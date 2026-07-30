ETV Bharat / state

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত প্ৰসূতিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে অচিনাকী চালকে

অচিনাকি বলেৰ' চালকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে গৰ্ভৱতী মহিলাক । দাঙি ধৰিলে মানৱতাৰ নিদৰ্শন ।

Unknown driver saved the life of a pregnant woman in Haflong
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত প্ৰসুতিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে অচিনাকী চালকে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: মানৱতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে এজন অচিনাকি বলেৰ' চালকে । তেওঁৰ উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষীপ্ৰ সিদ্ধান্ত আৰু নিঃস্বাৰ্থ সহায়তাত এম্বুলেন্স দুৰ্ঘটনাত আহত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা, তেওঁৰ গৰ্ভস্থ সন্তান আৰু আন এজন আহত ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

জানিব পৰা মতে, বড় লাংফাং গাঁৱৰ বাসিন্দা দৰচিং ফাংচুৱে নিজৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক লৈ লাংকু অঞ্চলৰ এলএণ্ডটি (L&T) কোম্পানীৰ এখন এম্বুলেন্সযোগে নিৰ্ধাৰিত আল্ট্ৰাছাউণ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আহি আছিল ।

পথত হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত গুৰুবাৰী অঞ্চলত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই এম্বুলেন্সখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত গাড়ীখনত থকা যাত্ৰীসকল আহত হয় ।

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত প্ৰসুতিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে অচিনাকী চালকে (ETV Bharat Assam)

দুৰ্ঘটনাৰ কিছু সময় পিছতে ঘটনাস্থল অতিক্ৰম কৰি যোৱা এজন বলেৰ' গাড়ীৰ চালকে ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি লগে লগে নিজৰ গাড়ী ৰখাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় । পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি তেওঁ আহতসকলক তৎক্ষণাত নিজৰ গাড়ীত উঠাই হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । তাত তেওঁলোকৰ জৰুৰী চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰে জনোৱা মতে, গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণত আছে আৰু তেওঁৰ গৰ্ভস্থ সন্তানো সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বুলি চিকিৎসকসকলে জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাত দৰচিং ফাংচুৰ বাঁও হাত ভাঙি যায় আৰু তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন ।

অজ্ঞাত পৰিচয় ব'লেৰ' চালকজনৰ মানৱীয়তা, তৎপৰতা আৰু নিঃস্বাৰ্থ সহায়-সহযোগিতাই জিলাখনত ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । স্থানীয় লোকসকলৰ মতে, তেওঁৰ সময়োপযোগী পদক্ষেপ নাথাকিলে দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰিণতি আৰু অধিক ভয়াবহ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন । মানৱতাৰ এই উজ্জ্বল নিদৰ্শনে সমাজলৈ এক অনুকৰণীয় বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।

লগতে পঢ়ক: বানপীড়িত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্য়পুথি লৈ উজনিলৈ ৰাওনা ৭ খন ট্ৰাক

বালি, শিল আৰু কয়লা মাফিয়াই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি নমাই আনিলে বানৰ বিভীষিকা: দেৱব্ৰত শইকীয়া

TAGGED:

গৰ্ভৱতী মহিলা
মানৱতা
হাফলং
ইটিভি ভাৰত অসম
UNKNOWN DRIVER SAVED PREGNANT WOMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.