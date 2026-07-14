ETV Bharat / state

সদাব্যস্ত গণেশগুৰি এদিনৰ বাবে স্তব্ধ !

অসামাজিক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ১০ টাকৈ সংগঠনে দুঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ৷

GANESHGURI BANDH
গণেশগুৰি স্তব্ধ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 5:21 PM IST

|

Updated : July 14, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজধানী দিছপুৰৰ নিচেই কাষতে লাগি আছে গণেশগুৰি ৷ সদাব্যস্ত গণেশগুৰি অঞ্চলটো ৰাজধানী দিছপুৰৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ ৷ পিছে অইন দিনাৰ দৰে ব্যস্ত থকা অঞ্চলটো মঙলবাৰে হঠাতে নিজম পৰিল ৷

বিগত কিছুদিনৰে পৰা গণেশগুৰি অঞ্চলটো একাংশ অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ ঘাটিত পৰিণত হোৱা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল ৷

GANESHGURI BANDH
অসামাজিক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ১০ টাকৈ সংগঠনৰ দুঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপটত বৃহত্তৰ গণেশগুৰি অঞ্চলৰ উশৃংখল পৰিৱেশ আৰু বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ হিচাপে দুঘণ্টীয়া বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় ৷ যাৰ বাবে গণেশগুৰি মঙলবাৰে দুঘণ্টাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰে । ইয়াৰোপৰি পদপথসমূহ বেদখলমুক্ত কৰি পথচাৰীসকলৰ বাবে সূচল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰাটোও আছিল এই প্ৰতিবাদৰ মূল দাবী আছিল ।

বৃহত্তৰ গণেশগুৰি নাগৰিক মঞ্চ আৰু গ্ৰেটাৰ গণেশগুৰি চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চসহ মুঠ ১০ টাকৈ স্থানীয় দল-সংগঠনে মঙলবাৰে দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা ১ বজালৈ এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ।

GANESHGURI BANDH
সদাব্যস্ত গণেশগুৰি আজি স্তব্ধ (ETV Bharat Assam)

এই আহ্বানৰ প্ৰতি ব্যাপক সঁহাৰি জনাই স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে নিজা নিজা দোকান-পোহাৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখে । ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখি সমৱেত ৰাইজে এক নাগৰিক সভাও অনুষ্ঠিত কৰে ।

প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা আন আন সংগঠনসমূহৰ ভিতৰত দিছপুৰ ছাত্ৰ সন্থা, গণেশগুৰি কমাৰ্চিয়েল এছ’চিয়েশ্যন, দিছপুৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা, গণেশগুৰি ৰঙালী বিহু সন্মিলন, বৃহত্তৰ গণেশগুৰি মহিলা সমিতি, গণেশগুৰি ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চ, দিছপুৰ কছাৰীবস্তি বড়ো মহিলা সমিতি, দিছপুৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতি আৰু জ্যোতি কলা কেন্দ্ৰ অন্যতম আছিল ।

এই স্বতঃস্ফূত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সংগঠনসমূহে প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । পিছে প্ৰশাসনে এই আহ্বানৰ প্ৰতি কেনে সঁহাৰি জনাই সেয়া সময়তহে দেখা যাব ৷

লগতে পঢ়ক: এভাৰেষ্টৰ সৌন্দর্যত বিভোৰ হৈ পৰিছিলোঁ... ! অসমীয়া মহিলাৰ শিৰ উচ্চ কৰি জন্মভূমিত উপস্থিত ৰূপামণি

Last Updated : July 14, 2026 at 5:27 PM IST

TAGGED:

গণেশগুৰি বন্ধ
গণেশগুৰিত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ
গণেশগুৰিত প্ৰতিবাদ নাগৰিক সভা
ইটিভি ভাৰত অসম
GANESHGURI BANDH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.