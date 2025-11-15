ETV Bharat / state

বিকাশ অসমসহ ৫৪ জনক বহিষ্কাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ

চিন্তন বৈঠকত বৃহৎ সংস্কাৰ সাধনেৰে নতুন ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ ।

Veer Lachit Sena Discussion on strategy
লখিমপুৰ জিলা পুথিভঁৰালত চিন্তন বৈঠক বীৰ লাচিত সেনাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : এইবাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ সংস্কাৰ সাধন । বিগত কেইমাহমান ধৰি সংগঠনটোৰ কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপনৰ লগতে কেবাজনো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাত এই সংস্কাৰ সাধনৰে সংগঠনটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত । শনিবাৰে লখিমপুৰ জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত চিন্তন বৈঠকত বীৰ লাচিত সেনাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰে ।

এই চিন্তন বৈঠকৰ অন্তত বিয়লি বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সংগঠনটোৰ সিদ্ধান্তসমূহ সদৰী কৰে । জাতীয়তাবাদৰ শক্তিশালী শ্লোগান আওৰোৱা বীৰ লাচিত সেনাই সংগঠনটোৰ ৫৪ গৰাকী বিষয়ববীয়াক বহিষ্কাৰ কৰে । সংগঠনটোৰ কেন্দ্রীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য সচিব প্ৰাণজিৎ গগৈয়ে সংবাদমেলখনত কয়," কোনো ছদ্মবেশীয়ে যাতে বীৰ লাচিত সেনাত সোমাই সংগঠনটোৰ বদনাম কৰি নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা সকলো সদস্যক পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । সংগঠনটোৰ এখন তদন্ত সমিতিৰ জৰিয়তে চিনাক্ত হোৱা ছদ্মবেশধাৰী ৫৪ জনক আজিৰে পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বহিস্কাৰ কৰা হৈছে ।" বিকাশ বৰুৱা (বিকাশ অসম)কে ধৰি ৫৪ জন বহিষ্কৃত সদস্যৰ নাম তেওঁ সংবাদমেলত সদৰী কৰে ।

লখিমপুৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনক চৰকাৰে যেনেদৰে ইখনৰ পৰা সিখন জে'ললৈ চোঁচৰাই লৈ ফুৰিছে তেনেদৰে কিন্তু দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত হৰ্ষোল্লাস কৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । আমি মুখ্য সচিবজনৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কেইবাজনো বিষয়ববীয়াক মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনোৱাৰ লগতে মৌলবাদী শক্তিক উৎসাহ যোগোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছো । চৰকাৰৰ এনে পদক্ষেপক বীৰ লাচিত সেনাই সহযোগ কৰি যাব । বীৰ লাচিত সেনাই বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । এনে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি খিলঞ্জীয়া জাতিসত্বা ৰূপে মূৰ তুলি ঠিয় হৈ থাকিব পৰা এক পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি কৰিব পাৰি আৰু তাৰ পৃষ্ঠভূমি যাতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰ উদেশ্যে চিন্তন বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"

অখিল গগৈক প্ৰত্যাহ্বান :

" বহু সংস্কাৰ সাধনৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে সংগঠনটোৰ । বিদেশী, বাংলাদেশী উৎখাতৰ স্বাৰ্থত এতিয়াৰ পৰা কঠোৰভাৱে সংগ্ৰামখন আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো ।" তেওঁ এইদৰে উল্লেখ কৰি নাম নোলোৱাকৈ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সকীয়নি দিয়ে । তেওঁ কয়," শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনক আমি মুকলি সমৰ্থন দিছিলো । বীৰ লাচিত সেনাই জটিল সময়ত বহু কথাই শিকিছে । অখিল গগৈক জে'লৰ পৰা উলিয়াই বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰাত বীৰ লাচিত সেনাই সহায় কৰিছিল; কিন্তু এতিয়া বীৰ লাচিত সেনাৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁ এইটো কি পাৰ্টী, এইটো গণ্ডগোলীয়া পাৰ্টী বুলি বীৰ লাচিত সেনাক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰিছে । যি সময়ত আমি বাংলাদেশী বিৰোধী আন্দোলন কৰিছিলো সেই সময়ত তেওঁ নামনিত সন্দেহজনক নাগৰিকক আলিংগন কৰিছে । তেনে নাগৰিকক তেওঁ চুম্বন কৰিছে । তেনে কৰি তেওঁ পুনৰবাৰ ৰজা হোৱাৰ সপোন দেখিছে; কিন্তু তেওঁৰ সেই ৰজা হোৱাৰ সপোন বীৰ লাচিত সেনাই সফল হ'বলৈ নিদিয়ে । আজিৰ পৰা আমি তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো । তেওঁৰ ৰজা হোৱাৰ সপোন চাৰখাৰ হ'ব ।"

Veer Lachit Sena press meet
লখিমপুৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

সদায় চৰকাৰ বিৰোধী স্থিতি থাকিব : শৃংখল চলিহা

সংবাদমেলত বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই কয়," চৰকাৰ যিয়েই নহওক, আমাৰ সদায়েই চৰকাৰ বিৰোধী স্থিতি থাকিব । যি জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত থাকিব আমি তাৰ লগতে থাকিম ।" ৰাজ্যত জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত চলি থকা আন্দোলনৰ প্ৰসংগ তুলি তেওঁ কয়,"এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ স্থিতি স্পষ্ট হ'ব লাগে । আমি জাতীয় সংগঠন হিচাপে কৈছো- আমাক বাংলাদেশীমুক্ত অসম লাগে । আমাক ভূমিৰ অধিকাৰ লাগে ।"

উল্লেখ্য যে সংগঠনটোৰ আজিৰ চিন্তন বৈঠকত কেন্দ্রীয় সভাপতি হেমন্ত বৰা, যাদৱ বৰা, নৱদ্বীপ বৰাকে ধৰি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দৰ লগতে জিলা সমিতিৰ ৰূপাংকৰ বৰা, অজিত বুঢ়াগোহাঁই, মনোজ কলিতা আদি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :নেতাক মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক সময়সীমা বান্ধি দিলে বীৰ লাচিত সেনাই

ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বীৰ লাচিত সেনাৰ : সংগ্ৰহ নকৰে চান্দা, কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক

TAGGED:

LAKHIMPUR
বীৰ লাচিত সেনা
ইটিভি ভাৰত অসম
VEER LACHIT SENA MEETING
VEER LACHIT SENA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.