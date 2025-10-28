নলবাৰীত বীৰ লাচিত সেনাৰ কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ

নলবাৰীত বীৰ লাচিত সেনাৰ কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ
Published : October 28, 2025 at 7:57 PM IST
নলবাৰী : নলবাৰীত বীৰ লাচিত সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দল । দলীয় সতীৰ্থক ফোনযোগে ভাবুকিৰ পিছতে বীৰ লাচিত সেনাক প্ৰত্যুত্তৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ ।
এইবাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাৰে বজৰং দলৰ নেতাৰ আন এক সংঘাত । বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ নলবাৰী জিলাৰ এজন নেতাক ফোনযোগে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাই ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ । এই কথা গম পোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ নেতা-কৰ্মীৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গ'ল নলবাৰীত ।
ভাবুকি পোৱাৰ পিছতে বীৰ লাচিত সেনাৰ উক্ত নেতাজনক বিচাৰি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ নেতা-কৰ্মী উপস্থিত হয় বীৰ লাচি সেনাৰ নলবাৰী জিলা কাৰ্যালয়ত । কিন্তু কাৰ্যালয়ত গৈ কাকো নাপাই এফালৰ পৰা ফালি-চিৰি পেলায় বেনাৰ-পোষ্টাৰ । লগতে লণ্ডভণ্ড কৰে কাৰ্যালয়টো ।
বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ সদস্যই নলবাৰীৰ হাটখোলাস্থিত বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বেনাৰ-পোষ্টাৰবোৰ ফালি পেলায় । ইয়াৰ পিছতে জিলাখনত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । ইফালে দুই সংগঠনৰ সংঘাতে কাৰ্যালয় পোৱাক লৈ নলবাৰীত বহুতৰে মাজত চৰ্চাও লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ নেতা নয়ন তালুকদাৰক বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য পাপু অসমে ফোনযোগে ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ তোলে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতাই । প্ৰথমে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা এজনে সামাজিক মাধ্যমত কিবা পোষ্ট কৰাক লৈ পাপু অসমে পৰৱৰ্তী সময়ত ফোনযোগে ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ এগৰাকী নেতাই কয়, "বীৰ লাচিত সেনাৰ নলবাৰী জিলাৰ দায়িত্বত আছে তেখেত, কি দায়িত্বত আছে আমি নাজানো । তেখেতৰ নামটো পাপু অসম বুলি আমি গম পাইছোঁ । আৰু আমাৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ সন্মানীয় সংযোজক নয়ন তালুকদাৰক তেখেতে ফোনযোগে ধমকি দিছে । বীৰ লাচিত সেনাই ইমান দিনে যিবিলাক কাম কৰি আছে তাত আমি কোনো মাত মতা নাই, মাত মতাৰ আমি প্ৰয়োজনীয়তাবোধো কৰা নাই । কিন্তু দিনক দিনে কথাবোৰ অন্যফালে গতি কৰি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "লাচিত হ'ল আমাৰ এক আদৰ্শ ব্যক্তি । যুগে যুগে আমি তেখেতক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰি আহিছোঁ, তেখেতৰ আদৰ্শক আমি সন্মান কৰো । তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমি সদায় চলি থকাৰ প্ৰয়াস কৰো ... কিন্তু এতিয়া লাচিতৰ নাম লৈ এই সংগঠনটোৱে যিকোনো কাম কৰি আছে । সেইখিনি কথাৰ বাবেই আমাৰ সংযোজকে ব্যক্তিগতভাৱে সংগঠনৰ কোনো নাম নোলোৱাকৈ সামাজিক মাধ্যমত মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিছিল । সেই কথাটোক লৈ লাচিত সেনাৰ নলবাৰী জিলাৰ যি তথাকথিত নেতা আছে সেই নেতাজনে তেখেতক ফোনযোগে ভাবুকি দিছে আৰু সেই কথাটোৰ কাৰণে আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ-বজৰং দলৰ কিছু সদস্য লগ হৈ তেওঁলোকৰ অফিচলা আহোঁ বিচাৰি । কিন্তু কাকো নাপাই আমি অফিচৰ পৰা বেনাৰ আদি গুচাই দিওঁ । লগতে তেখেতসকলক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ যে তেখেতসকল আমাৰ সন্মুখলৈ আহি কথা পাতক ।"