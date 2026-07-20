কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ
অভিজিৎ দীপকে আৰু সোণম ৱাংচুকৰ সংগ্রামলৈ সমৰ্থন বীৰ লাচিত সেনাৰ ।
Published : July 20, 2026 at 3:30 PM IST
লখিমপুৰ: নীট পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়ম, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, ভুক্তভোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ন্যায়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাই ৰাজ্যজুৰি সোমবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে ।
বীৰ লাচিত সেনাই এইদৰে ক্ষোভ উজাৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি অভিজিৎ দীপকে আৰু সোণম ৱাংচুকৰ সংগ্রামলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ায় । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে লখিমপুৰতো আদালত ভৱনৰ সমীপত বীৰ লাচিত সেনাৰ জিলা সমিতিয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাই কয়, "দেশৰ শিক্ষা ব্যবস্থা কেৰোণ লগাৰ বাবেই কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রীৰ ভবিষ্য়ৎ অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে । সেয়ে সোণম ৱাংচুক আৰু অভিজিৎ দীপকেৰ প্ৰতিবাদ, আন্দোলনক চৰকাৰে মান্যতা দিয়ক । কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰক । তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলনক আমি বীৰ লাচিত সেনাই পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছো । ছাত্র-ছাত্রীৰ সুৰক্ষিত ভবিষ্য়ৎ ধ্বংস কৰাৰ লগতে আন্দোলনক বলপূৰ্বক দমন কৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাকো ধ্বংস কৰিছে ।"
আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "গণতন্ত্র জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিব । ছাত্র-ছাত্রীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগিব । গণতন্ত্ৰৰ পৰম্পৰাক ধূলিস্য়াৎ কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ স্বৈৰাচাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছো, গৰিহণা দিছো । মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীৰ ভবিষ্যতৰ স্বাৰ্থত কৰা এই আন্দোলন অভিজিৎ দীপকে বা সোণম ৱাংচুকৰ সংগ্ৰাম নহয়, এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রীৰ সুৰক্ষিত ভবিষ্য়ৎ ৰক্ষাৰ সংগ্রাম । এই সংগ্রামখনক ভেঙুচালি কৰি, দমন কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে চেষ্টা নকৰিব । যি পৰ্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰিব সেইপৰ্যন্ত বীৰ লাচিত সেনাই জংগী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি যাব ।"
লগতে পঢ়ক:যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠীচালনা
সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মম শিখা প্ৰজ্বলন