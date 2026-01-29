মাকৈ খেতি কৰি সৰ্বস্বান্ত কলগাছিয়াৰ কৃষক : অন্তৰ্ধান গ্ৰাম সেৱক

মাকৈ খেতি কৰি সৰ্বস্বান্ত কলগাছিয়াৰ কৃষক : অন্তৰ্ধান গ্ৰাম সেৱক
অচিন ৰোগৰ কৱলত কলগাছিয়াৰ শ শ বিঘা মাকৈ খেতি । গ্ৰাম সেৱকক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে ৰাইজে ।
Published : January 29, 2026 at 3:20 PM IST
জনীয়া : অসমৰ ভিতৰতে বৰপেটা জিলা মাকৈ খেতিৰ বাবে পৰিচিত । প্ৰতিবছৰে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে কৃষক । কিন্তু এইবাৰ তাৰ বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে । জিলাখনৰ বিশেষকৈ কলগাছিয়া কৃষিখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত দৰিদ্ৰ কৃষকসকলে শ শ বিঘা মাকৈ খেতি কৰিছে যদিও শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে । ফলত নষ্ট হৈছে মাকৈ শস্য । বিশেষকৈ পাত জ্বলা ৰোগে চিন্তিত কৰিছে কৃষকসকলক ।
কৃষকসকলে জনোৱা মতে মাকৈ গছবোৰ ৰঙা পৰি যোৱাৰ লগতে পাতসমূহ পচি যোৱাৰ লগতে শুকাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । একাংশ মাকৈ গছৰ পাতত দীঘল মুগা বৰণৰ দাগ পৰিছে আৰু পিছলৈ গোটেই পাতবোৰ শুকাই মৰি গৈছে । খেতিয়কসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ তথা কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰিছে যদিও সুফল পোৱা নাই । যোৱা বৰ্ষত কৃষকসকল মাকৈ খেতিৰে যথেষ্ট লাভৱান হৈছিল যদিও এইবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি কৃষকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে ।
ইয়াৰ অধিকাংশ কৃষকে চৰকাৰৰ কোনো সুযোগ সুবিধা নোপোৱাকৈ নিজৰ হাতৰ ধন খৰচ কৰি বা ঋণ লৈ চৰা দামত ৰাসায়নিক সাৰ, বীজ, কীটনাশক আদি ক্ৰয় কৰি খেতি কৰিছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ এইক্ষেত্ৰত নাই উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ । সহায় বা পৰামৰ্শ দিবলৈও কোনো মানুহ নাই ।
চৰকাৰে কৃষকৰ খবৰ ল'বলৈ নিয়োগ কৰা গ্ৰাম সেৱকসকলেও খবৰ নলয় । এনে অৱস্থাত গ্ৰাম সেৱকসকলক বিচাৰি খেতিয়কসকলে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে । ইফালে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰা কৃষকৰ খবৰ ল'বলৈ কৃষি বিষয়া আৰু গ্ৰাম সেৱকসকলে আহৰি নোপোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কৃষকসকল ।
এই সন্দৰ্ভত এজন কৃষকে কয়, "ঋণ লৈ মই মাকৈ খেতি কৰিছোঁ । কিন্তু অধিক ঠাণ্ডাৰ বাবে খেতিৰ যি অৱস্থা আমি লোকচানৰ সন্মুখীন হম । পাত জ্বলা বেমাৰ, খেতিৰ ভিতৰত যি ঘাঁহ হৈছে কীটনাশক দ্ৰব্য দিও মাৰিব পৰা নাই । একমাত্ৰ খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ পৰিয়ালটো নিৰ্ভৰ কৰে । বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলতে মাকৈ খেতিত এই ৰোগ দেখা গৈছে । পৰিতাপৰ কথা যে কৃষি বিভাগ তথা গ্ৰাম সেৱকে আমাৰ খবৰ লোৱা নাই ।"
আন এগৰাকী কৃষকে কয়, "যি দেখিছো এইবাৰ আমি বিষ খাই মৰিব লাগিব । ল'ৰা-ছোৱালীতো পোহপাল দিব নোৱাৰোৱে । এবছৰ ধৰি কলেজৰ মাচুল দিব পৰা নাই । চৰকাৰে কৈছে গ্ৰাম সেৱক দিছোঁ । আমি দেখাই নাপাওঁ । চিনি নাপাওঁ । ক'ত থাকে খবৰে নাপাওঁ । অফিচতে নাহে । চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ যিজন আমাৰ কলগাছিয়াত গ্ৰাম সেৱক দিছে অতি শীঘ্ৰে খেতিপথাৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগে । আমাক অলপ হ'লেও সকাহ দিয়ক নহ'লে আমি মৰি যাব লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে অধিকাংশ কৃষকে আনৰ ভূমি লীজত লৈ খেতি কৰাৰ ফলত চৰকাৰৰ আঁচনিৰ পৰাও বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে । এনে অৱস্থাত ৰাসায়নিক সাৰৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত কৃষকসকলে মাকৈ খেতি কৰি বিপদগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে । অঞ্চলটোৰ কলগাছিয়া, বালিকুৰি, গুনিয়ালগুৰী, ডিমাপুৰ, দাৱনদিয়া, টাপেশ্বৰা, ক্ষুদ্ৰকুছি, বাংকাভাংগা, ৰামপুৰ, চান্দমামা, বৰভিঠা, মইনবৰী, জয়পুৰ, বনঘুগী, লাংলা আদি গাঁৱত সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ । একমাত্ৰ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা পৰিয়ালবোৰ এতিয়া ব্যাপক সমস্যাত পৰিছে । সেয়ে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে উক্ত ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী কৃষকসকলে ।
