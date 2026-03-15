টোল টেক্স বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ, কৰৰ বোজাৰ পৰা সকাহ দিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ বাহনৰ গৰাকী-চালকৰ
অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা টোল টেক্স বৃদ্ধিৰ জাননী৷ ৰাজ্যৰ সাতখন টোল গেটেৰে পাৰ হওঁতে ভৰিব অধিক ধন৷ ৰহাৰ লগতে কলিয়াবৰৰ চুলুং টোল গেটতো বাঢ়িব কৰ৷
Published : March 15, 2026 at 7:48 AM IST
কলিয়াবৰ: অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা অসমত পুনৰ টোল কৰ (Toll Tax) বৃদ্ধি কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে (NHAI) লোৱা এই সিদ্ধান্তই ৰাজ্যখনৰ সাধাৰণ যাত্ৰীসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব। বিভিন্ন টোলগেটত এই মাচুল ৫ টকাৰ পৰা সৰ্বাধিক ৩৫ টকালৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে। তথ্য অনুসৰি এই বৃদ্ধিৰ হাৰ ১৫ শতাংশ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৭খন টোলগেটত এই নতুন দৰ কাৰ্যকৰী হ’ব। ইয়াৰ ভিতৰত নাজিৰাখাট, মদনপুৰ, ৰহা, ডবকা, চুলুং আৰু দেৰগাঁও টোলগেট অন্যতম।
এই বৰ্ধিত মাচুল ২০২৬ বৰ্ষৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই জাননী মতে, নগাঁৱৰ চুলুং টোলগেটতো টোলৰ দৰ বৃদ্ধি কৰা হ’ব। ১ এপ্ৰিল ২০২৬-ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া নতুন নিৰিখৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (NHAI)ৰ শেহতীয়া জাননীলৈ অপেক্ষা কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানৰ আনুমানিক হাৰ অনুসৰি লঘু বাহনৰ বাবে একমুখী যাত্ৰাৰ মাচুল প্ৰায় ১১০ টকাৰ পৰা ১২০ টকা হ'ব পাৰে।
এই সন্দৰ্ভত বাহনৰ গৰাকী তথা চালকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যক্তিগত বাহনৰ এজন গৰাকীয়ে কয়, ‘‘গাড়ীখন কিনোতে এটা কৰ দিয়াই থাকে। তাৰ ওপৰিঞ্চি যাওঁতে ১২৫ টকা আৰু উভতি আহোঁতে ৬০ টকা লয়। আকৌ শুনিছোঁ অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা টোল টেক্স পাঁচ টকাৰ পৰা ৩৫ টকালৈকে বাঢ়িব বুলি।আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে যিখিনি ভাল কাম কৰি আছে, ৰাস্তা-ঘাটবিলাক ভাল হৈছে। আৰু হ'বলগীয়া আছে, সেইবোৰে ভাল হওক। এতিয়া এই টোলটেক্সৰ পৰা ৰাইজক অলপ সকাহ দিয়ক, যাতে ৰাইজে এই চৰকাৰখনক আগন্তুক দিনত সমৰ্থন কৰি থাকে। নিৰ্বাচনো সমাগত, সেয়ে চৰকাৰখন লৈ এটাই অনুৰোধ – যাতে এই সৰু গাড়ীখিনিৰ টেক্স অলপ ৰেহাই কৰে। ৰাস্তা-ঘাট যিবিলাক ক'ৰবাত-ক'ৰবাত এতিয়াও হ'বলৈ বাকী আছে, সেইবিলাকো ঠিক কৰক।’’
আনহাতে, বহিঃৰাজ্যৰ পৰিবহণ ব্যৱসায়ী এগৰাকীয়ে টোল টেক্সৰ লগতে পথত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে ক্ষোভেৰে কয়, ‘‘গাড়ীৱালাৰ বাবে সকলোতে সমস্যা। এখন ৰাজ্যতে নহয় দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে আমাৰ বাবে অলপো সুবিধা নাই। যিকোনো বিষয়াই গাড়ীৱালাক ৰখি অশান্তি কৰিব পাৰে। শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰে সোমালেই গাড়ীৰ ইটো খোল, সিটো খোল কৰে, তাকে নকৰিলে দহ হাজাৰ, বিশ হাজাৰ টকাৰ চালান লৈ যাবলৈ কয়। গাড়ীৱালাটো মৰিবই। এতিয়া ১ তাৰিখৰ পৰা টোলটেক্স বাঢ়িব, আমাৰ সমস্যা বাঢ়িব। আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এক-ডেৰ লাখ গাড়ীৰ লোণৰ কিস্তি আহে। আমাৰ জীৱনতো সমস্যাই-সমস্যা লিখা আছে। গাড়ীৱালাৰ কোনো সুবিধা নাই। আপোনালোকে কৈ যদি আমাৰ বাবে কিবা কৰিব পাৰে কৰক।’’
আন এজন বহিঃৰাজ্যৰ চালকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘এনেকৈ টোলটেক্স বাঢ়িবলৈ হ'লে গাড়ী ঘৰতে ৰাখিব লাগিব। ভাৰা নাবাঢ়ে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়ে, টোল টেক্স বাঢ়ে। এইবোৰৰ দাম বঢ়োৱাৰ আগতে ৰাস্তাবোৰ ভাল কৰক। দুঘণ্টাৰ ৰাস্তাত লাগে পাঁচঘণ্টা। প্ৰতিবছৰে টোলটেক্স বঢ়ায়। টোলটেক্সৰ দায়িত্বত থকা মানুহক সুধিলে কয় এশ টকাহে বঢ়াইছোঁ। ইফালে গুজৰাট-উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিলে যিমানবোৰ টোলগেট পোৱা যায় গোটেইবোৰ মিলালে কমেও দহ হাজাৰ টকা খৰচ হয়। মুঠতে বহুত সমস্যা।’’
উল্লেখযোগ্য যে, লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ একমুখী যাত্ৰাৰ বাবে প্ৰায় ২০৫ টকা আৰু একেদিনাই উভতনি যাত্ৰাৰ বাবে ৩১০ টকা দিব লাগিব পাৰে। বাছ আৰু ট্ৰাকৰ বাবে একমুখী যাত্ৰাৰ মাচুল প্ৰায় ৪৭৫ টকা আৰু উভতনি যাত্ৰাৰ বাবে ৭১০ টকা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে টোলগেটৰ পৰা ২০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত থকা অ-বাণিজ্যিক বাহনৰ মালিকসকলে মাহিলী পাছৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। চৰকাৰে ২০২৬ বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে সমগ্ৰ দেশতে বেৰিয়াৰ-মুক্ত টোল সংগ্ৰহ প্ৰণালী (Barrier-free toll collection) আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে৷ য’ত ফাষ্টগ (FASTag) বা নম্বৰ প্লেট চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মাচুল কৰ্তন কৰা হ’ব।
