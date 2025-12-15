ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন প্ৰবীণ সাংবাদিক-পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাৰ
নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন । ১৯৬২ চনৰে পৰা সাংবাদিকতাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা ।
গুৱাহাটী: ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ল প্ৰবীণ সাংবাদিক, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ সম্পাদক তথা আছাম ট্ৰিবিউন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাৰ । সোমবাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকীৰ ।
দেওবাৰে নিশা ৯.৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটে । তেওঁৰ নশ্বৰদেহ সোমবাৰে পুৱা হাস্পতালৰ পৰা চানমাৰিস্থিত বাসগৃহলৈ অনা হয় ।
তাৰ পৰা কিছু সময় আছাম ট্ৰিবিউন চৌহদত ৰখা হয় । তাত অনেক গুণমুগ্ধই তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তাৰ পৰা পোনে পোনে নশ্বৰদেহ নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাতেই সম্পন্ন কৰা হয় শেষকৃত্য ।
নৱগ্ৰহ শ্মশানত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, পীযুষ হাজৰীকা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ ৰীতা চৌধুৰী, আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি উৎপল শৰ্মা আদিৰ লগতে অনেক গুণমুগ্ধ, দল-সংগঠনে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মহীৰূহগৰাকীলৈ ।
উল্লেখ্য যে, ১৯৩৩ চনৰ ২৬ জুলাইত ডিব্ৰুগড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাই বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত ৯৩ বছৰ বয়সত দেওবাৰে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । ১৯৬২ চনৰ পৰা সাংবাদিকতাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থকা প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাই ১৯৬৪ ত আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ।
তেওঁ ১৯৯৭ চনৰ পৰা আছাম ট্ৰিবিউন কাকতখনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ 'দৈনিক অসম'ৰ সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৬৫ চনৰ ৪ আগষ্টত 'দৈনিক অসম' কাকতৰ জন্মৰ আঁৰতো আছিল তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা । অসমৰ সংবাদ জগতখনলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে ২০১৮ চনত তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল পদ্মশ্ৰী সন্মান ।
অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংবাদক্ষেত্ৰৰ বাটকটীয়া প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাৰ বিয়োগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য,মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, আছুৰ নেতৃবৰ্গকে ধৰি বিভিন্নজনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।