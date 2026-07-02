বানত ক্ষতিগ্ৰস্তক ঘৰ, শস্যৰ বীজ, ক্ষতিপূৰণ সকলো প্ৰদানৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ

বানত ক্ষতিগ্ৰস্তক ঘৰ, শস্যৰ বীজ, ক্ষতিপূৰণ সকলো প্ৰদানৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ
অসম-অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হোৱা বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক ।
Published : July 2, 2026 at 8:05 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 8:28 AM IST
গুৱাহাটী : অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ ধেমাজিৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে মঙলবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অহা কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বুধবাৰে দিছপুৰত এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । শেহতীয়া বান সম্পৰ্কীয় পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয়ক সংগ দিয়ে ৰাজ্যৰ তিনি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা আৰু সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে ।
সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কয়, "শেহতীয়া বানত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে । ক্ষয়ক্ষতিৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ এতিয়াও হোৱা নাই । এইক্ষেত্ৰত ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাপ চলাই থকা হৈছে । আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশতো বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাপ কৰি থকা হৈছে । শেহতীয়া বানত অসম চৰকাৰৰ তৎপৰতাৰ বাবে বহুত লোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে । বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । কিন্তু ক্ষতিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি হৈছে । দলং, বাট-পথ, বিদ্যুতৰ খুঁটা, পানী যোগান ব্যৱস্থা আদি বানত ক্ষতি হৈছে । শস্য নষ্ট হৈছে, পশুধনৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । ঘৰ আৰু ঘৰৰ সা-সামগ্ৰী বানত নষ্ট হৈছে । এই সকলো ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাপ হ'ব আৰু চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়া হ'ব । ৰাজ্য চৰকাৰৰ টীমে ক্ষয়ক্ষতিৰ হিচাপ কৰি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে তদাৰক কৰি আছে । বৰ্তমান এছ ডি আৰ এফৰ শিতানৰ পুঁজিৰ যোগেদি সাহায্যৰ কাম চলি আছে । এন ডি আৰ এফৰ যোগেদি পুঁজি দিয়া হ'ব । বৰ্তমান বাৰিষাৰ আৰম্ভনি হৈছে । গতিকে হ্ৰস্বম্যাদী আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন আছে ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এইবাৰ বৰষুণৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিব । কেতিয়াবা বেছিকৈ হ'ব আৰু কেতিয়াবা কমকৈ হ'ব । তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । অসমত এইবাৰ কমেও ১২ খন জিলা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । বানত শস্যৰ যি ক্ষতি হৈছে তাৰ বাবে বীজ আৰু অন্য সহযোগ কৰা হ'ব । ঘৰ আদি নষ্ট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ দৰে আঁচনিৰ যোগেদি ঘৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এবাৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ জ্ঞাত হোৱাৰ পিছত কাম কৰিব পৰা যাব । ভাৰত চৰকাৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ ৰাইজৰ লগত আছে । আমি সাহায্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ত্ৰুতি নাৰাখো ।’’
Following their assessment of the flood situation in Assam and Arunachal Pradesh, Hon'ble Union Ministers Shri @ChouhanShivraj and Shri @KirenRijiju today chaired a review meeting in Guwahati.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 1, 2026
Addressing the media after the meeting, the Hon'ble Union Ministers assured that all… pic.twitter.com/XL3tmucdOE
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হোৱা বান পৰিস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ উপস্থিতিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ক্ৰমে পীযুষ হাজৰিকা, কেশৱ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোঁহাই উপস্থিত থাকি অসমৰ বান সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন প্ৰসংগত বাৰ্তালাপ কৰে । বৈঠকত মুখ্য সচিব ড৹ ৰবি কোটা, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙকে প্ৰমুখ্য কৰি অন্যান্য মূৰব্বী বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: জোনাইত বন্যাৰ্তৰ সৈতে কথা পাতিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, কিৰেণ ৰিজিজুৱে; সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি