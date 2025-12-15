ETV Bharat / state

ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন প্ৰবীণ সাংবাদিক-পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাৰ

নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন । ১৯৬২ চনৰে পৰা সাংবাদিকতাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা ।

Last trubute to Veteran journalist Prafulla Govinda Baruah
পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱালৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 15, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ল প্ৰবীণ সাংবাদিক, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ সম্পাদক তথা আছাম ট্ৰিবিউন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাৰ । সোমবাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকীৰ ।

দেওবাৰে নিশা ৯.৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটে । তেওঁৰ নশ্বৰদেহ সোমবাৰে পুৱা হাস্পতালৰ পৰা চানমাৰিস্থিত বাসগৃহলৈ অনা হয় ।

পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱালৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

তাৰ পৰা কিছু সময় আছাম ট্ৰিবিউন চৌহদত ৰখা হয় । তাত অনেক গুণমুগ্ধই তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তাৰ পৰা পোনে পোনে নশ্বৰদেহ নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাতেই সম্পন্ন কৰা হয় শেষকৃত্য ।

Veteran journalist Prafulla Govinda Baruah
পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

নৱগ্ৰহ শ্মশানত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, পীযুষ হাজৰীকা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ ৰীতা চৌধুৰী, আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি উৎপল শৰ্মা আদিৰ লগতে অনেক গুণমুগ্ধ, দল-সংগঠনে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মহীৰূহগৰাকীলৈ ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৩ চনৰ ২৬ জুলাইত ডিব্ৰুগড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাই বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত ৯৩ বছৰ বয়সত দেওবাৰে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । ১৯৬২ চনৰ পৰা সাংবাদিকতাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থকা প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাই ১৯৬৪ ত আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ।

Last trubute to Veteran journalist Prafulla Govinda Baruah
প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱালৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ ১৯৯৭ চনৰ পৰা আছাম ট্ৰিবিউন কাকতখনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ 'দৈনিক অসম'ৰ সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৬৫ চনৰ ৪ আগষ্টত 'দৈনিক অসম' কাকতৰ জন্মৰ আঁৰতো আছিল তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা । অসমৰ সংবাদ জগতখনলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে ২০১৮ চনত তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল পদ্মশ্ৰী সন্মান ।

অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংবাদক্ষেত্ৰৰ বাটকটীয়া প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাৰ বিয়োগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য,মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, আছুৰ নেতৃবৰ্গকে ধৰি বিভিন্নজনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:কাহানিও ঘূৰি নহাৰ বাটেৰে বাট ল'লে প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাই; মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে ছিলভাৰ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ অভিনেত্ৰী কামিনী কৌশলৰ মৃত্যু

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
THE ASSAM TRIBUNE
প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা
PADMA SHRI
PRAFULLA GOVINDA BARUAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.