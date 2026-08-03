ETV Bharat / state

কোৰ মাৰি মাটি চহোৱাৰ অনন্য কৃষি পৰম্পৰা; অসমৰ ক'ত এই কৃষি সংস্কৃতি

পৰম্পৰাগত কৃষি সংস্কৃতি আজিও অটুট ৰাখি বাহিৰ জোনাই পুনচাং গাঁৱৰ যুৱক সংঘই কোৰ মাৰি মাটি বোকাময় কৰি সমূহীয়াকৈ ধানৰ কঠীয়া ৰোপণ কৰে ৷

Jonai traditional paddy cultivation
কোৰ মাৰি মাটি চহোৱাৰ অনন্য কৃষি পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : বাহিৰ জোনাইৰ পুনচাং গাঁৱৰ ম'হমৰা পথাৰৰ দলদলি কৃষিভূমিত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা গৈছে। ট্ৰেক্টৰ কিম্বা গৰুৰে হাল বোৱাৰ বিপৰীতে যুৱক সংঘৰ যুৱকসকলে দলদলি পথাৰত কোৰ মাৰি মাটি বোকাময় কৰি ভূঁই ৰুই এনেদৰে আজিও অটুট ৰাখিছে পূৰ্বপুৰুষৰ কৃষি পৰম্পৰা ৷

বাহিৰ জোনাই পুনচাং গাঁৱৰ যুৱক সংঘই জানিবলৈ দিয়া মতে, পৰম্পৰাগত কৃষি সংস্কৃতি অটুট ৰাখি এই বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে ধানখেতি কৰা পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছে ৷

কোৰ মাৰি মাটি চহোৱাৰ অনন্য কৃষি পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ট্ৰেক্টৰ বা গৰুৰে হাল বাব নোৱৰা ম'হমৰা পথাৰৰ এই দলদলিত দেওবাৰে যুৱকসকলে এফালৰ পৰা একেলগে কোৰমাৰি মাটি বোকাময় কৰি ধানৰ কঠীয়া ৰোপণৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ পিছতে গাঁৱৰ মহিলাসকলে শাৰী শাৰীকৈ পথাৰত নামি 'ঐনিঃতম'ৰ সুৰত হাঁহি-আনন্দ আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে সমূহীয়াভাৱে কঠীয়া ৰোপণৰ কাম সম্পন্ন কৰে ৷

উল্লেখ্য যে সমূহীয়া কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে উৎপাদিত ধান বিক্ৰীৰ পৰা লাভ হোৱা ধন গাঁওখনৰ দুখীয়া-দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনত ব্যয় কৰাৰ লগতে বেমাৰ-আজাৰত চিকিৎসাৰ সহায়, আৰ্থিক সংকটত থকা পৰিয়ালক সহযোগিতা আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে।

Jonai traditional paddy cultivation
কোৰ মাৰি মাটি চহোৱাৰ অনন্য কৃষি পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় কৃষকে কয়, "যিকোনো উন্নয়নৰ কামৰ কাৰণে ধন উপাৰ্জনৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ । বেমাৰ-আজাৰ হয় বা কাৰোবাৰ ডাঙৰ বেমাৰ হয়, অসুবিধা হয় তেওঁলোকক কোনো সুত নোহোৱাকৈ বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

আধুনিক কৃষি সঁজুলিৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ সময়তো বাহিৰ জোনাই পুনচাং গাঁৱৰ যুৱক সংঘই কোৰ মাৰি মাটি বোকাময় কৰা আৰু মহিলাসকলৰ একেলগে কঠীয়া ৰোপণৰ এই দৃশ্য কেৱল কৃষিকাৰ্যৰ প্ৰতিচ্ছবিয়েই নহয়; ই অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱন, সামাজিক সম্প্ৰীতি, পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু সমূহীয়া সংস্কৃতিৰ এক জীৱন্ত নিদৰ্শন ।

লগতে পঢ়ক :ট্ৰেক্টৰত উঠি নেপালীখুঁটিত মুখ্যমন্ত্ৰী: বুজ ল'লে বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ
লগতে পঢ়ক :কঠীয়া, ৰোৱনী লগত লৈ শিৱসাগৰলৈ শ্ৰমদানৰ বাবে ৰাওনা লুৰীণজ্যোতি গগৈ

TAGGED:

জোনাইত কোৰেৰে মাটি চহোৱাৰ পৰম্পৰা
জোনাই পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতি
অসমৰ কৃষি পৰম্পৰা
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI TRADITIONAL PADDY CULTIVATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.