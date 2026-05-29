ETV Bharat / state

নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে : জাতীয় যুৱ বাহিনী

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চলি থকা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ ।

Jatiya Yuva Bahini
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 29, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: "নতুন শিক্ষা নীতিৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসমূখী কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে । গোটেই ব্যৱস্থাটোক ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশে লৈ গৈছে ।" এই অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ যুৱ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ । মাচুল বৃদ্ধিৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি প্ৰসংগত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই এনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে সংগঠনটো ।

শুকুৰবাৰে মঠঘৰীয়াস্থিত ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে এই প্ৰসংগত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ নৱনিযুক্ত সভানেত্ৰী ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰসংগ টানি আনি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

চৰকাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ তুলি তেওঁ কয়, "ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ধ্বংসযজ্ঞত নামিছে বিজেপি চৰকাৰ । অবিবেচকভাৱে নতুন শিক্ষা নীতি বলৱৎ কৰাৰ বাবে শিক্ষা ব্যৱস্থা তচনচ হৈছে । ইণ্টিগ্ৰেটেড শিক্ষা ব্যৱস্থা বলৱৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই । বিশ্ববিদ্যালয় বাদেই মহাবিদ্যালয়সমূহতো এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আনিবলৈ কোনো পৰিকল্পনা আৰু ফাণ্ড নাই ।"

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয় বৰ্তমান ৮০-৯০ কোটি টকা লোকচানত চলি আছে । নতুন শিক্ষা নীতি বলৱৎ কৰিবলৈ কোনো নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নাছিল, আন্তঃগাঁথনি নাই, চৰকাৰী পুঁজি নাই । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিজা পুঁজিৰ ফালৰ পৰা এই ব্যৱস্থা বলৱৎ কৰা হৈছিল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাচুলৰ পৰা অহা ধনেৰে ঠিকাভিত্তিক ১৫০ গৰাকী শিক্ষকক বেতন দিব লগা হৈছে । এই শিক্ষকসকলে ৪৫ টা বিভাগৰ ৩ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰে ।"

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে, "অসম চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে আৱণ্টন কৰা ২৫০ কোটি টকা আজিলৈ কিয় মুকলি কৰি নিদিলে ? বিধানসভাৰ মজিয়াত এনে কথা-বতৰাবোৰে স্থান নাপালে কিয় ? আনৰ শুৱনি কোঠা, বিয়া আৰু কোন মিঞাৰ দালাল তাৰহে আলোচনা হয় বিধানসভাত ।"

চৰকাৰৰ অৱহেলা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ধাৰাবাহিকভাৱে ইউজিচিক অৱহেলা কৰি আহিছে । ২০১৪ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আৱণ্টন কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ ৬০ শতাংশ কমাই দিয়া হৈছে ।"

চৰকাৰক কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰে জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ নৱনিযুক্ত সভানেত্ৰী ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই । তেওঁ কয়, "বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘাটিৰ কথা কোৱাৰ পাছতো চৰকাৰ নিমাত কিয় ? ২৫০ কোটি টকা বৰ্তমানলৈকে কিয় আৱণ্টন কৰা নাই ? নতুন শিক্ষা নীতি কিয় ততাতৈয়াকৈ বলৱৎ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গিনিপিগ সজাইছে ?" তেওঁ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে ৫০ কোটি টকাৰ ন্যূনতম মেৰামতি অনুদান মুকলি কৰিবলৈও দাবী জনায় । অতিৰিক্ত মাচুলসমূহ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ লগতে নতুন শিক্ষা নীতি বলৱৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান শিক্ষক লাগে সিমান নিযুক্তি দিবলৈ তেওঁ চৰকাৰক দাবী জনায় ।

লগতে পঢ়ক :

শিক্ষাৰ নামত বেপাৰ: ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ধৃত ছাত্ৰৰ মাতৃ

TAGGED:

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় যুৱ বাহিনী
ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰা
নতুন শিক্ষা নীতি
GU STUDENTS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.