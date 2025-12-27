ETV Bharat / state

অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সাহিত্যৰথীৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন

কুঁৱৰীটোলস্থিত শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন ।

109th foundation day of Asam Sahitya Sabha in Kaliabor
কুঁৱৰীটোলস্থিত শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: আজি অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এটা আবক্ষ মূৰ্তি আজি কলিয়াবৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় । কলিয়াবৰত অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি কুঁৱৰীটোলস্থিত শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শিক্ষাসেৱী পহল থাপাই ।

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সভাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছাই কয়, "অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে পোনতে সাহিত্য সভাৰ মূল, জিলা, শাখাৰ সৈতে জড়িত সদস্যসকলৰ লগতে অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো । এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ আতিথ্যত কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাই আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সন্নিবিষ্ট কৰিছে । তাৰ ভিতৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তি ইয়াত উন্মোচন কৰা হৈছে যি প্ৰতিমূৰ্তিয়ে অসমীয়া জাতিক সদায় আলোকিত কৰি ৰাখিব ।"

কলিয়াবৰত অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (ETV Bharat Assam)

"অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ জনক স্বৰূপ এইগৰাকী সাহিত্যৰথীৰ বাবেই অসমীয়া সাহিত্যই গৌৰৱ কৰিব পৰা এটা স্তৰত উপনীত হৈছে । গতিকে, এই মহান ব্যক্তিগৰাকীলৈও শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো ।" সভাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।

আজিৰ বিশেষ দিনটোৰ বিষয়ে কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট লেখক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গুণীন হাজৰিকাই কয়,"আজিৰ এই ২৭ ডিচেম্বৰৰ দিনটো অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । অসম সাহিত্য সভা এই দিনটোতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ এগৰাকী যুগজয়ী সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় । কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ হেঁপাহ আছিল যে কলিয়াবৰত ৰসৰাজ বেজবৰুৱাৰ এটি মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে । কলিয়াবৰ সাহিত্য সভাই ইয়াৰ উদ্যোগ ল'লে ।"

109th foundation day of Asam Sahitya Sabha in Kaliabor
কলিয়াবৰত অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, "কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পহল থাপাই প্ৰথমে বৰঙণি আগবঢ়াইছিল । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ দান-বৰঙণিৰে এই মূৰ্তি এবছৰৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিব পৰা গ'ল । সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো । যিগৰাকীয়ে অসমীয়া সাহিত্যক হাজাৰ বাধা-বিঘিনি নেওচি আগবঢ়াই লৈ গৈছিল তেখেতৰ এই মূৰ্তিয়ে কলিয়াবৰবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ।" উক্ত উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ডঃ শৰৎ বৰকটকীকে ধৰি সাহিত্য সভাৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়াববীয়া উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক চৰকাৰে স্মৰণ নকৰাটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক: ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী

অসম সাহিত্য সভা কিয় জাকৰ পিছপৰা চৰাই হৈ নাথাকে ?

TAGGED:

NAGAON
SAHITYARATHI LAKSHMINATH BEZBARUA
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম সাহিত্য সভা
ASAM SAHITYA SABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.