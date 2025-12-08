ETV Bharat / state

কমলাৰ বাবে বিখ্যাত জিমিৰিগাঁৱৰ কমলাত অচিন পোকৰ আক্ৰমণ: চিন্তিত খেতিয়ক

কমলা খেতিত দেখা দিয়া অচিন পোকৰ উপদ্ৰৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে কমলা পৰ্যটনলৈ পৰিণত হোৱা জিমিৰিগাঁৱৰ কমলা খেতিয়কক ।

Orange village Jimirigaon
কমলাৰ বাবে বিখ্যাত জিমিৰিগাঁৱৰ কমলাত অচিন পোকৰ আক্ৰমণ (ETV Bharat Assam)
Published : December 8, 2025 at 8:17 PM IST

গুৱাহাটী : শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কমলা বাগিচাসমূহ সোণোৱালী হৈ পৰিছে । সোণাপুৰৰ লগতে অসম-মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চল, ভূটান সীমান্ত অঞ্চলৰ বাগানবোৰ কমলাৰে ভৰি পৰিছে ।

কমলা খেতিৰে নদনবদন এনে এখন গাঁও হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ দূৰৈত কামৰূপ জিলাৰ চানডুবিৰ সমীপৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত অৱস্থিত জিমিৰিগাঁও । ৰসাল কমলাৰ বাবে পৰিচিত এই গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে পাহাৰৰ এঢলীয়া মাটিত সৰু-বৰ এখন হ'লেও কমলাৰ বাগান আছে ।

কমলাৰ বাবে বিখ্যাত জিমিৰিগাঁৱৰ কমলাত অচিন পোকৰ আক্ৰমণ (ETV Bharat Assam)

প্ৰায় ১০০ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় পৰিয়াল বাস কৰা গাঁওখনৰ প্ৰধান জীৱিকা হৈছে কৃষি । কমলা খেতিৰ লগতে তেওঁলোকে ধান, তামোল, জালুক, আনাৰস আদিৰ খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । কিন্তু এইবাৰ কমলা খেতিত দেখা দিয়া এক অচিন ৰোগে চিন্তিত কৰি তুলিছে খেতিয়কসকলক । এইবাৰ এবিধ পোকে নষ্ট কৰিছে কমলাবোৰ । যাৰ ফলত বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত গাঁওখনত ৩০% কমলাৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে ।

জিমিৰিগাঁৱৰ কমলাত অচিন পোকৰ আক্ৰমণ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ বাসিন্দা তথা কমলা খেতিয়ক ভাস্কৰ ৰাভাই কয়, "এইবাৰ কমলাত অচিন ৰোগে ধৰাৰ বাবে কমলাৰ উৎপাদন কমিছে । পখিলাজাতীয় এবিধ পোক (যাক আমি চকাৰীলগা বুলিও কওঁ), যিয়ে ফলটো বিন্ধি ফুটা কৰি দিয়ে । ফুটা কৰি দিলে তেতিয়া ফলটো ৰঙা হৈ সৰি যায় । এই পোকবিধ ৰাতি ওলায় । এই পোকবিধে কমলাবোৰ বিন্ধি দিয়ে । ফলত কমলাবোৰ সৰি যায় । এই অচিন পোকবিধৰ এইবাৰ নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে । আগতে এটা-দুটা দেখা গৈছিল যদিও এইবাৰ অধিক দেখা পোৱা গৈছে । যাৰ ফলত গছতেই কমলাবোৰ নষ্ট হৈছে ।"

জিমিৰিগাঁৱৰ কমলাত অচিন পোকৰ আক্ৰমণ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "কমলাবোৰ নষ্ট হোৱাৰ ফলত ৩০% কমলাৰ উৎপাদন কমি গৈছে । বিগত বৰ্ষত এজন কৃষকে যদি কমলা বিক্ৰী কৰি ২ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছিল, সেইজন কৃষকে এইবাৰ ডেৰ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে । আমাৰ গাঁৱৰ কমলা মেঘালয়ৰ শ্বিলং, নংপো, মাইৰাং, বকো, গুৱাহাটী আদিলৈ যায় । কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ বাহিৰৰ কমলা অহাত বজাৰ নিম্নমুখী হোৱাত মেঘালয়লৈ অধিক গৈ আছে । আমাৰ গাঁৱৰ কমলা বিগত বৰ্ষত শ্বিলঙৰ পৰা ডুবাইলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল । তদুপৰি, এইবাৰ বৰষুণ কম হোৱাৰ বাবে ফল কম হৈছে ।"

জিমিৰিগাঁৱৰ কমলাত অচিন পোকৰ আক্ৰমণ (ETV Bharat Assam)

কমলা খেতিয়ক ভগৱান ৰাভাই লগতে কয়, "আমি পৰম্পৰাগতভাৱে ককাহঁতৰ দিনৰ পৰাই কমলা খেতি কৰি আহিছোঁ । কমলা খেতিৰ বাবে আমাৰ মাটি আৰু জলবায়ু উপযোগী হোৱাৰ লগতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰাৰ বাবে আমাৰ কমলাবোৰ ৰসাল আৰু সোৱাদযুক্ত হয় । এইবাৰ কমলাৰ মূল্য সৰু আকৃতিৰ এক পোণত (৮০ টাত) ৬০০ টকা আৰু ডাঙৰ ৮০ টাৰ মূল্য ৮০০-৯০০ টকাকৈ বিক্ৰী হৈ আছে । কিন্তু এইবাৰ অচিনাকি পোকৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত কমলাৰ উৎপাদন হ্ৰাস হৈছে । অচিনাকি পোকবিধে বিন্ধাৰ ফলত কমলাবোৰ ৰঙা পৰি সৰি গৈছে । তাৰ বাবে এইবাৰ সোনকালে কমলাবোৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে কৃষি বিভাগৰ সুদৃষ্টি নপৰা প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত থকা জিমিৰিগাঁৱৰ কৃষকসকলে কমলা খেতিৰ লগতে ধান, আনাৰস, জালুক, তামোল খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে । নৱেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰীলৈ জিমিৰগাঁৱত কমলাৰ উৎপাদন হয় । এই সময়খিনিত গাঁওখনত কমলাৰ বাগান চাবলৈ পৰ্যটকৰ সোঁত বয় ।

