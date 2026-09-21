ETV Bharat / state

বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাক বহিষ্কাৰ

শিৱসাগৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ সংবাদমেল । নিয়ম বৰ্হিঃভূতভাৱে কাম কৰাৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতিক অপসাৰণ কৰা হ’ল ৷

Veer Lachit Sena Expels President Hemanta Bora Amid Internal Dispute
বীৰ লাচিত সেনাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 2:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ মাজতে বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাক সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৷ সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰা মতে, বৰাই অনুমোদন অবিহনে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছিল আৰু কেইবাজনো ব্যক্তিৰ সৈতে তেওঁ বিত্তীয় লেনদেনত জড়িত আছিল ।

সোমবাৰে শিৱসাগৰ নগৰৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংগঠনটোৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকন আৰু প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই এক সংবাদমেলযোগে এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰে ।

বীৰ লাচিত সেনা (ETV Bharat Assam)

সংগঠনটোৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনে উল্লেখ কৰা মতে, বীৰ লাচিত সেনাই সদায় জাতি-সংস্কৃতিৰ লগত থিয় হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে বহু সময়ত লাচিত সেনাই জটিল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

ফলত সংগঠনৰ স্বকীয়তা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত লাচিত সেনাৰ বহু নেতাক সংগঠনৰ মজিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল । কিন্তু লাচিত সেনাক দুৰ্বল কৰিবলৈ খোদ সংগঠনৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।

Veer Lachit Sena Expels President Hemanta Bora Amid Internal Dispute
বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা বহিষ্কৃত সভাপতি হেমন্ত বৰা (Special Arrangement)

ৰণ্টু পানীফুকনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘বৰাই বীৰ লাচিত সেনাৰ নিয়ম বৰ্হিঃভূত কাম কৰি আহিছে । যাৰ বাবে তেওঁ এসময়ত বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা বহিষ্কৃত হোৱা অথবা অব্যাহত লোৱা লোকসকলক লৈ তেওঁ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যকলাপ চলাই নিছে । গতিকে হেমন্ত বৰাক তৎকালীনভাৱে সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে ৷’’

তেওঁ লগতে কয় যে পৰৱৰ্তী সাধাৰণ বৈঠক অনুষ্ঠিত নোহোৱালৈকে সাংস্কৃতিক সচিব উৎপল দত্তক ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰূপে সংগঠনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ৰণ্টু পানীফুকনে জনোৱা মতে, ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা হেমন্ত বৰাই জাৰি কৰা সকলো সিদ্ধান্ত, নিযুক্তি আৰু নিৰ্দেশনা বাতিল কৰি অবৈধ ঘোষণা কৰা হৈছে । তেওঁৰ পৰা বিত্তীয় ক্ষমতা আৰু বেংক স্বাক্ষৰ কৰ্তৃত্বও ওভতাই লোৱা হৈছে ।

সংগঠনটোৱে বেংক ষ্টেটমেণ্ট দেখুৱাই প্ৰায় ২৭ লাখ টকাৰ লেনদেনৰ কথাও উল্লেখ কৰি বিষয়টোৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰে । কেন্দ্রীয় সমিতিয়ে লগতে কয় যে হেমন্ত বৰাই এতিয়াৰে পৰা বীৰ লাচিত সেনাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা সংগঠনক প্রতিনিধিত্ব কৰি কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰিব ৷

ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতি ভংগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি অতি শীঘ্ৰে নতুন সাংগঠনিক গাঁথনি কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।

ইফালে এই সংবাদমেলতে শৃংখল চলিহাই কয় যে মঙলবাৰে শিৱসাগাৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ এই বৈঠকৰ পাছতে অ’এনজিচিৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা হ’ব ৷

মঙলবাৰৰ এই বৈঠকৰ পাছতে সংগঠনটোৱে অ’এনজিচিৰ বিৰুদ্ধে অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদত নামিব ৷ যেতিয়ালৈকে উজনি অসমৰ বানত আক্ৰান্ত প্ৰত্যক ঘৰ লোককে দুই লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান নকৰে, তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই নিব বুলিও শৃংখল চলিহাই সদৰী কৰে ।

সোমবাৰে আয়োজিত এই সংবাদমেলত বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য সম্পাদক ৰণ্টু পানীফুকন, সাংগঠনিক সম্পাদক শৃংখল চলিহা আৰু হৰ কুমাৰ গগৈকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় কেবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ৷

  • বীৰ লাচিত সেনা আৰু ৰাজনৈতিক দল

বিগত কিছুদিন ধৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ ভিতৰ চ’ৰা বহু কথাৰ খামখেয়ালি চলি আছিল ৷ কিছুদিন পূৰ্বে চৰ্চা চলিছিল যে বীৰ লাচিত সেনাৰ ঔৰসত ৰাজ্যত নতুনকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন হ’ব ৷

অৰ্থাৎ ৰাজ্যত পুনৰ এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যত যে এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হ'ব সেই কথা স্পষ্টকৈ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিলে ৷

‘‘প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বীৰ লাচিত সেনাই নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব ৷ ৰাইজে বিচাৰিলে লাচিত সেনাই ৰাজনীতিত খোজ দিব ৷’’ এই কথা শৃংখল চলিহাই উল্লেখ কৰিছিল ৷ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীৰ মুখেৰে এই কথা জনাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত আৰু খোদ লাচিত সেনাৰ দলৰ কৰ্ম-কৰ্তাসকলৰ মাজতো বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ভাৱন হৈছিল ৷

এইবোৰৰ মাজতে বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাক সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰসংগই ৰাইজৰ মাজত বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হোৱা দেখা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : আকৌ এটা নতুন দল ! বীৰ লাচিত সেনাৰ ঔৰসত নতুন ৰাজনৈতিক দল জন্মৰ সম্ভাৱনা

লগতে পঢ়ক : মানসজ্যোতি চেতিয়াৰ নামত উচৰ্গা ১২ টাকৈ ঘৰ, বন্যাতলৈ সহায়ৰ হাত 'পথিক'ৰ

TAGGED:

বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতিক অপসাৰণ
বীৰ লাচিত সেনা অসম
শৃংখল চলিহা
নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন
VEER LACHIT SENA PRESIDENT REMOVED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.