গুলীচালনা কৰা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে সংযোগী পথ বন্ধৰ হুংকাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ
মঙলবাৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনে লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে অৰুণাচলৰ সংযোগী পথ বন্ধৰ হুংকাৰ লাচিত সেনা, বীৰ লাচিত সেনাৰ ৷
Published : August 11, 2026 at 5:51 PM IST
লখিমপুৰ/জোনাই : সোমবাৰে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখৰ মিংমাং বদতিত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৷ উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনে লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
লাচিত সেনাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে লখিমপুৰৰ পহুমৰাত অৰুণাচলৰ কিমিন গেট সংযোগী পথটো অৱৰোধ কৰি দোষীক কৰায়ত্বৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ আনহাতে লখিমপুৰ নগৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্রৰ পৰা বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে।
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ মুখ্য সচিব মনোজ কলিতাই কয়,"মিংমাঙৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাত জৰিত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিব লাগিব । সীমান্তত বিঅপি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । যদি চৰকাৰে সীমান্তৰ অসমীয়া লোকক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেন্তে সীমান্তবাসীক আগ্নেয়াস্ত্রৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়ক।"
তেওঁ লগতে কয়,"চৰকাৰে কিমান আলোচনা কৰিছে, কিমান চুক্তি কৰিছে কিন্তু সীমা সমস্যা সমাধান হোৱা নাই । কিমান সীমান্তবাসীৰ প্ৰাণ গ'লে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব ? চৰকাৰে সীমা সমস্যা সমাধান কৰক, যদি নকৰে তেন্তে অৰুণাচলৰ সংযোগী যিমান গেট আছে আমি সকলো গেট বন্ধ কৰি দিম । আমি সংঘাত নিবিচাৰো, কিন্তু কোনোবাই যদি আক্ৰমণ কৰে আমি প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিম । এইয়া স্পষ্ট কথা ।"
ইফালে দীৰ্ঘসময় ধৰি লাচিত সেনাই কিমিন গেট সংযোগী পথটো অৱৰোধ কৰাত যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হয় ৷ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিতি হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ আৰক্ষী বিষয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ডিজিপি লৈএখন স্মাৰক পত্র প্ৰেৰণ কৰি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে ।
ইফালে মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়া আৰু টিএমপিকেৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াই ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ।
আনহাতে সোমবাৰৰ ঘটনাত আহত আন তিনিগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ গোগামুখৰ মিংমাং বদতিত আজিও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আহত অসমৰ ৮ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া