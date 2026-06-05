মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত মৰাণ-মটক জনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক : ৪৮ ঘণ্টীয়া তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ ঘোষণা

মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত মৰাণ-মটক জনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক : ৪৮ ঘণ্টীয়া তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ ঘোষণা
ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদস্বৰূপে শুকুৰবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
Published : June 5, 2026 at 12:16 AM IST
তিনিচুকীয়া: অসমৰ অন্যতম আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়াৰ বদৌছা ভৱনত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম মটক সন্মিলন, সদৌ অসম মটক যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলন, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ, মটক মহিলা পৰিষদে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শুকুৰবাৰে ৫ জুনৰ পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টীয়া তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ।
সংবাদমেলত সংগঠনকেইটাৰ প্ৰতিনিধিসকলে এনেদৰে কয়, ‘‘ৰাজ্যত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰি মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কিন্তু বিভিন্ন সময়ত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীয় ৰাইজক এইবাৰ নতুন চৰকাৰত মৰাণ-মটক জনগোষ্ঠীৰ পৰা এজন বিধায়কক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু পুনৰবাৰ মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ প্ৰতিবাদত শুকুৰবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টীয়া তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷’’
বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত সংবাদমেলখনত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পলিন্দ্ৰ বড়া, সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণ, সদৌ অসম মটক সন্মিলনৰ সভাপতি কিৰণ ৰাজখোৱা, সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক স্বৰূপ গোহাঁই, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী দীপা শইকীয়া বড়া, সদৌ অসম মটক মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী-সম্পাদিকাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকি মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ এজন বিধায়কক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাই লগতে গেঠেলা মৰাণ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোও গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
এই বন্ধৰ সময়চোৱাত সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰাৰ লগতে বন্ধৰ সময়ছোৱাত সৃষ্টি হ’ব লগা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জগৰীয়া হ’ব বুলি সকীয়নি প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক: হিমন্ত ব্ৰীগেড ২.O: শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব ১২ জনে, তালিকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