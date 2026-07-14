ETV Bharat / state

ভেনিলা খেতিয়ে গাঁওসমূহক সমৃদ্ধিশালী গ্ৰাম্য উদ্যোগলৈ পৰিণত কৰিছে: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

এবিঘা মাটিত ৰোপণ কৰা ভেনিলাৰে বছৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ১৮ লাখ টকা টকা । সামাজিক মাধ্য়মত বন মন্ত্ৰীৰ বিশেষ পোষ্ট ।

Jayanta Malla Baruah on Vanilla Cultivation
ভেনিলা খেতি সন্দৰ্ভত বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ পোষ্ট (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 7:09 PM IST

|

Updated : July 14, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বৰ্তমান ঘৰুৱা বাগিচাত ভেনিলা খেতি কৰিবলৈ চৰকাৰে কৃষকসকসক উৎসাহিত কৰিছে । চৰকাৰে এনে খেতিৰে নতুন আয়ৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বনজ সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিছে । বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত এনে খেতিৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিছে ।

বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ 'এক্স'ত কয়- "ভেনিলা খেতিয়ে গাঁওসমূহক সমৃদ্ধিশালী গ্ৰাম্য উদ্যোগলৈ পৰিণত কৰিছে ৷ বিশ্বৰ অন্যতম মূল্যৱান মছলা হৈছে ভেনিলা । এইবিধ মচলাই উল্লেখযোগ্য অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা থকা এক আশাব্যঞ্জক উপযুক্ত শস্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ খেতিৰ বাবে অধিক ভূমি সম্পদৰ প্ৰয়োজন নাই । মাথোঁ বহনক্ষম কৃষি বনানীকৰণ পদ্ধতিৰে পৰিয়ালৰ আয়ৰ পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ।"

অসমৰ বনাঞ্চলত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীসমূহ জীৱিকাৰ বাবে কৃষি আৰু বনজ সম্পদৰ ওপৰত বহুলাংশে নিৰ্ভৰশীল বুলি উল্লেখ কৰি বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সীমিত আয়ৰ বাবে এই পৰিয়ালসমূহে বনজ সম্পদ আহৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বাধ্য হয় । সেয়েহে বনাঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত আয়ৰ সৃষ্টি কৰা বহনক্ষম জীৱিকা প্ৰসাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

অসমত ভেনিলা খেতিৰ বাবে অনুকূল কৃষি জলবায়ু থকা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা, বাক্সা, চিৰাং, শিৱসাগৰ আদি জিলাত এই শস্যই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । উপযুক্ত জলবায়ুৱে খেতি সফল হোৱাত সহায় কৰিছে । আদৰ্শ পৰিস্থিতিত এবিঘা মাটিত ৰোপণ কৰা ৪০০ ভেনিলাই বছৰি প্ৰায় ১২০০ কিলোগ্ৰাম কেঁচা ভেনিলা বীন উৎপাদন কৰিব পাৰে । বৰ্তমানৰ গড় বজাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ১৫০০ টকা হিচাপত আনুমানিক মুঠ আয় ১৮ লাখ টকা হয় । প্ৰিমিয়াম কিউৰড ভেনিলা বীনৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মূল্য ৪০০০-৬০০০টকাৰো অধিক ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ মাজত খেতি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে গৱেষণা আৰু শিক্ষা বৃত্ত, বশিষ্ঠৰ অসম বন বিভাগৰ চিলভিকালচাৰিষ্টৰ কাৰ্যালয় , অসমে ভেনিলাৰ বাণিজ্যিক খেতিৰ প্ৰসাৰ ঘটাইছে । খেতি চপোৱাৰ পিছৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু বীন কুৰিঙৰ ওপৰত এক্সপ’জাৰ ভিজিট আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে ।

বন মন্ত্ৰীয়ে কয়, "বহনক্ষম জীৱিকা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব । বৰ্তমানৰ ঘৰুৱা বাগিচাৰ ভিতৰত ভেনিলাৰ খেতিক উৎসাহিত কৰি আমি নতুন আয়ৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছো, লগতে বনজ সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা হৈছে । প্ৰকৃতি সংৰক্ষণত স্থানীয় লোকসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰা বা সবলীকৰণ কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:অসমত উৎপাদিত বীজ কৃষকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

লমা-লমে লাগিছে তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া: ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে নিতুলে

Last Updated : July 14, 2026 at 7:21 PM IST

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বনানীকৰণ
জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
JAYANTA MALLA BARUAH
VANILLA CULTIVATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.