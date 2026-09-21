বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাক বহিষ্কাৰ
শিৱসাগৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ সংবাদমেল । নিয়ম বৰ্হিঃভূতভাৱে কাম কৰাৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতিক অপসাৰণ কৰা হ’ল ৷
Published : September 21, 2026 at 2:05 PM IST
শিৱসাগৰ : আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ মাজতে বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাক সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৷ সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰা মতে, বৰাই অনুমোদন অবিহনে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছিল আৰু কেইবাজনো ব্যক্তিৰ সৈতে তেওঁ বিত্তীয় লেনদেনত জড়িত আছিল ।
সোমবাৰে শিৱসাগৰ নগৰৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংগঠনটোৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকন আৰু প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই এক সংবাদমেলযোগে এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰে ।
সংগঠনটোৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনে উল্লেখ কৰা মতে, বীৰ লাচিত সেনাই সদায় জাতি-সংস্কৃতিৰ লগত থিয় হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে বহু সময়ত লাচিত সেনাই জটিল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
ফলত সংগঠনৰ স্বকীয়তা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত লাচিত সেনাৰ বহু নেতাক সংগঠনৰ মজিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল । কিন্তু লাচিত সেনাক দুৰ্বল কৰিবলৈ খোদ সংগঠনৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
ৰণ্টু পানীফুকনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘বৰাই বীৰ লাচিত সেনাৰ নিয়ম বৰ্হিঃভূত কাম কৰি আহিছে । যাৰ বাবে তেওঁ এসময়ত বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা বহিষ্কৃত হোৱা অথবা অব্যাহত লোৱা লোকসকলক লৈ তেওঁ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যকলাপ চলাই নিছে । গতিকে হেমন্ত বৰাক তৎকালীনভাৱে সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে ৷’’
তেওঁ লগতে কয় যে পৰৱৰ্তী সাধাৰণ বৈঠক অনুষ্ঠিত নোহোৱালৈকে সাংস্কৃতিক সচিব উৎপল দত্তক ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰূপে সংগঠনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ৰণ্টু পানীফুকনে জনোৱা মতে, ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা হেমন্ত বৰাই জাৰি কৰা সকলো সিদ্ধান্ত, নিযুক্তি আৰু নিৰ্দেশনা বাতিল কৰি অবৈধ ঘোষণা কৰা হৈছে । তেওঁৰ পৰা বিত্তীয় ক্ষমতা আৰু বেংক স্বাক্ষৰ কৰ্তৃত্বও ওভতাই লোৱা হৈছে ।
সংগঠনটোৱে বেংক ষ্টেটমেণ্ট দেখুৱাই প্ৰায় ২৭ লাখ টকাৰ লেনদেনৰ কথাও উল্লেখ কৰি বিষয়টোৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰে । কেন্দ্রীয় সমিতিয়ে লগতে কয় যে হেমন্ত বৰাই এতিয়াৰে পৰা বীৰ লাচিত সেনাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা সংগঠনক প্রতিনিধিত্ব কৰি কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰিব ৷
ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতি ভংগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি অতি শীঘ্ৰে নতুন সাংগঠনিক গাঁথনি কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।
ইফালে এই সংবাদমেলতে শৃংখল চলিহাই কয় যে মঙলবাৰে শিৱসাগাৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ এই বৈঠকৰ পাছতে অ’এনজিচিৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা হ’ব ৷
মঙলবাৰৰ এই বৈঠকৰ পাছতে সংগঠনটোৱে অ’এনজিচিৰ বিৰুদ্ধে অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদত নামিব ৷ যেতিয়ালৈকে উজনি অসমৰ বানত আক্ৰান্ত প্ৰত্যক ঘৰ লোককে দুই লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান নকৰে, তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই নিব বুলিও শৃংখল চলিহাই সদৰী কৰে ।
সোমবাৰে আয়োজিত এই সংবাদমেলত বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য সম্পাদক ৰণ্টু পানীফুকন, সাংগঠনিক সম্পাদক শৃংখল চলিহা আৰু হৰ কুমাৰ গগৈকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় কেবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ৷
- বীৰ লাচিত সেনা আৰু ৰাজনৈতিক দল
বিগত কিছুদিন ধৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ ভিতৰ চ’ৰা বহু কথাৰ খামখেয়ালি চলি আছিল ৷ কিছুদিন পূৰ্বে চৰ্চা চলিছিল যে বীৰ লাচিত সেনাৰ ঔৰসত ৰাজ্যত নতুনকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন হ’ব ৷
অৰ্থাৎ ৰাজ্যত পুনৰ এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যত যে এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হ'ব সেই কথা স্পষ্টকৈ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিলে ৷
‘‘প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বীৰ লাচিত সেনাই নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব ৷ ৰাইজে বিচাৰিলে লাচিত সেনাই ৰাজনীতিত খোজ দিব ৷’’ এই কথা শৃংখল চলিহাই উল্লেখ কৰিছিল ৷ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীৰ মুখেৰে এই কথা জনাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত আৰু খোদ লাচিত সেনাৰ দলৰ কৰ্ম-কৰ্তাসকলৰ মাজতো বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ভাৱন হৈছিল ৷
এইবোৰৰ মাজতে বীৰ লাচিত সেনাৰ সভাপতি হেমন্ত বৰাক সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰসংগই ৰাইজৰ মাজত বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হোৱা দেখা গৈছে ৷