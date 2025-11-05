ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বীৰ লাচিত সেনাৰ : সংগ্ৰহ নকৰে চান্দা, কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক
বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰা নেতাৰ প্ৰসংগত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই তদন্ত চলি থকাৰ কথা কয় ।
Published : November 5, 2025 at 8:11 AM IST
গুৱাহাটী : বীৰ লাচিত সেনাৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৷ আজিৰ পৰা বীৰ লাচিত সেনাই কোনো চান্দা সংগ্ৰহ নকৰে ৷ ৰাইজে মৰমত দিব বিচাৰিলে বীৰ লাচিত সেনাৰ একাউণ্টত দিব পাৰিব ৷ বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত চান্দা বিচাৰি দিয়া পেড নাইবা ধনদাবী পত্ৰ পালে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে ৷ অৱশেষত কোনো ধৰণৰ চান্দা সংগ্ৰহ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বীৰ লাচিত সেনাই ৷ মঙলবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰী কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই ৷
সংবাদমেলত শৃংখল চলিহাই কয়, "এতিয়াৰ পৰা আৰু বীৰ লাচিত সেনাই সংগ্ৰহ নকৰে চান্দা ৷ বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত কোনোবাই টকা সংগ্ৰহ কৰিলে আৰক্ষীক খবৰ দিব ৷ প্ৰতি জিলাত তদন্ত কমিটীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব ৷ ৰাইজে ইচ্ছা কৰিলে একাউণ্টত দিব পাৰিব ৷ পেড বা ধনদাবী পত্ৰ পালে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ৷ আমাৰ নামত বহুতে চান্দা লয়, এইবোৰ তদন্ত হ’ব ৷"
শৃংখল চলিহাই লগতে কয়, ‘‘অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত বীৰ লাচিত সেনা ৷ সংগঠনক একাংশই বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ৷ অনাগত দিনত অটল অদম্য হৈ থিয় দিম ৷ অতি শীঘ্ৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ চিন্তন মন্থন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ একাংশই ছদ্মৱেশ ধৰি সংগঠনত সোমাইছিল ৷ বীৰ লাচিত সেনাই খিলঞ্জীয়াৰ হৈ মাত মাতি আহিছো, অনাগত দিনত বহুতো নতুন চিন্তাধাৰাৰে আগুৱাই যাম ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "আমাৰ ওপৰত চৰকাৰী হেঁচা পৰিছে ৷ সোনকালে সকলো সৈনিকক মুকলি কৰি দিয়ক ৷ যদি ভুল হৈছিল আৰু নহয়, আকৌ নতুন হৈ বীৰ লাচিত সেনাই কাম কৰিব ৷ বীৰ লাচিত সেনাত খিলঞ্জীয়া সদস্যহে থাকিব এতিয়াৰে পৰা ৷ বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য হ'বলৈ তিনি প্ৰজন্ম খিলঞ্জীয়া হ'ব লাগিব ৷"
ইফালে বিকাশ অসমৰ প্ৰসংগত চলিহাই কয়, "তেওঁক দুমাহ আগতেই বহিস্কাৰ কৰা হৈছে ৷ তেখেতে এবাৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনলৈ যাম বুলি কওতেই আমি তেখেতক বহিস্কাৰ কৰা হৈছে ৷ আৰু তেতিয়া তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰো হৈছো আৰু তাৰ পাছত যদি বীৰ লাচিত সেনাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো আইনে তদন্ত কৰিব, কিন্তু তেওঁ বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য নহয় ৷"
বীৰ লাচিত সেনাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য সচিব প্ৰাণজিৎ গগৈয়ে এই প্ৰসংগত কয়, "বিকাশ অসম এতিয়া আইনী আওতাৰ মেৰপেচত আছে ৷ আইনে আইনৰ দিশটো চাব ৷ তেখেতে যদি ভুল কৰিছে আইনে তেখেতক শাস্তি দিয়ক ৷"
সংবাদমেলত বীৰ লাচিত সেনাৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিল ৷ লক্ষ্যণীয় বিষয় যে অপহৰণ আৰু ধনদাবীৰ গোচৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ কেইবাজনো নেতাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে সংগঠটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংগঠনটোক নিষিদ্ধ কৰাৰ ইংগিত দিছে ৷