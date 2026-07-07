বন মহোৎসৱ : ফল-মূলৰ সহস্ৰাধিক গুটি ৰোপণ মৰিগাঁৱৰ মাধৱ পাৰা মন্দিৰৰ পাহাৰত
মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক মাধৱ পাৰা মন্দিৰ পাহাৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কেইবাটাও সংগঠনৰ ৷
Published : July 7, 2026 at 3:34 PM IST
মৰিগাঁও: বন মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক মাধৱ পাৰা মন্দিৰ পাহাৰত মঙলবাৰে এক পৰিৱেশ সংৰক্ষণমূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । পাহাৰখনত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বসবাস কৰি অহা বান্দৰসমূহৰ বাবে ভৱিষ্যতে খাদ্যৰ নাটনি দূৰ কৰিবলৈ আৰু প্ৰাকৃতিক উৎস সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে ।
অভিযানৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে পাহাৰখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আম, কঁঠাল আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফলমূলৰ প্ৰায় এক হাজাৰ গুটি আৰু পুলি ৰোপণ কৰা হয় । জীৱন জেউতি কৃষক সংঘ অসম, ৰদালি দৰ্শন, পৰিৱেশ সুৰক্ষা মঞ্চ, ৰহা কৃষি আৰু কৃষি উদ্যোগ বিকাশ সমিতি আৰু লুটুমাৰী মহিলা সমিতিৰ সদস্যসকলে উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
দিনজোৰা কাৰ্যসূচীটোত অংশ লোৱা সদস্যই কয়,"প্ৰকৃত পৰিৱেশ আৰু বন সংৰক্ষণ কেৱল পৰম্পৰাগতভাৱে গছপুলি ৰোপণ কৰাটোতে সীমাবদ্ধ কৰিল নহ'ব । গোলকীয় উষ্ণতা আৰু বনাঞ্চল ধ্বংসৰ এই সংকটকালত বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে সিহঁতৰ খাদ্যৰ উৎস সংৰক্ষণ কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । সেই উদ্দেশ্যক সন্মুখত ৰাখিয়েই এই বিশেষ গুটি ৰোপণ অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, যাতে ভৱিষ্যতে বন্যপ্ৰাণীসমূহ খাদ্যৰ সন্ধানত মানুহৰ বাসস্থানলৈ ওলাই আহি সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া নহয় ।"
এই অভিযানে মাধৱ পাৰা পাহাৰৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে প্ৰাকৃতিক খাদ্যৰ ভঁৰাল গঢ়ি তোলাৰ লগতে পাহাৰখনৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু জীৱবৈচিত্ৰ্য ৰক্ষাৰ দিশতো এক ইতিবাচক পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰে গুটি ৰোপণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলে ৷ ইফালে স্থানীয় সচেতন ৰাইজে কৃষক আৰু সংগঠনসমূহৰ এই দূৰদৰ্শী প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতেও এনে পৰিৱেশমুখী আৰু বন্যপ্ৰাণীবান্ধৱ পদক্ষেপ অব্যাহত ৰাখিব বুলি আশা কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ১-৭ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত ৭৭ সংখ্যক বন মহোৎসৱ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ খাদ্যৰ বাবে বিশষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ভগৱানৰ মন্দিৰত চুৰি কৰাটো ডাঙৰ পাপ: ৱাজেদ আলী চৌধুৰী