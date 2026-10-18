নগাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা : নাজিৰাজানৰ পূজা মণ্ডপত প্ৰতিফলিত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা
নগাঁৱত ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপসমূহে ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
Published : October 18, 2026 at 1:49 PM IST
চামগুৰি : দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাত মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁও জিলাতো উলহ-মালহেৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উদযাপন কৰা হৈছে । জিলাখনৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত প্ৰতিদিনে পুৱাৰে পৰা ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু, নান্দনিক সজ্জা আৰু শিল্পীৰ সৃজনশীলতাৰে নগাঁৱৰ কেইবাটাও পূজা মণ্ডপে বিশেষ আকৰ্ষণ সৃষ্টি কৰিছে ।প্ৰতিবছৰে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত নগাঁৱৰ বিভিন্ন পূজা সমিতিৰ মাজত মণ্ডপ সজাই তোলাক লৈ এক সুস্থ প্ৰতিযোগিতা পৰিলক্ষিত হয় । এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই ।
ধৰ্মীয় আস্থাৰ লগতে অসমৰ বীৰত্বপূৰ্ণ ইতিহাস আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক মণ্ডপৰ জৰিয়তে পূজা সমিতিসমূহে দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে । নগাঁৱৰ ছোট হয়বৰৰ নাজিৰাজানস্থিত দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ মণ্ডপৰ বিষয়বস্তু হিচাপে অসমৰ ইতিহাসৰ অন্যতম বীৰপুৰুষ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ গৌৰৱোজ্জ্বল জীৱনগাথা বাছি লৈছে ।
মণ্ডপৰ বিভিন্ন অংশত প্ৰতীকী ৰূপত মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বপূৰ্ণ সংগ্ৰামৰ বিভিন্ন দৃশ্য ফুটাই তোলা হৈছে । নাৱত উঠি মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা আহোম সেনাপতিগৰাকীৰ বীৰত্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোগলক প্ৰতিহত কৰিবলৈ এৰাতিৰ ভিতৰতে গড় নিৰ্মাণৰ ঘটনালৈকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃশ্য মণ্ডপটোত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
বিশেষভাৱে স্থান লাভ কৰিছে লাচিত বৰফুকনৰ সেই কালজয়ী উক্তি- ‘দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় ।’ ইয়াৰ উপৰিও ঘোঁৰাত উঠি হাতত হেংদাং লৈ লাচিত বৰফুকনে নিজৰ মোমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰাৰ ঐতিহাসিক ঘটনাটোও প্ৰতীকী ৰূপত তুলি ধৰা হৈছে ।
আহোম যুগৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বৰটোপ আদি প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সেই সময়ৰ সামৰিক ঐতিহ্যৰ এক আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । নগাঁও জিলাৰ চকলাঘাটৰ যুৱক দেৱাশীষ বৰাৰ নেতৃত্বত কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে এই ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছে ।
পূজা কমিটীৰ এজন সদস্যই কয়, ‘‘প্ৰতিবছৰে আমি থলুৱা শিল্পীৰ দ্বাৰা এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰো ৷ এইবাৰ দেৱাশীষ বৰাৰ নেতৃত্বতে এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ মা দুৰ্গাক বেদীত বহুৱাৰ পৰাই এই মণ্ডপলৈ অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে ৷’’
এজন ভক্তই কয়, ‘‘মাৰ আৰ্শীবাদ ল’বলৈ ইয়ালৈ আহিছো ৷ এইবাৰ এই মণ্ডপত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা প্ৰতিফলিত হৈছে ৷ যি সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷ আহি বহুত ভাল লাগিছে ৷ পূজা চাবলৈ বহু মানুহ ওলাই আহিছে ৷’’
উল্লেখ্য যে, ছোট হয়বৰৰ নাজিৰাজানৰ পূজা সমিতিয়ে প্ৰতিবছৰে এনে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি দৰ্শনাৰ্থীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ।