ শৰ্মাক লৈ গঠন কৰা নগাঁৱৰ প্ৰথম সাংবাদিক সন্থা 'নগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থা'ৰ যুটীয়া সম্পাদক আছিল । তেওঁ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা 'সংবাদ' নামৰ সাপ্তাহিক কাকতখনৰো সম্পাদনা সমিতিৰ সদস্য আছিল । বৰকাকতি সাংবাদিক সুৰক্ষা পৰিষদৰো সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮৩ চনৰ ৬ বছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ত 'দৈনিক অসম'ৰ সংবাদদাতা হিচাপে আন্দোলনৰ বাতৰিসমূহ পৰিবেশন কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ৰোষৰ বলি হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত ১০-৩-৮৩ তাৰিখৰ পৰা ১৮-৩-৮৩ তাৰিখলৈকে তেওঁ নগাঁৱৰ বিশেষ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল ।
বিশিষ্ট সাংবাদিক বৰকাকতিয়ে মৃত্যুৰ সময়ত এজন পুত্ৰ আৰু দুগৰাকী কন্যা, নাতি-নাতিনীকে ধৰি আত্মীয় তথা গুণমুগ্ধক এৰি থৈ গৈছে ।
বৰকাকতিৰ মৃত্যুত নগাঁও প্ৰেছ ক্লাব, নগাঁও জিলা প্ৰিণ্ট মিডিয়া এছ’চিয়েশ্যন, নগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থা(আজু), বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ নগাঁও জিলা সমিতি, আপকুৰ নগাঁও জিলা সমিতি, নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থা, সামাজিক সংগঠন 'শিপা দ্যা ৰুট' আদিয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । তদুপৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে শোকপ্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ দুজনৰ মৃত্যু, ৪০ জনতকৈ অধিকৰ অৱস্থা সংকটজনক