ETV Bharat / state

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ

অভিজিৎ দীপকে আৰু সোণম ৱাংচুকৰ সংগ্রামলৈ সমৰ্থন বীৰ লাচিত সেনাৰ ।

veer-lachit-sena protests demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Lakhimpur
শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: নীট পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়ম, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, ভুক্তভোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ন্যায়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাই ৰাজ্যজুৰি সোমবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে ।

বীৰ লাচিত সেনাই এইদৰে ক্ষোভ উজাৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি অভিজিৎ দীপকে আৰু সোণম ৱাংচুকৰ সংগ্রামলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ায় । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে লখিমপুৰতো আদালত ভৱনৰ সমীপত বীৰ লাচিত সেনাৰ জিলা সমিতিয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাই কয়, "দেশৰ শিক্ষা ব্যবস্থা কেৰোণ লগাৰ বাবেই কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রীৰ ভবিষ্য়ৎ অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে । সেয়ে সোণম ৱাংচুক আৰু অভিজিৎ দীপকেৰ প্ৰতিবাদ, আন্দোলনক চৰকাৰে মান্যতা দিয়ক । কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰক । তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলনক আমি বীৰ লাচিত সেনাই পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছো । ছাত্র-ছাত্রীৰ সুৰক্ষিত ভবিষ্য়ৎ ধ্বংস কৰাৰ লগতে আন্দোলনক বলপূৰ্বক দমন কৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাকো ধ্বংস কৰিছে ।"

veer-lachit-sena protests demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Lakhimpur
শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "গণতন্ত্র জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিব । ছাত্র-ছাত্রীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগিব । গণতন্ত্ৰৰ পৰম্পৰাক ধূলিস্য়াৎ কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ স্বৈৰাচাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছো, গৰিহণা দিছো । মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীৰ ভবিষ্যতৰ স্বাৰ্থত কৰা এই আন্দোলন অভিজিৎ দীপকে বা সোণম ৱাংচুকৰ সংগ্ৰাম নহয়, এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রীৰ সুৰক্ষিত ভবিষ্য়ৎ ৰক্ষাৰ সংগ্রাম । এই সংগ্রামখনক ভেঙুচালি কৰি, দমন কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে চেষ্টা নকৰিব । যি পৰ্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰিব সেইপৰ্যন্ত বীৰ লাচিত সেনাই জংগী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি যাব ।"

লগতে পঢ়ক:যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠীচালনা

সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মম শিখা প্ৰজ্বলন

TAGGED:

বীৰ লাচিত সেনা
ইটিভি ভাৰত অসম
নীট পৰীক্ষা
MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
VEER LACHIT SENA PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.