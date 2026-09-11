দিখৌৰ বানে সপোন উটুৱাই নিয়াৰ পাছত এতিয়া কৃষকৰ চকুত কেৱল অনিশ্চয়তা

দিখৌৰ বানে সপোন উটুৱাই নিয়াৰ পাছত এতিয়া কৃষকৰ চকুত কেৱল অনিশ্চয়তা
১৯ জুলাইৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে মেৰুদণ্ড ভাঙিলে বহু আদৰ্শ খেতিয়কৰ । একাধিক পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া কৃষকে হেৰুৱালে সৰ্বস্ব ।
Published : September 11, 2026 at 2:04 PM IST
নাজিৰা : নাজিৰাবাসীয়ে ১৯ জুলাইৰ সেই ভয়ংকৰ দিনটো এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই । পুৱাই অহা দিখৌৰ বাঢ়নী পানীয়ে এফালৰ পৰা সকলো ধ্বংস কৰি গ'ল । বাঁহবাৰী, কমলচাপৰিকে ধৰি নেপালীখুটি, মাজগাঁও, বামুণপুখুৰী, গোহাঁইবাৰী, টেঙাহোলা আদি নাজিৰা শিমলুগুৰিৰ নৈৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে ।
বানৰ পানী নামিল । কিন্তু বানৰ ক্ষত যেন এতিয়াও শুকুৱা নাই । প্ৰায় ৫০ দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো বৰ্তমানো বহু বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল শিবিৰতে আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ।
আনহাতে দিখৌ নৈৰ পাৰত দশক দশক ধৰি বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি অহা কৃষকসকলৰ বাবে এয়া কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় যেন তেওঁলোকৰ জীৱন-জীৱিকাৰ ওপৰত চলা প্ৰচণ্ড আঘাত হৈ ৰ'ল । কাৰণ দিখৌৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে বহু কৃষকৰ সপোন একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গ'ল ।
খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া কৃষকসকলৰ জীৱনলৈ বৰ্তমান বিপৰ্যয় নামি আহিছে । এই বানে বামুণপুখুৰীৰ টেঙাহোলাৰ কৃষক অৰুণ কাৱাৰৰ জীৱনলৈও অন্ধকাৰ নমাই আনিলে ।
বিগত ১০ বছৰ ধৰি বামুণপুখুৰীৰ গোহাঁইবাৰীত শাক-পাচলিৰ খেতি কৰি নিজৰ লগতে অৰুণ কাৱাৰে আন ১০ টাকৈ পৰিয়ালৰ উপাৰ্জন পথ মুকলি কৰিছিল । খেতিৰ পৰা প্ৰতিমাহে লাভ হিচাপে ১৬ৰ পৰা ২০ হাজাৰ টকা পাইছিল । কিন্তু ১৯ জুলাইৰ ভয়ংকৰ বানে তেওঁৰ আঢ়ৈ পুৰা খেতি বিধ্বস্ত কৰি পেলালে ।
সেউজীয়া শস্যৰে ভৰি থকা তেওঁৰ খেতিপথাৰ নৈৰ পলসে পুতি পেলালে । যিডোখৰ মাটিত তেওঁ আগতে শাক-পাচলিৰ যতন লৈ আছিল এতিয়া তাত একাঠু পৰ্যন্ত পলস পৰিছে । সেই ঠাইত পুনৰ কেনেদৰে খেতি আৰম্ভ কৰিব সেই কথা চিন্তা কৰি তেওঁ এতিয়া ভাবুক হৈ পৰিছে ।
দুৰ্দশাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "মই ইয়াত প্ৰায় ১০ বছৰ ধৰি ঋতুভিত্তিক খেতি কৰি আছিলোঁ । পানী অহাৰ পিছত গোটেই শেষ হৈ গ'ল । এতিয়া খেতি একোৱে নাই । এবুকুমান পলসে পৰিছে । যিমান চাং খেতি আছিল সকলো শেষ হৈ গ'ল । এতিয়ালৈ চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই । আগতে প্ৰায় ১০ গৰাকী লোক মোৰ পথাৰত কাম লাগিছিল । তেওঁলোকক এসপ্তাহৰ পইচাও দিব নোৱাৰিলোঁ । মোৰ ঘৰখনো উটুৱাই লৈ গ'ল ।"
