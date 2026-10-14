অ'এনজিচিৰ কামকাজ স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব; পুনঃ বীৰ লাচিত সেনাৰ শৃংখল চলিহাৰ সকীয়নি

অ'এনজিচিৰ কামকাজ স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব; পুনঃ বীৰ লাচিত সেনাৰ শৃংখল চলিহাৰ সকীয়নি
শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে অ'এনজিচিক দাবী বীৰ লাচিত সেনাৰ । প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ত্ৰিপাক্ষিত বৈঠক অব্যাহত ।
Published : October 14, 2026 at 8:09 PM IST
শিৱসাগৰ : "যদি আলোচনা ব্যৰ্থ হয় তেনেহ'লে অ'এনজিচি স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব ।" এই সকীয়নি বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাৰ । বুধবাৰে জিলা প্ৰশাসন, অ'এনজিচি আৰু বীৰ লাচিত সেনাৰ মাজত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ পিছতে নেতাগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰে ।
উল্লেখ্য যে উজনি অসমৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনা অসমে বিভিন্ন দাবী জনাই আহিছে । তাৰ মাজতে প্ৰশাসন আৰু অ'এনজিচিৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৱে আলোচনাও অব্যাহত ৰাখিছে । বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চুকাফা সভাকক্ষত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও কোনো ফলাফল নোলাল । যাৰ বাবে বৈঠকৰ অন্তত সংগঠনটো পুনৰ অ'এনজিচিৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ।
আলোচনা বিফল হোৱাত বীৰ লাচিত সেনাই সমগ্ৰ বিষয়ত মীমাংসাৰ বাবে ২ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে । বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শৃংখল চলিহাই কয়, "আলোচনা হৈছে কিন্তু অ'এনজিচিয়ে বানপীড়িতক ৭৫ কোটি টকা দিয়াৰ কথা কয় । যাৰ বাবে আলোচনা বিফল হ'ল । এতিয়া পৰৱৰ্তী আলোচনাৰ বাবে সময় বিচাৰিছে । মুঠতে আজি আলোচনা বিফল হৈছে । বৈঠকতে অ'এনজিচিক সকীয়াই দিয়া হৈছে যে যদি আলোচনা বিফল হয় তেনেহ'লে অ'এনজিচি স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব । অ'এনজিচিয়ে আমাৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা দেখুওৱা নাই আৰু তাত আমি ক্ষোভিত । যদি অ'এনজিচিয়ে সহমৰ্মিতা নেদেখুৱাই তেনেহ'লে প্ৰতিবাদ হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অ'এনজিচিয়ে কৈছে ১০ হাজাৰ টোপোলা সাহায্য বিতৰণ কৰিলোঁ আমি কৈছো যে বীৰ লাচিত সেনাই আঢ়ৈ লাখ বিলালো ।"
বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা ৰণ্টু পানীফুকনেও বৈঠক সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয়, "আজিৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত বানপীড়িত পৰিয়ালৰ প্ৰতিনিধিসকলো উপস্থিত আছিল । মই আলোচনা বিফল হ'ল বুলি ক'বলৈ নাযাও কিন্তু প্ৰশাসনে আন্তৰিকতাৰে সমাধানসূত্ৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মূলত ৪ টা দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল । কিন্তু আজি বানপীড়িতক ২ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ বিষয়টোত আমি লাগিলো । ২ ঘণ্টীয়া বৈঠকৰ অন্তত সমাধানসূত্ৰ বাহিৰ নহ'ল ।"
উল্লেখ্য যে বৈঠকত বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে । আনহাতে আলোচনাৰ সময়ত সহস্ৰাধিক বানপীড়িতই আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ভিৰ কৰা দেখা যায় ।
বানপীড়িত পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ দাবীতে এই আলোচনা চলি আছে । অ'এনজিচিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে ৭৫ কোটি টকাৰ এক সাহায্যৰ প্ৰস্তাৱ দিছে যদিও বীৰ লাচিত সেনাই নাকচ কৰিছে । এই টকাৰে বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা লোকসকলৰ জীৱন-জীৱিকাৰ পথ মুকলি নহয় বুলি বীৰ লাচিত সেনাই উল্লেখ কৰিছে ।
প্ৰশাসনে জনোৱা মতে কেৱল শিৱসাগৰ জিলাতে ৪৭ হাজাৰ পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বীৰ লাচিত সেনাই এই পৰিয়ালবোৰক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অ'এনজিচিক দাবী জনাই আহিছে । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী বৈঠক কেতিয়া হয় আৰু তাৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ১৯ জুলাইত অহা মহাপ্ৰলয়ত অসমৰ কেইবালাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ কিছু অঞ্চল বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল । ১০০ ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা এই বানৰ পিছত সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণ প্ৰসংগত বিভিন্ন বিতৰ্ক চলি আছে ।
চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাৰ বাবে এই জিলাসমূহত বানপীড়িতৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । একেদৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েও বানপীড়িতক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত অসম বিধানসভাৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমবাসী সদায় দেশৰ কল্যাণৰ পক্ষত: 'জন জাগৰণ সমদল'ৰ প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা