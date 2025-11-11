বল্লভভাই পেটেলে ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল : মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী
বৰপেটাত লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পদযাত্ৰা । মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ অংশগ্ৰহণ ৷
Published : November 11, 2025 at 6:46 PM IST
বৰপেটা : লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ডেৰশ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙলবাৰে বৰপেটাত উলিওৱা হয় একতাৰ সমদল । 'এক ভাৰত- আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত' শ্লোগানেৰে ৰূপায়ণ কৰা এই সমদলৰ মঙলবাৰে দুপৰীয়া বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা বৰপেটা জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সেউজীয়া পতাকা জোকাৰি উদ্বোধন কৰে ।
বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত সমদলত বৰপেটাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু সাধাৰণ লোকেও অংশগ্ৰহণ কৰে । পদযাত্ৰাত বৰপেটা চহৰৰ মূল পথসমূহক সামৰি লোৱা হয় ।
আনহাতে, পদযাত্ৰা উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে কয় যে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যক একত্ৰিত কৰি এখন শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কাম কৰিছিল । ইয়াৰ লগতে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিছিল । চৰ্দাৰ পেটেলৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একতাৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
আনহাতে, এই পদযাত্ৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "পূৰ্বৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহ মন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পালন কৰা হৈছে । আমাৰ বৰপেটাতো দুঠাইত এই পদযাত্ৰা উলিওৱা হ'ব । এটা আজি বৰপেটা টাউনত হ'ল । আৰু এটা বৰপেটাৰোডত ২২ তাৰিখে হোৱাৰ কথা আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই পদযাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে এক ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত । গতিকে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ আগত আৰু পিছত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্য সকলোৰে চিন্তা-চৰ্চা তেওঁ আলোচনা কৰি ভাৰতখন একত্ৰিত তেওঁ কৰিছিল ।"
এই পদযাত্ৰাত বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।