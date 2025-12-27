অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সাহিত্যৰথীৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন
কুঁৱৰীটোলস্থিত শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন ।
Published : December 27, 2025 at 1:42 PM IST
কলিয়াবৰ: আজি অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এটা আবক্ষ মূৰ্তি আজি কলিয়াবৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় । কলিয়াবৰত অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি কুঁৱৰীটোলস্থিত শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শিক্ষাসেৱী পহল থাপাই ।
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সভাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছাই কয়, "অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে পোনতে সাহিত্য সভাৰ মূল, জিলা, শাখাৰ সৈতে জড়িত সদস্যসকলৰ লগতে অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো । এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ আতিথ্যত কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাই আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সন্নিবিষ্ট কৰিছে । তাৰ ভিতৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তি ইয়াত উন্মোচন কৰা হৈছে যি প্ৰতিমূৰ্তিয়ে অসমীয়া জাতিক সদায় আলোকিত কৰি ৰাখিব ।"
"অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ জনক স্বৰূপ এইগৰাকী সাহিত্যৰথীৰ বাবেই অসমীয়া সাহিত্যই গৌৰৱ কৰিব পৰা এটা স্তৰত উপনীত হৈছে । গতিকে, এই মহান ব্যক্তিগৰাকীলৈও শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো ।" সভাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।
আজিৰ বিশেষ দিনটোৰ বিষয়ে কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট লেখক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গুণীন হাজৰিকাই কয়,"আজিৰ এই ২৭ ডিচেম্বৰৰ দিনটো অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । অসম সাহিত্য সভা এই দিনটোতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ এগৰাকী যুগজয়ী সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় । কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ হেঁপাহ আছিল যে কলিয়াবৰত ৰসৰাজ বেজবৰুৱাৰ এটি মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে । কলিয়াবৰ সাহিত্য সভাই ইয়াৰ উদ্যোগ ল'লে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পহল থাপাই প্ৰথমে বৰঙণি আগবঢ়াইছিল । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ দান-বৰঙণিৰে এই মূৰ্তি এবছৰৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিব পৰা গ'ল । সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো । যিগৰাকীয়ে অসমীয়া সাহিত্যক হাজাৰ বাধা-বিঘিনি নেওচি আগবঢ়াই লৈ গৈছিল তেখেতৰ এই মূৰ্তিয়ে কলিয়াবৰবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ।" উক্ত উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ডঃ শৰৎ বৰকটকীকে ধৰি সাহিত্য সভাৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়াববীয়া উপস্থিত থাকে ।