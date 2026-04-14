বটদ্ৰৱাত ৪৩ পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ল মাত্ৰ দুগৰাকী; বিদ্যালয় ঘেৰাও কৰি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক জবাবদিহি
শিক্ষাদানৰ বাবে নাই মন ! ১৮ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে দোকানতেই চাহ খাই কটায় সময় ।
Published : April 14, 2026 at 9:24 AM IST
ধিং: হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত নগাঁৱৰ এখন বিদ্য়ালয়ৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৪৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । পিছে ফলাফল ওলোৱাৰ পিচতেই অঞ্চলটোত অভিভাৱকসকলৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ । কাৰণ এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'ল মাত্ৰ দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ।
এই দুয়োগৰাকীয়ে আকৌ লাভ কৰিছে তৃতীয় বিভাগ । বিদ্য়ালয়খনত ১৮ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চৰকাৰী দৰমহা লাভ কৰি থকাৰ পিচতো ফলাফল একেবাৰে শোচনীয় হোৱাত স্থানীয় ৰাইজে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ জবাবদিহি কৰিলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ।
এই বিদ্য়ালয়খন হৈছে নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সুতাৰগাঁও পাব্লিক হাইস্কুল । স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয় যে বিদ্যালয়খনত কেৱল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ ভিতৰতে কাজিয়া কৰি থাকে । শৈক্ষিক পৰিৱেশ একেবাৰে নাই । মাহৰ পিছত মাহ ধৰি বিদ্যালয়খনত উপস্থিত নাথাকে শিক্ষক । তাৰ পিচতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি কয় ক্ষুব্ধ অভিভাৱক-অভিভাৱিকাসকলে ।
সোমবাৰে স্থানীয় শতাধিক ৰাইজে বিদ্য়ালয়খনত উপস্থিত হৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক জবাবদিহি কৰা সময়তো ১৮ গৰাকীৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৬ গৰাকীহে উপস্থিত আছিল । ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয় যে প্ৰধান শিক্ষকে সঠিকভাৱে বিদ্য়ালয় পৰিচালনা নকৰে । ৰাইজৰ মতে, বিদ্য়ালয়খনত বিগত তিনি বছৰমানৰ পৰা অৰাজকতা চলিছে ।
সুতাৰ গাঁও পাব্লিক হাইস্কুলৰ শোচনীয় ফলাফলত ক্ষুব্ধ অভিভাৱকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে সোমবাৰে ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বিদ্যালয় এৰিবলৈ হুংকাৰ দিয়ে ৰাইজে । সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শোচনীয় ফলাফল লাভ কৰা বাবে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক জবাবদিহি কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী অভিভাৱিকাই কয়, "শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভালদৰে নপঢ়ায় । ওচৰৰ দোকানলৈ গৈ সময় কটায় । আমি সন্তানক অন্য় বিদ্য়ালয়লৈ নিব খুজিলেও ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে ।" স্থানীয় ৰাইজে নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ অতি সোনকালে বিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
