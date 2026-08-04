ETV Bharat / state

তিনিচুকীয়াত পিআইবিৰ উদ্যোগত 'বাৰ্তা' শীৰ্ষক সাংবাদকৰ্মীসকলৰ কৰ্মশালা

তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত সাংবাদিকৰ কৰ্মশালা ৷

TINSUKIA NEWS
'বাৰ্তা' শীৰ্ষক সাংবাদকৰ্মীসকলৰ কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : মঙলবাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ ন'ডেল সংস্থা প্ৰেচ ইনফৰমেশ্বন ব্যুৰোৰ উদ্যোগত 'বাৰ্তা' শীৰ্ষক 'জনগণনা-২০২৭'ৰ সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া জিলাৰ সাংবাদকৰ্মীসকলৰ এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত কেইবাগৰাকী সংবাদকৰ্মী উপস্থিত আছিল ৷

উক্ত কৰ্মশালাত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত পংকজ কুমাৰ নাগবংশী, সহকাৰী আয়ুক্ত মাধুৰীমা দিহিঙীয়া, চেন্ট্ৰেল ব্যুৰ অব কমিউনিকেশ্বনৰ প্ৰচাৰ বিষয়া ন'ভাল কিশোৰ প্ৰসাদ, দূৰদৰ্শন ডিব্ৰুগড়ৰ ৰিজনেল নিউজ এডিটৰ সুবিনা ৰয়, অসম লোকপিয়ল কাৰ্যালয়ৰ উপ-সঞ্চালক প্ৰশান্ত কুমাৰৰ প্ৰমুখ্যে লোকপিয়ল সঞ্চালকালয়ৰ অন্যান্য বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।

'বাৰ্তা' শীৰ্ষক সাংবাদকৰ্মীসকলৰ কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্ত সুমিত ছাত্তাৱানে কৰ্মশালাৰ শুভ উদ্বোধন কৰি কয়,"দেশ তথা ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতৰ বাবে জনগণনা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ । জনগণনা-২০২৭ সফলভাবে আয়োজন কৰিবৰ বাবে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূত অংশগ্ৰহণ অতিশয় জৰুৰী । এইবাৰৰ জনগণনাত ডিজিটেল পদ্ধতিৰ সংযোজনে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ঠ সূচল কৰি তুলিব ৷"

আনহাতে ২ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা জনগণনা-২০২৭ ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ বিতংভাবে আলোকপাত কৰে। জিলা আয়ুক্তই ৰাইজক কোনো শংকা নোহোৱাকৈ স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়াত ৰাইজে দাখিল কৰা তথ্য সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে । কৰ্মশালাত উপস্থিত সংবাদকৰ্মীসকলক জনগণনা-২০২৭ৰ গুৰুত্বতাৰ লগতে স্ব-গণনাৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

জনগণনা-২০২৭ৰ জিলা স্তৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এই কৰ্মশালাত অসম লোকপিয়ল সঞ্চালকালয়ৰ যুটীয়া সঞ্চালক বিকাশ নাথ আৰু মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তথা ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচাৰ প্ৰাণজিৎ শইকীয়াই চেনচাচ আইন ১৯৪৮, জণগণনা-২০২৭ ৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া তথা স্ব-গণনা সন্দৰ্ভত বিতংভাবে আলোকপাত কৰে ।

লগতে পঢ়ক: চৰাইদেউ জিলাত ১০ আগষ্টলৈকে গৰম বন্ধৰ সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে: ৰণোজ পেগু

TAGGED:

জনগণনা ২০২৭
তিনিচুকীয়া জিলাৰ সাংবাদিক
দূৰদৰ্শন ডিব্ৰুগড়ৰ
তিনিচুকীয়া
TINSUKIA NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.