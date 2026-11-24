প্ৰসংগ লাচিত দিৱস : শৰাইঘাটৰ বিজয়গাথাত কলিয়াবৰৰ সংযোগ
আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই নামনি অসম শাসন কৰিবলৈ বৰফুকন পদবীটো সৃষ্টি কৰিছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত বৰফুকনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কলিয়াবৰত আছিল । ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : November 24, 2026 at 2:48 PM IST
কলিয়াবৰ : সমগ্ৰ অসমতে আজি পালন কৰা হৈছে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জয়ন্তী অৰ্থাৎ ‘লাচিত দিৱস’ । ১৬২২ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত গড়গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী অদম্য যোদ্ধাৰ বীৰত্বৰ লগত কলিয়াবৰৰ মাটি আৰু পানীৰ এক অবিচ্ছেদ্য ঐতিহাসিক সম্বন্ধ জড়িত হৈ আছে ।
বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়ালে দেখা যায় যে ১৬৭১ চনৰ ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক পৰাস্ত কৰাৰ মূল চালিকা শক্তি আছিল কলিয়াবৰৰ পৰা যোৱা আহোম নৌসেনা আৰু ইয়াৰ সু-সংগঠিত সামৰিক ব্যৱস্থা ।
প্ৰতাপ সিংহৰ সামৰিক দূৰদৰ্শিতা আৰু কলিয়াবৰৰ উত্থান
আহোম ৰাজত্বকালত নামনি অসমৰ শাসন আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে কলিয়াবৰ আছিল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰবিন্দু । স্বৰ্গদেউ চুখামফাৰ (১৫৫২–১৬০৩ খ্ৰীঃ) দিনত সলাল গোহাঁই পদ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত, স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই (১৬০৩–১৬৪১ খ্ৰীঃ) মোগলৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবলৈ কলিয়াবৰত বৰফুকনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছিল । তেওঁৰ দিনতেই কলিয়াবৰৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰি চামধৰা গড়, ৰাঙলু গড়, শ্যামলা গড় আৰু মিছা কোঠ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কলং নদীৰ সংগমস্থলত থকা ‘ত্ৰিমোহনী নাওশাল’ আৰু শিলঘাট অঞ্চলক নৌ-প্ৰতিৰক্ষাৰ ঘাটি হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছিল । ১৬৬২ চনৰ ৩ মাৰ্চত মোগল সেনাপতি মীৰ জুমলাৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰৰ সমীপতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এক ভয়ংকৰ নৌযুদ্ধও সংঘটিত হৈছিল ।
চক্ৰধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকাল আৰু জয়সাগৰ দলনিৰ নৌবহৰ
১৬৬৩ চনৰ ঘিলাধাৰীঘাটৰ অপমানজনক সন্ধিৰ পাছত গুৱাহাটী মোগলৰ অধীনলৈ গৈছিল । স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই (১৬৬৩–১৬৭০ খ্ৰীঃ) মোগলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ ১৬৬৭ চনত লাচিতক বৰফুকন পদত নিযুক্তি দি কলিয়াবৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে । লাচিত বৰফুকনে কলিয়াবৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰৰ ‘জয়সাগৰ দলনি’ সেই সময়ত আছিল আহোম নৌসেনা বাহিনীৰ এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গোপন নৌবহৰ । বিশাল জলাশয় আৰু ঘন অৰণ্যৰে আবৃত হোৱা বাবে মোগল চোৰাংচোৱাৰ চকুত নপৰাকৈ ইয়াত যুদ্ধনাওসমূহ সষ্টম কৰি ৰখা হৈছিল ।
কলিয়াবৰৰ নাওশাল আৰু শৰাইঘাটলৈ ৰণযাত্ৰা
কলিয়াবৰৰ নাওশালসমূহত ‘চাম’ বা ‘চম্বল’ নামৰ পাতল অথচ মজবুত কাঠেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল সোঁতত দ্ৰুতগতিত চলাচল কৰিব পৰা ‘বচাৰি’ আৰু ‘চৰা’ নাও নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ১৬৬৭ চনৰ বাৰিষা কালত কলিয়াবৰতেই যুদ্ধৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি লাচিত বৰফুকনে সেই বছৰৰে ২০ আগষ্টত এক বিশাল নৌ আৰু স্থল বাহিনী লৈ গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল । এই অভিযানত তেওঁ ইটাখুলি দুৰ্গ আৰু গুৱাহাটী পুনৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত মোগল সেনাপতি ৰাজা ৰামসিংহৰ বিশাল বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ১৬৭১ চনত সংঘটিত হোৱা নিৰ্ণায়ক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত কলিয়াবৰৰ নৌবাহিনীয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল । জয়সাগৰ দলনিৰ ঘাটিৰ পৰা যোৱা অভিজ্ঞ নাৱৰীয়া আৰু যুদ্ধ-নাৱৰ দলে শৰাইঘাটত মোগলৰ গধুৰ জাহাজবোৰক চাৰিওফালৰ পৰা আগুৰি ধৰি ৰণৰ গতি সলনি কৰি দিছিল । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথত কলিয়াবৰৰ নৌসেনাৰ এই অদম্য সাহস আৰু ৰণকৌশলৰ বাবেই মোগলে শোচনীয় পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
