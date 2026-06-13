ETV Bharat / state

কৃত্রিম বানৰ উৎস বিচাৰি নলাৰ পাৰে পাৰে মন্ত্ৰী: মেনহ'লৰ ঢাকোন খুলি জুমিও চালে

নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে কৃত্রিম বানৰ উৎস আৰু ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্র পৰিদৰ্শন কৰে ।

ARTIFICIAL FLOODS
কেনেকৈ সমাধান সম্ভৱ এই সমস্যাৰ ! (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 7:52 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাক লৈ তৎপৰ নতুনকৈ নগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় । শুকুৰবাৰে কৃত্রিম বানৰ উৎস আৰু ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্র পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে ।

পৰিদৰ্শন কৰে বাহিনী আৰু শিলসাঁকো নৈ । লগতে পানী নিষ্কাষণ কেন্দ্ৰসমূহৰ লগতে জুৰিপাৰ, ছয়মাইল, বৰবাৰী আদি কেইবাটাও অঞ্চলৰ বুজ লয় ।

ARTIFICIAL FLOODS
কেণাটো ক'ত ! নলাৰ ভিতৰলৈ জুমি চাই বুজাৰ চেষ্টা নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয়ে জি এম ডি এৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ সৰুমটৰীয়াত জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থা পৰ্যবেক্ষণ কৰে । গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে জমা হোৱা পানী উলিয়াই বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলত চলি থকা কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ মন্ত্রীগৰাকীয়ে বুজ লয় ।

ARTIFICIAL FLOODS
বিষয়াই বুজাইছে, মন্ত্ৰীয়ে বুজিছে (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্রীগৰ‍াকীয়ে কয় যে মহানগৰবাসীক কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ লগতে অধিক সুৰক্ষিত, পৰিকল্পিত আৰু বাসোপযোগী গুৱাহাটী গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে এই পদক্ষেপসমূহ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আগবঢ়াই লৈ গৈছে ।

ARTIFICIAL FLOODS
কিবা এটা কৰিব লাগিব... ! (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কৃত্ৰিম বানমুক্ত গুৱাহাটী নিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে । সেই অনুসৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে পাঞ্জাবাৰী এলেকাৰ জুৰিপাৰ অঞ্চলত জি এম ডি এৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা বৃহৎ নলা পৰিদৰ্শন কৰে । জুৰিপাৰত চলি থকা নলা নিৰ্মাণৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰি সামগ্ৰিক দিশসমূহৰ বুজ লয় ।

ARTIFICIAL FLOODS
পূৰ্ণগতিত চলিছে কাম (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী দীৰ্ঘদিন ধৰি কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । এই বৃহৎ নলাটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত জুৰিপাৰকে ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি অহা কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী ।" মন্ত্রীগৰাকীয়ে জি এম ডি এৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে শিলসাঁকো বিল আৰু ইয়াৰ সমীপত উচ্ছেদ কৰা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।

ARTIFICIAL FLOODS
দলে-বলে মন্ত্ৰী, সমস্যা বুজাৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জলাশয়টোক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ জি এম ডি এই অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী নিষ্কাশন আৰু কৃত্ৰিম বান সমস্যা হ্ৰাসৰ লক্ষ্যৰে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই পদক্ষেপে মহানগৰবাসীৰ জীৱন-যাপনৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে এক সুপৰিকল্পিত, পৰিষ্কাৰ আৰু বানমুক্ত গুৱাহাটী গঢ়াৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।

ARTIFICIAL FLOODS
এনেকৈ সম্ভৱ হ'বনে ! (ETV Bharat Assam)

এই পৰিদৰ্শনকালত জি এম ডি এৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অন্বমুথন এম পি, উপাধ্যক্ষা ধীৰা তালুকদাৰকে ধৰি অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ মন্ত্রীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে খানাপাৰাত উপস্থিত হৈ কেতবোৰ কামৰ পৰ্যালোচনা কৰে । প্ৰথমে খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত ছিল্ট ট্ৰেপ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থা অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলা আৰু কৃত্ৰিম বান সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য ব্যৱস্থাসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।

ARTIFICIAL FLOODS
কৃত্রিম বানৰ উৎস... (ETV Bharat Assam)

তাৰ পাছত খানাপাৰা ফাৰ্ম গেটত উপস্থিত হৈ চলি থকা জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ কাম-কাজ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ড্ৰেইনেজ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় । এই অঞ্চলত পানী নিষ্কাশনৰ স্থায়ী সমাধান সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় দিশ-নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে মন্ত্রীগৰাকীয়ে ।

ARTIFICIAL FLOODS
ভৰলুৰ পাৰত (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ লক্ষ্যৰে জি এম চিৰ উদ্যোগত চলি থকা আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম মন্ত্রীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন আৰু পৰ্যালোচনা কৰে । লগতে দিছপুৰৰ ৱায়াৰলেছৰ কৰ্মবীৰ বৰদলৈ পথ, ৰংগমঞ্চ পথ, লখিমীনগৰ আৰু সাংবাদিক কলনীত চলি থকা কামসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে ।

ARTIFICIAL FLOODS
উপায় কি ! চিন্তাত মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয় জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থা অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি কৃত্ৰিম বান সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহ সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক আহ্বান জনায় । এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত চিন্ময় প্ৰকাশ ফুকনসহ অন্যান্য বিষয়াসকলে মন্ত্রীগৰাকীক সংগ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: ‘পিঁয়াজী’ উৰাজাহাজত উঠিল: ছিংগাপুৰলৈও গ'ল আধা টন তেজপুৰৰ লিচু

TAGGED:

নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান
জি এম ডি এ
পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
MINISTER KAUSHIK RAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.