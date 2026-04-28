২ মে’ত প্ৰদান কৰা হ'ব সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিনৰ ৰায়দান

২ মে’ত প্ৰদান কৰা হ'ব সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিনৰ ৰায়দান
সিদ্ধাৰ্থই কেৱল জুবিনৰ প্ৰ'গ্ৰেম মেনেজ কৰাৰ বাবেহে মেনেজাৰ হিচাপে আছিল । জুবিনক চোৱা-চিতাৰ দায়িত্বৰ বাবে নাছিল সিদ্ধাৰ্থ । ফাষ্টট্ৰেক আদালতত যুক্তি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অধিবক্তাৰ ।
Published : April 28, 2026 at 8:54 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি ফাষ্টট্ৰেক আদালতত চলি আছে । তাৰ মাজতে এই গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে আদালতে । মঙলবাৰে সম্পন্ন হয় জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিনৰ শুনানি । ২ মে’ত প্ৰদান কৰা হ'ব জামিনৰ ৰায়দান ।
আজিৰ শুনানি সন্দৰ্ভত জুবিনৰ অধিবক্তা প্রদীপ্ত তালুকদাৰে কয়,"আজি আদালতত সম্পন্ন হল সিদ্ধাৰ্থৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি । শুনানি সম্পন্ন কৰি আজি ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিলে আদালতে অহা ২ মে'ত হ'ব জামিন আবেদনৰ ৰায়দান । আজি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই অধিবক্তাই এটা অদ্ভুত কথা কৈছিল যে সিদ্ধাৰ্থই কেৱল জুবিনৰ প্ৰ'গ্ৰেম মেনেজ কৰাৰ বাবেহে মেনেজাৰ হিচাপে আছিল । জুবিনক চোৱাচিতাৰ দায়িত্বৰ বাবে নাছিল সিদ্ধাৰ্থ । এইধৰণৰ যুক্তি দিছে আৰু সেইবোৰ আমি খণ্ডন কৰিছোঁ । আমি আশাবাদী অহা ২ মে'ত ইয়াৰ ফলাফল দিব ।"
লগতে অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"কালিৰে পৰা চার্জ হিয়াৰিং আৰম্ভ হৈছে । আজিও চার্জ হিয়াৰিং চলিছে । ২ দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাৰ চার্জ হিয়াৰিং সম্পন্ন হ'ল । আনহাতে বাকী পৰৱৰ্তী দিনত হ'ব আন ৫ অভিযুক্তৰ চার্জ হিয়াৰিং ।"
উল্লেখ্য যে, যোৱা ২০ এপ্ৰিলত অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ হৈ অধিবক্তাই জামিন আবেদন দাখিল কৰিছিল যদিও ২২ এপ্ৰিলত জামিনৰ শুনানিত সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাই শপতনামা ভুলকৈ দিয়াৰ বাবে পুনৰ শুদ্ধকৈ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পাছত ২৩ এপ্ৰিলত পুনৰ শুদ্ধকৈ শপতনামা দাখিল কৰে সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাই । সেই অনুসৰি ২৪ এপ্ৰিলত পুনৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় যদিও উক্ত দিনা শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন নোহোৱাৰ বাবে মঙলবাৰে পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় ।
ইফালে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তই জুবিন গাৰ্গক সুৰাপান কৰোৱা, নকৰোৱাৰ প্ৰসংগত যি মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু তথা বাদ্যযন্ত্ৰী পাৰ্থ গোস্বামীয়ে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া-"কথাবোৰ হাঁহি উঠা । এফালে বোলে শ্যামকানুয়ে কৈছিল জুবিনক কোনোধৰণৰ সুৰা দিব নালাগে, ইফালে শ্যামকানুৱেই আহি সুৰাৰ বটল দি থৈ গৈছেহি । সেইটো তেওঁলোকৰ সাক্ষীয়েই কৈ থৈছে । মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে নাই দিয়া, কিন্তু বটলটো কিনি দিছে তেৱেঁই ।" পাৰ্থ গোস্বামীৰ মন্তব্য ৷
মঙলবাৰে সিদ্ধাৰ্থৰ হৈ যুক্তি দর্শাই অধিবক্তা অনিল মিশ্র, মোহিত মিগলানী, অংকিত ধাৱন আৰু সত্যম শিৱাসে । আনহাতে ৩০ এপ্রিলত শ্যামকানুৰ জামিনৰ ৰায়দান কৰিব আদালতে ।
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱাৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই পাৰ্থ গোস্বামীয়ে । ই সকলোৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি অভিহিত কৰে গোস্বামীয়ে । কেৱল প্ৰতিমূৰ্তি নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে সকলোৱে জনাকৈ এক প্ৰচাৰ চলিব লাগে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে জুবিন গাৰ্গ একালৰ নলেগলে লগা বন্ধুগৰাকীয়ে ।