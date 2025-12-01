ETV Bharat / state

ৰথত উঠি কইনা আনিবলৈ গ'ল ৰাজীৱ

এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ ৷ কইনাৰ ঘৰলৈ যাওতে যাত্ৰা পথত গালে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...' ৷

Exceptional Marriage in Nalbari
নলবাৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া ৰথত উঠিল দৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 1, 2025 at 1:42 PM IST

নলবাৰী : দৰাক ৰথত নিবলৈ সাজু । দৰাঘৰৰ সদস্য়ৰ লগতে বন্ধু-বান্ধৱীয়ে হাঁহি স্ফুৰ্তি কৰি দৰাৰ সৈতে যাবলৈ ৰথখনৰ চাৰিওফালে সাজু হৈছে । এই ৰথখন সজাইছে ৰঙীন আলোকেৰে । অৱশেষত ৰাজকীয় ভংগীমাৰে দৰা উঠিল ৰথত । এখন ব্য়তিক্ৰমী বিয়াৰ এয়া আছিল দৰাঘৰৰ অন্তিম দৃশ্য় । প্ৰেয়সীক চমক দিবলৈ দৰা মাৰ্চিডিজ অথবা বিলাসী বাহনত নুঠিল । আধুনিক চমকৰ পৰিৱৰ্তে দৰাই কইনাৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে ৰথত উঠি ।

নলবাৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া ৷ বিয়াৰ কইনা আনিবলৈ দৰা গ’ল ৰথত ৷ সকলোৱে গালে জুবিনৰ 'মায়াবিনী' গীতটো ৷ দৰাঘৰীয়াই 'জুবিন জয় ধ্বনি'ৰে পালে কইনাঘৰ ৷ দৰাঘৰত আছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কাট আউট । জিলাখনৰ বৰভাগৰ কলা নিৰ্দেশক ৰাজীৱ আহমেদে ৰায়মাধাৰ ছৈয়দা জেচমিন আখতাৰৰ সৈতে যুগ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিলে ৷ এবছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ এইদৰে ব্য়তিক্ৰমী ৰূপত উপস্থিত হয় কইনাঘৰত ।

নলবাৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ভ্ৰাম্যমাণ মঞ্চ জগতত কলা নিদেৰ্শক হিচাপে পৰিচিত ৰাজীৱ আহেমেদে দেওবাৰে তেওঁৰ বিবাহস্থলীতো কলা প্ৰদৰ্শনেৰে অভ্যাগতসকলক আদৰিলে । বৰভাগৰ এই ব্যতিক্ৰমী বিয়াখনে আধুনিক চমকৰ পৰিৱৰ্তে এক ব্য়তিক্ৰমী চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটালে ৷ তেওঁৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসক শলাগিলে সকলোৱে ৷ এই সন্দৰ্ভত কইনা জেচমিনে কয়, "ৰাজীৱ ৰথত আহিব বুলি সপোনতো ভবা নাছিলো ৷" একপ্ৰকাৰ দৰা ৰাজীৱৰ এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাক কইনা জেচমিনে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে ৷

দৰা ৰাজীৱ আজি বহুতেই সুখী । এবছৰ তিনিমহীয়া প্ৰেমক স্বীকৃতি দি দৰা সাজত ওলোৱা ৰাজীৱে কয়, "প্ৰেয়সীক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ মোৰ মনটোক এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাই পৰিচালনা কৰিছিল ।"

Exceptional Marriage in Nalbari
নলবাৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া... ৰথত উঠি আহিল দৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে ৰাজীৱ আহমেদ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী । তেওঁ নিজৰ পৰিকল্পনাৰে আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সহযোগত এই বিশেষ ৰথখন সাজি উলিয়াই । গুৰুজী আদ্য শৰ্মাৰ শিষ্য ৰাজীৱ আহমেদে অসমৰ প্ৰায়ভাগ থিয়েটাৰতেই চিত্ৰশিল্পীৰূপে কাম কৰিছে । সেয়েহে তেওঁৰ নিজৰ বিবাহত এনেদৰে বিশেষ ৰথ নিৰ্মাণ কৰাত চৰ্চা লাভ কৰে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ তেওঁ অনুৰাগী । সকলো সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰা ৰাজীৱে তেওঁৰ বিয়াত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰে এটি ষ্টলো নিৰ্মাণ কৰে য'ত সকলো অতিথিয়ে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনায় ।

