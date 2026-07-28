বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহাৰ্যৰ বাবে দৰং শিল্পী সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ
ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীত গায় গায় বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে দৰঙৰ শিল্পী সমাজ ৷
Published : July 28, 2026 at 6:39 PM IST
মঙলদৈ : উজনি অসমৰ তিনি জিলাত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকক সাহায়ৰ বাবে অসমৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তি ওলাই আহিছে ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় দৰঙৰ শিল্পী সমাজ ৷
ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীত গায় গায় বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে সৰু বৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ই ৰিক্সা চালক, পথচাৰী সকলোৰে পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ধন ৷ ইফালে শিল্পী সমাজৰ পদক্ষেপক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে।
এই সন্দৰ্ভত শিল্পী হীৰক চান ডেকাই কয়,"বন্যাৰ্তক কিছু সহায়ৰ বাবে দৰং শিল্পী সমাজে ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো ৷ দৰং শিল্পী সমাজৰ জ্যেষ্ঠ-কণিষ্ঠ শিল্পী, কলা-কুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী সকলোবোৰ ওলাই আহিছে । শিৱসাগৰৰ যি ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি, সেই বান পৰিস্থিতিত সৰ্বোচ্চ হেৰুৱা লোকসকলক কিছু সহায়ৰ বাবে সাহায্য বিচাৰি এই যাত্ৰা কৰিছো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আমি মঙলদৈ চহৰত এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছো ৷ মঙলদৈ চহৰৰ সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰিছে ৷ আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ 'মানু্হে মানুহৰ বাবে' কালজয়ী গীত গায় গায় সমগ্ৰ চহৰত সাহাৰ্য বিচাৰি গৈছো । আমি লাভ কৰা সাহাৰ্য বানপীড়িত সেই সমুহ ঠাইত গৈ বন্যাৰ্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম । ৰাইজৰ মাজৰ পৰা পোৱা সাহাৰ্য আৰু আমাৰ কিছু নিজা ধন এই সাহাৰ্যত দিয়া হ'ব ।"
ডেকাই লগতে কয়,"আমি কিছু ব্যতিক্ৰমীকৈ এই সাহাৰ্য সংগ্ৰহৰ চেষ্টা কৰিছো ৷ বিভিন্ন দ'ল সংগঠনে এই সাহাৰ্যত কাম কৰি আছে । কিন্তু দৰং শিল্পী সমাজে মহিলাৰ কাৰনে কিছু পিন্ধন আৰু ব্যৱহাৰ্য্য সামগ্ৰী নিয়াৰ চিন্তা কৰিছো । লগতে শিশু খাদ্য, লগতে খোৱা পানী আৰু পশু খাদ্যৰ নিয়াৰ চিন্তা কৰিছো ৷"
ইফালে এই উদ্দেশ্য়ত শিল্পী সমাজৰ লগত গুৱাহাটী অনাতাঁৰ শিল্পী মঙলদৈৰ সন্তান জীবেন্দ্ৰ মোহন শৰ্মাইও সংগ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত গৃহীত গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬, আহি আছে ছেটেলাইট চিটী