ETV Bharat / state

উত্তাল তিনিচুকীয়া; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত তিনিচুকীয়াত বীৰ লাচিত সেনাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ ।

Veer Lachit Sena protest in Tinsukia demanding Dharmendra Pradhans resignation
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : কেৱল দেশৰ ৰাজধানীয়েই নহয়, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো জ্বলিছে প্ৰতিবাদৰ অগনি ৷ সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত বীৰ লাচিত সেনাই এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা বিকাশ অসমে কয়, ‘‘দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন বিতৰ্ক, বিশেষকৈ নীট (NEET) পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত কেলেংকাৰী আৰু অনিয়মৰ নৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে স্বীকাৰ কৰি অবিলম্বে পদত্যাগ কৰিব লাগে ।’’ ‘‘এনে ঘটনাই দেশৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ আস্থা ক্ষুণ্ণ কৰিছে’’ বুলিও তেওঁ কয় ৷

Veer Lachit Sena protest in Tinsukia demanding Dharmendra Pradhans resignation
তিনিচুকীয়াত বীৰ লাচিত সেনাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদস্থলীত সংগঠনটোৱে লাডাখৰ সমাজকৰ্মী তথা পৰিৱেশবিদ সোণম বাংছুকে চলাই থকা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায় । বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাসকলে কয় যে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ চলোৱা শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ প্ৰতি সকলো গণতান্ত্ৰিক শক্তিয়ে সমৰ্থন জনোৱা উচিত ।

বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাই কয়, ‘‘দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাটো সময়ৰ আহ্বান । নীট পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ সঠিক তদন্ত কৰি দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷’’

একেদৰে, দিল্লীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা কৰাৰ ঘটনাকো সংগঠনটোৱে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । বিকাশ অসমে কয়, ‘‘গণতান্ত্ৰিক দেশত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে । সেয়েহে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত বলপ্ৰয়োগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সংলাপৰ জৰিয়তে সমাধানৰ চেষ্টা কৰিব লাগে ।’’

লগতে পঢ়ক : দিল্লীত CJP-ৰ প্ৰতিবাদ : আহত ১১৮ জন আৰক্ষী, আটক ৭০ জন প্ৰতিবাদকাৰী

লগতে পঢ়ক : চৰকাৰে তিনিটা চৰ্ত মানিলে অনশন ভংগ কৰিব সোণম ৱাংচুকে

TAGGED:

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ
বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ
শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ
তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ
VEER LACHIT SENA PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.