অৰুণৰ দৰে কমলচাপৰি, বামুণপুখুৰী, গোহাঁইবাৰীৰ অধিকাংশ পৰিয়ালৰে পাচলিৰ খেতি জীৱনৰ মূল চালিকা শক্তি আছিল । চাপৰিসমূহত উৎপাদিত শাক-পাচলি নাজিৰাৰ দেওবৰীয়া বজাৰ, মেকীপুৰ, শিমলুগুৰি, চণ্টক, শিঙিবিলকে ধৰি ডিমৌ ৰাজমাই বজাৰটো বিক্ৰী হৈছিল । বহু বেপাৰীয়ে আকৌ কৃষকৰ পথাৰৰ পৰাই শাক-পাচলি ক্ৰয় কৰি বিভিন্ন বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিল । বছৰটোত প্ৰায় ৩-৪ লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰা কৃষকসকলৰ বাবে কৃষিয়ে পৰিয়াল চলোৱাৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য পথ । কিন্তু এতিয়া সেই পথেই যেন বন্ধ হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
শস্যৰে নদন-বদন হৈ থকা চাপৰিসমূহ এতিয়া মৰিশালি সদৃশ হৈ পৰিছে । প্ৰতিদিনে খেতিত ব্যস্ত হৈ থকা কৃষকসকল বৰ্তমান খেতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লগা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে । যেন বানে কৃষকসকলৰ মুখৰ পৰা হাঁহিবোৰ কাঢ়ি লৈ গ'ল । এতিয়া একাঠু পৰ্যন্ত পলস পৰি থকা পথাৰত তেওঁলোকে কেনেদৰে খেতি কৰিব ? সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে ।
ইফালে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বজাৰতো পৰিছে । অধিক হাৰত শাক-পাচলি উৎপাদিত হোৱা চাপৰিসমূহ ধ্বংস হোৱাত বৰ্তমান বজাৰত শাক-পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ফলত বানবিধ্বস্ত পৰিয়ালৰ বাবে বজাৰৰ পৰা অধিক মূল্যত শাক-পাচলি ক্ৰয় কৰাটো প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । মুঠতে সকলো ফালৰ পৰা এতিয়া বানাক্ৰান্ত জুৰুলা হ'ব লগা হৈছে । এই বছৰ পলস আঁতৰাই খেতি কৰাটো সম্ভৱ নহয়, চেষ্টা কৰিলে অহা বছৰলৈহে শাক-পাচলিৰ খেতি কৰিব পৰা যাব বুলিও কৃষকসকলে পৰিকল্পনা কৰিছে ।
কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰতিমাহে খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰিয়াল চলাই থকা কৃষকসকলে এতিয়া কি কৰিব ? মাহে ১৬ৰ পৰা ২০ হাজাৰকৈ টকা লাভ হিচাপে পোৱা টকা আৰু তেওঁলোকে চুবলৈ নাপাব, তেনেস্থলত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবোৰ কেনেকৈ চলিব ? সন্তানৰ পঢ়াশুনাৰ খৰচ ক'ৰ পৰা দিব ? প্ৰতিদিনে চাপৰিত কাম কৰা শ্ৰমিকক ৩০০ টকাকৈ দিয়া কৃষকসকলে পুনৰ এই শ্ৰমিকসকলক কেনেকৈ কামত লগাব ?
মুঠতে বানে শেষ কৰা পৰিয়ালবোৰে ভাবিব নোৱাৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ মাজতে অৰুণ কাৱাৰৰ দৰে কৃষকসকলক এই বানে অৰ্থনৈতিকভাৱে মেৰুদণ্ড ভাঙি পেলালে । ইয়াৰ পৰা মুকলি হ'বলৈ তেওঁলোকক কিমান সময় লাগিব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।
লগতে পঢ়ক :
জোনাইত বান: পলসত পোত যোৱা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