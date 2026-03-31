উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মই কেৱল বড়ো সমাজেই নহয়, মানৱজাতিৰ বাবে কাম কৰিছিল : বডোফাক স্মৰণ

উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ ৭০ সংখ্যক জন্ম দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি 'ছাত্ৰ দিৱস' পালন ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দোতমাতো পালন 'ছাত্ৰ দিৱস' ৷

কোকৰাঝাৰৰ দোতমাত উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ ৭০ সংখ্যক জন্ম দিৱস পালন
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 7:55 PM IST

কোকৰাঝাৰ : মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি বড়ো জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ ৭০ সংখ্যক জন্ম দিৱস পালন কৰা হয় ৷ উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ জন্ম দিৱসটো ৰাজ্যজুৰি 'ছাত্ৰ দিৱস' হিচাপেও পালন কৰা হয় । ছাত্ৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দোতমাৰ থুলুংগাপুৰীৰ বডোফাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ ন্যাস সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা এবছু, দোতমা আঞ্চলিক এবছুৰ সহযোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয় ৷

পুৱা এবছুৰ পতাকা উত্তোলন কৰি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি খৗৰৗমদাও ওৱাৰীয়ে ৷ পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত সভাপতিগৰাকীয়ে সকলোকে বডোফাৰ আদৰ্শ আৰু নীতিৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায় ৷ ইয়াৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "বডোফাৰ জন্মৰ দিনটো এবছুৱে প্ৰতি বছৰে 'ছাত্ৰ দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে ৷ ২০২৩ চনত অসম চৰকাৰে স্বীকৃতি দিয়াৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বডোফা জন্মদিন অৰ্থাৎ ৩১ মাৰ্চৰ দিনটো 'ছাত্ৰ দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মই কেৱল বড়ো সমাজেই নহয়, মানৱজাতিৰ বাবে কাম কৰিছিল আৰু সৰু সৰু পিছপৰা জাতিসমূহক নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল । অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত বডোফাই কটন মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চশিক্ষা লাভ কৰি সমাজক সঠিক দিশ দেখুৱাই আৰু সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিল । ছাত্ৰ সমাজে কঠোৰ অধ্যায়নৰ দ্বাৰা কেনেদৰে নিজকে গঢ় দিব পাৰি এই গুণটো বডোফাৰ পৰা শিকিব লাগে ৷"

সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, "১৯৮৬-৮৭ চনত বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা বড়ো আন্দোলনে বড়ো সমাজক ৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক সুৰক্ষা দি আত্মপৰিচয় লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক সুদৃঢ় ভেটি স্থাপন কৰিছিল । আজি বড়ো সমাজে আগুৱাই নিজৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ অন্তৰালত বডোফাৰ অৱদান অতুলনীয় । 'জীয়াই থাকা আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া' বডোফাৰ এই মহান বাণী লৈয়ে আমি আজি পৰ্যন্ত অনুসৰণ কৰি আহিছো আৰু কৰি যাম ৷ বড়োফাৰ আদৰ্শ আৰু সংগ্ৰাম দেশৰ সকলো নিপীড়িত আৰু জনজাতীয় সমাজৰ বাবে সদায় এক দৃষ্টান্ত হৈ থাকিব ৷"

