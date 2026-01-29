ETV Bharat / state

মাকৈ খেতি কৰি সৰ্বস্বান্ত কলগাছিয়াৰ কৃষক : অন্তৰ্ধান গ্ৰাম সেৱক

অচিন ৰোগৰ কৱলত কলগাছিয়াৰ শ শ বিঘা মাকৈ খেতি । গ্ৰাম সেৱকক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে ৰাইজে ।

unknown disease affects maize crop in Kalgachia
মাকৈ খেতি কৰি সৰ্বস্বান্ত কলগাছিয়াৰ কৃষক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 3:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া : অসমৰ ভিতৰতে বৰপেটা জিলা মাকৈ খেতিৰ বাবে পৰিচিত । প্ৰতিবছৰে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে কৃষক । কিন্তু এইবাৰ তাৰ বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে । জিলাখনৰ বিশেষকৈ কলগাছিয়া কৃষিখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত দৰিদ্ৰ কৃষকসকলে শ শ বিঘা মাকৈ খেতি কৰিছে যদিও শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে । ফলত নষ্ট হৈছে মাকৈ শস্য । বিশেষকৈ পাত জ্বলা ৰোগে চিন্তিত কৰিছে কৃষকসকলক ।

কৃষকসকলে জনোৱা মতে মাকৈ গছবোৰ ৰঙা পৰি যোৱাৰ লগতে পাতসমূহ পচি যোৱাৰ লগতে শুকাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । একাংশ মাকৈ গছৰ পাতত দীঘল মুগা বৰণৰ দাগ পৰিছে আৰু পিছলৈ গোটেই পাতবোৰ শুকাই মৰি গৈছে । খেতিয়কসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ তথা কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰিছে যদিও সুফল পোৱা নাই । যোৱা বৰ্ষত কৃষকসকল মাকৈ খেতিৰে যথেষ্ট লাভৱান হৈছিল যদিও এইবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি কৃষকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে ।

মাকৈ খেতি কৰি সৰ্বস্বান্ত কলগাছিয়াৰ কৃষক (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ অধিকাংশ কৃষকে চৰকাৰৰ কোনো সুযোগ সুবিধা নোপোৱাকৈ নিজৰ হাতৰ ধন খৰচ কৰি বা ঋণ লৈ চৰা দামত ৰাসায়নিক সাৰ, বীজ, কীটনাশক আদি ক্ৰয় কৰি খেতি কৰিছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ এইক্ষেত্ৰত নাই উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ । সহায় বা পৰামৰ্শ দিবলৈও কোনো মানুহ নাই ।

চৰকাৰে কৃষকৰ খবৰ ল'বলৈ নিয়োগ কৰা গ্ৰাম সেৱকসকলেও খবৰ নলয় । এনে অৱস্থাত গ্ৰাম সেৱকসকলক বিচাৰি খেতিয়কসকলে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে । ইফালে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰা কৃষকৰ খবৰ ল'বলৈ কৃষি বিষয়া আৰু গ্ৰাম সেৱকসকলে আহৰি নোপোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কৃষকসকল ।

এই সন্দৰ্ভত এজন কৃষকে কয়, "ঋণ লৈ মই মাকৈ খেতি কৰিছোঁ । কিন্তু অধিক ঠাণ্ডাৰ বাবে খেতিৰ যি অৱস্থা আমি লোকচানৰ সন্মুখীন হম । পাত জ্বলা বেমাৰ, খেতিৰ ভিতৰত যি ঘাঁহ হৈছে কীটনাশক দ্ৰব্য দিও মাৰিব পৰা নাই । একমাত্ৰ খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ পৰিয়ালটো নিৰ্ভৰ কৰে । বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলতে মাকৈ খেতিত এই ৰোগ দেখা গৈছে । পৰিতাপৰ কথা যে কৃষি বিভাগ তথা গ্ৰাম সেৱকে আমাৰ খবৰ লোৱা নাই ।"

আন এগৰাকী কৃষকে কয়, "যি দেখিছো এইবাৰ আমি বিষ খাই মৰিব লাগিব । ল'ৰা-ছোৱালীতো পোহপাল দিব নোৱাৰোৱে । এবছৰ ধৰি কলেজৰ মাচুল দিব পৰা নাই । চৰকাৰে কৈছে গ্ৰাম সেৱক দিছোঁ । আমি দেখাই নাপাওঁ । চিনি নাপাওঁ । ক'ত থাকে খবৰে নাপাওঁ । অফিচতে নাহে । চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ যিজন আমাৰ কলগাছিয়াত গ্ৰাম সেৱক দিছে অতি শীঘ্ৰে খেতিপথাৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগে । আমাক অলপ হ'লেও সকাহ দিয়ক নহ'লে আমি মৰি যাব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে অধিকাংশ কৃষকে আনৰ ভূমি লীজত লৈ খেতি কৰাৰ ফলত চৰকাৰৰ আঁচনিৰ পৰাও বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে । এনে অৱস্থাত ৰাসায়নিক সাৰৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত কৃষকসকলে মাকৈ খেতি কৰি বিপদগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে । অঞ্চলটোৰ কলগাছিয়া, বালিকুৰি, গুনিয়ালগুৰী, ডিমাপুৰ, দাৱনদিয়া, টাপেশ্বৰা, ক্ষুদ্ৰকুছি, বাংকাভাংগা, ৰামপুৰ, চান্দমামা, বৰভিঠা, মইনবৰী, জয়পুৰ, বনঘুগী, লাংলা আদি গাঁৱত সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ । একমাত্ৰ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা পৰিয়ালবোৰ এতিয়া ব্যাপক সমস্যাত পৰিছে । সেয়ে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে উক্ত ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী কৃষকসকলে ।

লগতে পঢ়ক :মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণত শিশু শ্ৰমিক ! কাৰ ছত্ৰছাঁয়াত চলিছে এই কাৰ্য ?

TAGGED:

UNKNOWN DISEASE AFFECTS MAIZE CROP
BARPETA
ইটিভি ভাৰত অসম
AGRICULTURE DEPARTMENT
KALGACHIA MAIZE FARMERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.