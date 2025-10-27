ধন দাবী কৰি ৰঙাঘৰত সোমাল বীৰ লাচিত সেনাৰ আঠ সদস্য
বীৰ লাচিত সেনাৰ ৮ কৰ্মকৰ্তাক গ্ৰেপ্তাৰ । গুৱাহাটীত অপহৰণ-ব্লেকমেইলিঙৰ অপচেষ্টা ।
Published : October 27, 2025 at 3:08 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীত বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত ভয়ংকৰকাণ্ড ! এজন ব্যক্তিক অপহৰণ কৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ পণবন্দীৰ ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আঠজনকৈ বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যক ৷
মহানগৰৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীৰ প্ৰতীক্ষা হাস্পতালৰ সমীপৰ পৰা যোৱা নিশা অপহৃত হোৱা এজন ব্যক্তি উদ্ধাৰ হয় ৷ অসম আৰক্ষীয়ে এই অপহৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আঠজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আঠোজন লোকেই বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । গোৱালপাৰাৰ আৰ্চদ খান নামৰ ব্যক্তি এজনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আটাইকেইটা অভিযুক্তক ।
প্ৰথমে আৰ্চদ খানে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল যে তেওঁৰ বন্ধু ৰাহুল মিশ্ৰক প্ৰায় ১০-১৫জন অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে বৰবাৰী প্ৰতীক্ষা হাস্পতালৰ সমীপৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় । ৰাহুলৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত ১৫-২০ লাখ টকা দাবী কৰিছে । সেই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু আৰম্ভ কৰে তদন্ত ।
পৰৱৰ্তী সময়ত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অভিযান চলাই ত্ৰিবেণী পথত অপহৰণ-ব্লেকমেইলিঙত জড়িতসকলক চিনাক্ত কৰে । তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাণ্ডত ব্যৱহৃত AS01 EM 0718 আৰু AS23 Q 3566 নম্বৰৰ দুখন বাহনো জব্দ কৰে । ইয়াৰে এখন বাহনত অপহৃত ৰাহুলক বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ছয়জনক আৰু পিছত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ বাহন দুখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে দুডাল বেছবল ষ্টিক, এডাল হকী ষ্টিক, এখন ছুৰী, দুটা পেপাৰ স্প্ৰে, ছটা মোবাইল, ৫ খন “আৰ্থিক সাহায্য আবেদন” পত্ৰ, য’ত বীৰ লাচিত সেনা য'ত বিকাশ অসমৰ স্বাক্ষৰ আছে । বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা এখন ৰিচিপ্ট বহী, দুখন পৰিচয় পত্ৰ, বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ এটা ল’গ’ জব্দ কৰে ।
জানিব পৰা মতে, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যকেইটা হ’ল :
- বিশ্বজিৎ দলে,
- ইনজামুল হক,
- ৰোহন আলী,
- মোহন বৰা,
- নীতু আহমেদ,
- চিন্ময় দেৱ,
- ৰিয়াজ আহমেদ আৰু
- বিৰাজ বল্লভ কলিতা
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা সামগ্ৰীবোৰ, দুখন বাহন আৰু ধৃত আটাইকেইটা অভিযুক্তকে থানালৈ আনে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সদৰী কৰা মতে, পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিও পাব পাৰে ৷