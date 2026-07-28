ETV Bharat / state

বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহাৰ্যৰ বাবে দৰং শিল্পী সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীত গায় গায় বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে দৰঙৰ শিল্পী সমাজ ৷

Mangaldoi News
দৰং শিল্পী সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : উজনি অসমৰ তিনি জিলাত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকক সাহায়ৰ বাবে অসমৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তি ওলাই আহিছে ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় দৰঙৰ শিল্পী সমাজ ৷

ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীত গায় গায় বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে সৰু বৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ই ৰিক্সা চালক, পথচাৰী সকলোৰে পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ধন ৷ ইফালে শিল্পী সমাজৰ পদক্ষেপক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে।

দৰং শিল্পী সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত শিল্পী হীৰক চান ডেকাই কয়,"বন্যাৰ্তক কিছু সহায়ৰ বাবে দৰং শিল্পী সমাজে ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো ৷ দৰং শিল্পী সমাজৰ জ্যেষ্ঠ-কণিষ্ঠ শিল্পী, কলা-কুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী সকলোবোৰ ওলাই আহিছে । শিৱসাগৰৰ যি ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি, সেই বান পৰিস্থিতিত সৰ্বোচ্চ হেৰুৱা লোকসকলক কিছু সহায়ৰ বাবে সাহায্য বিচাৰি এই যাত্ৰা কৰিছো ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"আমি মঙলদৈ চহৰত এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছো ৷ মঙলদৈ চহৰৰ সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰিছে ৷ আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ 'মানু্হে মানুহৰ বাবে' কালজয়ী গীত গায় গায় সমগ্ৰ চহৰত সাহাৰ্য বিচাৰি গৈছো । আমি লাভ কৰা সাহাৰ্য বানপীড়িত সেই সমুহ ঠাইত গৈ বন্যাৰ্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম । ৰাইজৰ মাজৰ পৰা পোৱা সাহাৰ্য আৰু আমাৰ কিছু নিজা ধন এই সাহাৰ্যত দিয়া হ'ব ।"

ডেকাই লগতে কয়,"আমি কিছু ব্যতিক্ৰমীকৈ এই সাহাৰ্য সংগ্ৰহৰ চেষ্টা কৰিছো ৷ বিভিন্ন দ'ল সংগঠনে এই সাহাৰ্যত কাম কৰি আছে । কিন্তু দৰং শিল্পী সমাজে মহিলাৰ কাৰনে কিছু পিন্ধন আৰু ব্যৱহাৰ্য্য সামগ্ৰী নিয়াৰ চিন্তা কৰিছো । লগতে শিশু খাদ্য, লগতে খোৱা পানী আৰু পশু খাদ্যৰ নিয়াৰ চিন্তা কৰিছো ৷"

ইফালে এই উদ্দেশ্য়ত শিল্পী সমাজৰ লগত গুৱাহাটী অনাতাঁৰ শিল্পী মঙলদৈৰ সন্তান জীবেন্দ্ৰ মোহন শৰ্মাইও সংগ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত গৃহীত গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬, আহি আছে ছেটেলাইট চিটী

TAGGED:

মঙলদৈ
দৰঙৰ শিল্পী সমাজ
শিল্পী হীৰক চান ডেকা
মানুহে মানুহৰ বাবে
DARRANG SILPI SOMAJ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.