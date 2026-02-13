মুকলি আকাশৰ তললৈ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা ৰণ্টু পানীফুকন আৰু বিকাশ অসম
অৱশেষত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হ'ল বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা ৰণ্টু পানীফুকন আৰু বিকাশ অসম । অনাগত দিনত সচেতনভাৱে জাতিৰ সংগ্ৰামত কাম কৰাৰ অংগীকাৰ ।
Published : February 13, 2026 at 10:20 AM IST
তিনিচুকীয়া : দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা বীৰ লাচিত সেনাৰ দুই নেতা ৰণ্টু পানীফুকন আৰু বিকাশ অসমে অৱশেষত জামিন লাভ কৰি মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ সময়ত কেইবা শতাধিক বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা-কৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীয়ে ফটকা ফুটাই উষ্ম আদৰণি জনায় দুই নেতাক ।
বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা-কৰ্মীৰ লগতে শুভাকাংক্ষীসকলে ৰণ্টু পানীফুকন আৰু বিকাশ অসমে কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত বীৰ লাচিত সেনা জিন্দাবাদ, ৰণ্টু পানীফুকন জিন্দাবাদ, আছে হেংদাং লোৱা নাই, ল'লে হেংদাং ৰক্ষা নাই আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । উক্ত পৰিৱেশৰ মাজতে সতীৰ্থক মুকলি আকাশৰ তলত পাই চকুলো নিগৰি যায় বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ ।
কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈ আহিয়েই ৰণ্টু পানীফুকনে কয়, "কাৰাগাৰ আমাৰ এটা ঠিকনা হয় । এই ১১০ দিনীয়া যি জেইল যাত্ৰা এই জেইল যাত্ৰাত আমাৰ চিন্তন, বিচাৰ, বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সুযোগ সুবিধা পাইছো । গতিকে ভৱিষ্যতে আমি কেনেদৰে এখন শক্তিশালী সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব পাৰি তাৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত আছে । সেইকাৰণে আমাৰ কোনো ভ্ৰূক্ষেপ, আক্ষেপ নাই । এই দীঘলীয়া জেইল যাত্ৰাৰ সময়ত যেনেদৰে অসমৰ জনতাই আমাক সাহস দিলে তাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী জনতা, বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিকলৈ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
সমান্তৰালভাৱে কাৰামুক্ত হৈ বিকাশ অসমে প্ৰতিগৰাকী জনতালৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি সংগ্ৰামী যাত্ৰাত অনাগত দিনত আগুৱাই যাব বুলি মন্তব্য কৰে । লগতে কয়, "এই তিনিমাহৰ জেইল যাত্ৰাই মোক বহুখিনি শিকালে । অনাগত দিনত সংগ্ৰামী যাত্ৰাত অতি সচেতনভাৱে আগবঢ়িম আৰু জুবিনদাই ন্যায় পাবই লাগিব ৷"
পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োগৰাকী নেতাক শতাধিক বাহনেৰে সমদল কৰি তিনিচুকীয়া জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ যায় ।