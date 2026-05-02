ডাম্পাৰ-ট্ৰেক্টৰ লখিমপুৰৰ বন বিষয়াৰ বাবে লক্ষ্মীৰ বাহন: বীৰ লাচিত সেনা

ডাম্পাৰ-ট্ৰেক্টৰ লখিমপুৰৰ বন বিষয়াৰ বাবে লক্ষ্মীৰ বাহন: বীৰ লাচিত সেনা
লখিমপুৰত জিলা বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ ৷ দুৰ্নীতিত জৰিত বন বিষয়া, কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী সংগঠনটোৰ ৷
Published : May 2, 2026 at 5:35 PM IST
লখিমপুৰ: ডাম্পাৰৰ মালিকৰ পৰা মাহেকীয়া ধন বিচাৰি আঞ্চলিক বন বিষয়া শুকুৰবাৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰাৰ পাছতে শনিবাৰে লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বীৰ লাচিত সেনাই ৷ জিলাখনৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চক্ৰটোক নিঃশেষ কৰাৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে ৷
উল্লেখ্য যে লখিমপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া শিবাশীষ শাণ্ডিল্যই ডাম্পাৰৰ গৰাকীৰ পৰা মাহেকীয়া উৎকোচ লৈ আছিল ৷ সেই অনুসৰি শুকুৰবাৰে ১২ হাজাৰ টকা লওতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে-লোটে কৰায়ত্ত্ব কৰিছিল আঞ্চলিক বন বিষয়াগৰাকীক ৷
শনিবাৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে জিলা বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ৷ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা মনোজ কলিতাই কয়,"লখিমপুৰৰ বন বিভাগত বিয়াগোম দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে । অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক কথা । য'ত দুৰ্নীতি হয় তাতেই বাঘৰ দৰে জপিয়াই পৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সতৰ্কবাণী দিয়াৰ পাছতো সকলোৰে চকুত ধুলি মাৰি লখিমপুৰৰ বন বিভাগত দুৰ্নীতি চলি আছিল ।"
তেওঁ কয়,"কেৱল এজন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই নহ'ব । তেওঁলোকৰ কিছুমান এজেণ্ট আছে । এজেণ্টক লগত লৈ তেওঁলোকে ধন সংগ্রহ কৰে । আমি যেতিয়া দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিষয়াসকলক স্মাৰক পত্র যোগে নাইবা আন ধৰণে অভিযোগ দিও তেতিয়া বিষয়াসকলে দুৰ্নীতি কৰাসকলক মাতি আনে । তেওঁলোকৰ পৰা টেক্স সংগ্রহ কৰে ।"
বীৰ লাচিত সেনাৰ আন এজন নেতা প্ৰাণজিৎ গগৈয়ে কয়, "লখিমপুৰৰ বন বিষয়া ধন তোলা বিষয়াতহে পৰিণত হৈছে। শিল-বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ, ট্ৰেক্টৰ আদি তেওঁলোকৰ বাবে লক্ষ্মীৰ বাহন। তাৰ পৰা অৰিহণা লৈ তেওঁলোক নোদোকা হৈছে । ৰক্ষক যদি ভক্ষক হয় তেন্তে সাধাৰণ জনতাই কি কৰিব ? লখিমপুৰত বন, নদী আদি ধ্বংস হৈছে । তাৰ লগত যে প্ৰত্যক্ষভাবে বন বিষয়া জড়িত সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে ।"
