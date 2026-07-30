দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত প্ৰসূতিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে অচিনাকী চালকে
অচিনাকি বলেৰ' চালকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে গৰ্ভৱতী মহিলাক । দাঙি ধৰিলে মানৱতাৰ নিদৰ্শন ।
Published : July 30, 2026 at 8:20 PM IST
হাফলং: মানৱতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে এজন অচিনাকি বলেৰ' চালকে । তেওঁৰ উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষীপ্ৰ সিদ্ধান্ত আৰু নিঃস্বাৰ্থ সহায়তাত এম্বুলেন্স দুৰ্ঘটনাত আহত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা, তেওঁৰ গৰ্ভস্থ সন্তান আৰু আন এজন আহত ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
জানিব পৰা মতে, বড় লাংফাং গাঁৱৰ বাসিন্দা দৰচিং ফাংচুৱে নিজৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক লৈ লাংকু অঞ্চলৰ এলএণ্ডটি (L&T) কোম্পানীৰ এখন এম্বুলেন্সযোগে নিৰ্ধাৰিত আল্ট্ৰাছাউণ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আহি আছিল ।
পথত হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত গুৰুবাৰী অঞ্চলত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই এম্বুলেন্সখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত গাড়ীখনত থকা যাত্ৰীসকল আহত হয় ।
দুৰ্ঘটনাৰ কিছু সময় পিছতে ঘটনাস্থল অতিক্ৰম কৰি যোৱা এজন বলেৰ' গাড়ীৰ চালকে ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি লগে লগে নিজৰ গাড়ী ৰখাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় । পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি তেওঁ আহতসকলক তৎক্ষণাত নিজৰ গাড়ীত উঠাই হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । তাত তেওঁলোকৰ জৰুৰী চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰে জনোৱা মতে, গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণত আছে আৰু তেওঁৰ গৰ্ভস্থ সন্তানো সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বুলি চিকিৎসকসকলে জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাত দৰচিং ফাংচুৰ বাঁও হাত ভাঙি যায় আৰু তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন ।
অজ্ঞাত পৰিচয় ব'লেৰ' চালকজনৰ মানৱীয়তা, তৎপৰতা আৰু নিঃস্বাৰ্থ সহায়-সহযোগিতাই জিলাখনত ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । স্থানীয় লোকসকলৰ মতে, তেওঁৰ সময়োপযোগী পদক্ষেপ নাথাকিলে দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰিণতি আৰু অধিক ভয়াবহ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন । মানৱতাৰ এই উজ্জ্বল নিদৰ্শনে সমাজলৈ এক অনুকৰণীয় বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।