বীৰ লাচিতৰ শেষ নিশ্বাস
শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত নৰীয়া দেহাৰে দেশৰ বাবে যুঁজি ঐতিহাসিক বিজয় অনাৰ পাছত লাচিত বৰফুকনৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে । যুদ্ধ জয়ৰ গৌৰৱ লৈ তেওঁ পুনৰ নিজৰ কৰ্মভূমি কলিয়াবৰলৈ উভতি আহে । অৱশেষত শৰাইঘাট বিজয়ৰ এবছৰ পাছত অৰ্থাৎ ১৬৭২ চনৰ ২৫ এপ্ৰিলত কলিয়াবৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰাজধানী অভিমুখী লুইতৰ বুকুৰ নৌকা যাত্ৰাত কাজিৰঙাৰ সমীপতে এইগৰাকী মহান বীৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বুলি জনা যায় ।
পাছত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰলৈ নি তাত মৈদাম দিয়া হয় । আজিৰ দিনটোতো কলিয়াবৰৰ জয়সাগৰ দলনি, চামধৰা গড় আৰু ৰাঙলু গড়ে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন তথা কলিয়াবৰৰ নৌযোদ্ধাসকলৰ ত্যাগ আৰু বীৰত্বৰ অমৰ গাথা বহন কৰি আহিছে ।
লাচিত বৰফুকনৰ সৈতে কলিয়াবৰৰ সম্পৰ্ক
কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট লেখক, নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি নবীন বৰঠাকুৰে লাচিত বৰফুকনৰে কলিয়াবৰৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কয়, "আজি আমাৰ অসমৰ এজন জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিন । তেওঁৰ জন্ম দিৱসটো লাচিত দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰোঁ । এই লাচিত বৰফুকনৰ লগত আমাৰ কলিয়াবৰৰ এটা ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আছে ।"
তেওঁ কয়, "যেতিয়া কলিয়াবৰ অঞ্চল আহোমে দখল কৰিছিল, তেতিয়া এই অঞ্চলক শাসন কৰিবৰ কাৰণে এজন বিষয়া পদ সৃষ্টি কৰা হৈছিল । সেইজন হৈছে বৰফুকন । পিছলৈ যেতিয়া এতিয়াৰ গুৱাহাটীলৈকে ঠাইখণ্ড দখল কৰি ল'লে, তেতিয়া এই কামৰূপী অসমৰ শাসনকৰ্তা হিচাপে বৰফুকনৰ পদটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছিল । প্ৰথম অৱস্থাত এই কলিয়াবৰতে লাচিত বৰফুকনৰ দুপদৰ আছিল । প্ৰথমজন বৰফুকন হৈছে লাঙি পানীসিয়া । তেওঁ কলিয়াবৰতে আছিল আৰু লাচিত বৰফুকনৰ দিনলৈকে বৰফুকনৰ দুপদৰ কলিয়াবৰত আছিল ।"
লগতে কয়, "তেওঁৰ যিটো ভঁৰাল, সেইটো ভাণ্ডাৰী ভঁৰাল বা ভেদেলী ভঁৰাল বুলিও কোৱা হয় । সেইটো কলিয়াবৰৰ ভলাগুৰি সত্ৰত আছিল । পিছত সেই ভঁৰালটো দুলাল মাধৱলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে । যেতিয়া গুৱাহাটীত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল এই লাচিত বৰফুকনে ১৬৭১ খ্ৰীষ্টাব্দৰ এপ্ৰিল মাহত নৌ যুদ্ধত মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল । এই যুদ্ধত মোগলক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল যদিও তেওঁলোক কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰিলে । সেইকাৰণে অসম বুৰঞ্জীত লাচিত বৰফুকনক আমি বিশেষভাৱে স্মৰণ কৰিব লাগিব ।"
বৰঠাকুৰে লগতে কয়, "আমি সকলোৱে জানো যে লাচিত বৰফুকনে যেতিয়া কামাখ্যা পৰ্বতত থাকি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ পৰিচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ তীৰকঁপে জ্বৰ উঠিছিল । সেই নৰীয়া গাৰেই তেওঁ নাৱলৈ দুজন অংগৰক্ষকে লৈ গৈছিল । সেই অংগৰক্ষক দুজনো আছিল চামধৰীয়া অৰ্থাৎ কলিয়াবৰৰ চামধৰা গাঁৱৰ । তেওঁলোকৰ নাম দুটা সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই 'অসমৰ বুৰঞ্জী'ত উল্লেখ আছে ।"
লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পিছত লাচিত বৰফুকন যেতিয়া কলিয়াবৰলৈ ঘূৰি আহিছিল তেতিয়া তেওঁ ৰোগগ্ৰস্ত হৈ আছিল আৰু ইয়াত তেওঁ জিৰণি ন'লৈ স্বৰ্গদেৱক সেই ৰণজয়ৰ বাতৰিটো দিবলৈ বুলি উজনিৰ গড়গাঁৱলৈ নাৱেৰে ৰাওনা হৈছিল । আমি জনা মতে তেওঁ কলিয়াবৰৰ কলং সুঁতিৰে গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ পোৱাৰ অলপ পিছতেই এতিয়াৰ কাজিৰঙা অঞ্চলতেই তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেই মৃত্যুৰ কথাটো স্থানীয়ভাৱে আমাৰ যিসকল ইতিহাসবিদ আছে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি গৈছে আৰু আমাৰ স্থানীয় বুৰঞ্জীতো এই কথাটোৰ উল্লেখ আছে । যি কি নহওক, লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম যোৰহাটত আছে । কিন্তু কলিয়াবৰৰ লগত যে লাচিত বৰফুকনৰ এটা স্মৃতি সুন্দৰভাৱে বিজড়িত হৈ আছে এই কথাটো আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ । লগতে কলিয়াবৰ আৰু লাচিত বৰফুকনৰ যি স্মৃতি সেই স্মৃতি আমাৰ কেইবাখনো ঠায়ে প্ৰমাণ কৰে, ভলাগুৰি সত্ৰত থকা ভঁৰালে প্ৰমাণ কৰে । এই ঐতিহ্যৰ কথা দুলাল মাধৱলৈ সেই ভঁৰাল স্থানান্তৰ হোৱাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে ।"
লগতে কয়, "আমি আজি এই দিৱসত আমাৰ এই জাতীয় বীৰজনৰ পৱিত্ৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া জাতিৰ এই বীৰ পুৰুষজনৰ লগত যে আমাৰ কলিয়াবৰৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে, এই কথাখিনিয়ে আজিও আমাক কলিয়াবৰীয়াক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"
কিন্তু সংৰক্ষণৰ অভাৱত এই ঐতিহাসিক সমলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্তিৰ পথলৈ গতি কৰাটো সচেতন মহলৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ কলিয়াবৰত মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য বৰকৈ আলোচনা নহ'লেও এই সন্দৰ্ভত থকা মূল প্ৰামাণিক তথ্য আৰু ঐতিহাসিক উৎসসমূহ তলত দিয়া হ’ল:
ডঃ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ 'Lachit Barphukan and His Times' (১৯৪৭) : অসমৰ প্ৰখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ ডঃ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই পুৰণি অসম বুৰঞ্জীসমূহ অধ্যয়ন কৰি এই গ্ৰন্থখনত স্পষ্টকৈ লিখিছে যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসুস্থ শৰীৰেৰে যুঁজ দিয়াৰ পাছত লাচিত বৰফুকনৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে । যুদ্ধ জয়ৰ পাছত তেওঁ কলিয়াবৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ উভতি আহে আৰু তাতেই ১৬৭২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত (আহোম শক অনুসৰি ১৫৯৪ শকৰ ব’হাগ মাহত) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
ডঃ হেৰম্বকান্ত বৰপূজাৰী সম্পাদিত ডঃ যদুনাথ সৰকাৰৰ 'The Comprehensive History of Assam' (১৯৯২, দ্বিতীয় খণ্ড) : প্ৰখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সৰকাৰে সম্পাদনা কৰা অসম বুৰঞ্জীতো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে দেশৰ সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱন পণ কৰা লাচিত বৰফুকনৰ ১৬৭২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত কলিয়াবৰত মৃত্যু হয় (Lachit Barphukan, who had literally staked his life and honour, soon died at Kaliabar, April 1672) ।
পুৰণি অসম বুৰঞ্জী (হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী সম্পাদিত) আৰু তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী : আহোম ৰাজত্বকালৰ এই সমসাময়িক বুৰঞ্জীসমূহৰ তথ্য অনুসৰি, লাচিত বৰফুকনে বৰফুকন পদত থাকি নামনি অসমৰ প্ৰশাসনিক আৰু সামৰিক মুখ্য কাৰ্যালয় কলিয়াবৰতেই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল ।
যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰত মৈদাম : কলিয়াবৰত তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটাৰ পাছত তেতিয়াৰ আহোম স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহৰ নিৰ্দেশত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ উজনি অসমলৈ (যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰলৈ) নি পূৰ্ণ ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে মৈদাম দিয়া হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে মৃত্যু কলিয়াবৰত হ’লেও মৈদাম যোৰহাটত থকা বাবে বহুতৰে কেতিয়াবা তেওঁৰ মৃত্যু যোৰহাটত হোৱা বুলি বিভ্ৰান্ত হয় ।